¿Intervención o invasión gringa?

México sí representa un riesgo de seguridad para Estados Unidos, el armamento y poder suministrado desde Estados Unidos, vuelve poderosos y peligrosos internacionalmente a los cárteles mexicanos.

R- Grrr, en mi perruna opinión, mi Santias, la campaña de desprestigio en contra de la familia LeBarón por haber solicitado la protección del gobierno de USA, dado que el inútil que tenemos como Presidente quiere arreglar todo con abrazos, es criminal.

Para poder juzgar tendríamos que estar en el “pellejo” de quienes perdieron 3 mujeres y seis niños de su familia, en el, hasta hoy, el crimen más horrendo del siglo XXI en México; para el que la respuesta oficial, en mi opinión es cobarde, criminal y casi de complicidad con los malandros.

S- Nada que alegar, mi Rufo; y en lo personal coincido contigo, es completamente justificable la petición de ayuda al gobierno norteamericano por parte de la familia LeBarón, ya que los de la 4aT ni saben, ni hacen, ni hablan con verdad, ni les interesa resolver el problema de inseguridad; de risa que para atender este crimen de lesa humanidad, manden al Canciller Marcelo Ebrard, sí, el mismo de las cuentas no claras con la Línea 12 del metro en CdMx, en lugar de mandar al Secretario de seguridad; el mensaje es claro: “Maticemos políticamente el crimen y evitemos la confrontación con los güeros, ya que hacer justicia, aclarar los hechos y castigar a los asesinos no es del interés ni prioridad gubernamental”.

R- Grrr, me permito disentir en parte de tu aserto, mi Santias; la petición de intervención al gobierno norteamericano, por parte de los LeBarón, es entendible, pero no justificable y tampoco inteligente. Es una realidad que el gobierno norteamericano, más allá de la justicia y la democracia, gusta de intervenir en naciones soberanas para sacar “raja” y peor. Las intervenciones gringas me recuerdan a aquel compañero al que le decían el estomago, porque todo lo que tocaba lo hacía caca; así es el historial de las intervenciones e invasiones gringas; como ejemplos tenemos a Libia, Vietnam, Irak, Siria y Afganistán, más lo que se acumule en Latinoamérica esta semana, cosa de ver a Argentina, Venezuela, Cuba, Chile e indirectamente a México, no olvidemos como institucionalmente armaron a delincuentes en la operación Fast & Furios con el silencio cómplice de Felipe Calderón. A todas estas naciones las hicieron mierda aprovechándose de la debilidad política y militar y de una clase gobernante corrupta (en la mayoría de los casos), con tal de atender sus intereses petroleros, políticos y económicos o simplemente como venganza, como en el caso cubano; ello dejando un rastro de sangre y daños colaterales de civiles inocentes muertos, familias destrozadas y sociedad empobrecida.

S- Ya me hiciste bolas, perro, ¿estás o no estás a favor de una intervención del gobierno de Estados Unidos para resolver el problema de inseguridad en México?

R- Auuu, ¡Claro que no estoy a favor!, y no porque tenga fe en la 4aT, que como dije, no es de fiar, como no lo fueron los gobiernos del PRI y del PAN, sino porque el problema de inseguridad nacional tiene su origen en los Estados Unidos en dos vertientes: 1.- El consumo de drogas que genera una demanda y un financiamiento exorbitante a favor de cárteles y delincuentes, y 2.- La venta de armas de forma indiscriminada, inmoral y sin control al crimen organizado mexicano; lo que les permite poner al gobierno mexicano y a los gobiernos estatales y municipales de rodillas. Además, sería inocente olvidar la forma en la que el gobierno norteamericano usa el miedo como estrategia para intervenir y controlar. Lo hicieron con sus propios ciudadanos con la Ley Patriota después del 11S, y lo hacen con naciones supuestamente “soberanas”, que ven en la ayuda gringa una solución a sus problemas, sin ver que los güeros generaron dichos problemas. El golpe de estado en Chile, auspiciado por Estados Unidos es ejemplo (Ver video en YouTube: “Bernie Sanders explica política externa de los EE.UU.”, en donde exhibe las acciones criminales de su gobierno para beneficiarse con las debilidades y corruptelas de gobernantes latinoamericanos.) En fin, el punto es que es inaceptable cualquier intervención armada de los Estados Unidos, cosa que está pasando hoy, hoy, hoy, con todo y la negación de “nuestros” gobernantes, la ceguera de los senadores y la conveniente miopía de los mandos “superiores” de nuestras fuerzas armadas, que olvidaron, del himno nacional, el compromiso con México expresado en la estrofa: “Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo…”

S- ¡Chinche perro!, solo te pregunté si estabas de acuerdo en la ayuda gringa para combatir la inseguridad en México, y tu respondes con una perorata patriotera.

R- Grrr, podrás decir “misa”, mi Santias, pero hoy a México le hace mucha falta una visión patriótica de la ciudadanía, autoridades y militares, que nos una, ponga a la República por encima de intereses personales y de grupo, y defienda el interés nacional… Y ello empieza con rechazar cualquier intervención norteamericana que sería el inicio de una invasión… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador