*** LEO, SIN JUSTICIA

Catorce meses después Derechos Humanos le dio la razón a la familia del joven migrante Leo Reyes, asesinado por fuerzas estatales a la mala. Pero la justicia no ha llegado porque la Fiscalía no ha concluido la investigación.

*** CRIMINALIZADO

Desde el primer día el Estado (en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública) criminalizó a la víctima al acusarlo de agredir, junto con otros dos, a los agentes. La recomendación no demanda una disculpa pública, pero se las deben.

*** IMPUNIDAD, NO

El gobernador Diego Sinhue de plano ayer nada quiso decir. Aceptar las recomendaciones será admitir una ejecución extrajudicial. Y el fiscal Carlos Zamarripa está emplazado a castigar a los responsables.

***DIPUTADOS A ARIZONA

Los diputados adelantaron la sesión de esta semana para viajar sin preocupaciones a Arizona, invitados por legisladores de este Estado de la Unión Americana. El secretario del Congreso local, Ricardo Narváez, salió a dar la cara por ellos.

*INVITADOS

Dice que van por invitación, que atenderán una agenda estratégica en temas de migrantes, innovación, movilidad, educación y agricultura y además reuniones con grupos migrantes. Supuestamente participarán en cuatro mesas de trabajo, en la sesión de pleno y en un encuentro con migrantes en el Consulado Mexicano.

*CARGO AL ERARIO

La salida de nuestros representantes costará más de 200 mil pesos sólo contemplando vuelo y hospedaje, pues corre a cargo del Congreso. Y es que para el pago de ambos conceptos se erogará 29 mil 430 pesos, por cuatro días. Aunque también pueden comprobar gastos por comida y otros que les pudieran surgir.

*ENTRE AMIGOS

Llama la atención que a esta salida están convocados puros diputados panistas y también un colado que se identifica con estos colores, el legislador de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno. A los integrantes de la Comisión de Atención al Migrante (que preside el priísta cetemista Hugo Varela) los relegaron.

*VIAJEROS AZULES

Los azules: Martha Delgado Zárate, Jesús Oviedo Herrera, Armando Rangel Hernández, Emma Tovar Tapia, Paulo Bañuelos Rosales y Rolando Alcántar Rojas.

***MALÚ, LLAMADO

Ante las críticas al presidente López Obrador por no atinar una respuesta concreta para enfrentar el complejo problema de los feminicidios en el País, ayer fijó postura la bancada de Morena en el Senado en voz de la leonesa Malú Mícher Camarena. El llamado fue a que todas las instituciones asuman la responsabilidad que tienen.

*A TRABAJAR

En conferencia de prensa en el Senado expresó:

No nos lavamos las manos, el Gobierno de México es responsable y atenderemos los reclamos de la sociedad, estamos trabajando, no estamos de brazos cruzados, pero también necesitamos de la mano de la sociedad... No es responsabilidad del Presidente únicamente”.