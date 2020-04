Nerviosismo

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Preocupación, mucha preocupación fue el sentir de los líderes al frente de la industria nacional el pasado lunes en reunión organizada por la Concamin.

Platicando con un par de empresarios guanajuatenses que participaron junto con el titular del organismo en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, nos contaron que los industriales expresaron su preocupación si por la pandemia que dejará lamentablemente una amplia cantidad de empresas que tendrán que cerrar y personal al que tendrán que despedir, pero sobre todo por el otro virus que acecha sin piedad a la economía de México, y que difícilmente permitirá a los empresarios que están pagando al 100% a su gente, hacerlo de la misma forma un mes más, como ahora ha anunciado el Gobierno federal que continuará el distanciamiento social.

Un punto en el que coincidieron también fue en que les sorprende cómo el Gobierno federal mantiene una postura de indiferencia hacia el sector empresarial en México y parece minimiza la problemática de salud que hay y que vendrá en los siguientes días para el País con un mayor número de personas infectadas.

Durante la videoconferencia coincidieron en que no quieren que el Gobierno federal les regale algo, lo que buscan es que simplemente faciliten los recursos o las formas para salir adelante.

Nos piden que sigamos pagando a la gente, que sigamos cumpliendo con los pagos de impuestos, de Seguro Social, pero y hasta qué día vamos a poder aguantar así, no podemos dejar solos a nuestros trabajadores, pero por otro lado nos estamos quedando sin recurso, y no se diga las micro y pequeñas empresas, me parece eso ya es más preocupante que la propia pandemia”