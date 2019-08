*** OLGA EN LEÓN

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está confirmada para inaugurar el viernes 6 de septiembre, en el Poliforum León, el foro ‘Diálogo por el Federalismo y el Desarrollo Municipal’, en el que esperan a 108 alcaldes y mil 332 funcionarios municipales de la región Centro-Bajío del País.

*** DE FLEXI A LA 4T

El evento lo organiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que comanda Rafael Cortés, que fue alto directivo del Grupo Flexi, avecindado en León, y hoy activo de la 4T.

*** JUSTICIA CERCA

Esta semana, el Inafed tuvo la segunda Reunión Municipalista y ante un grupo de alcaldes, doña Olga anunció el proyecto de Fiscalías de Proximidad, acercar la justicia a la población y evitar la impunidad.

***MODELO LEÓN

De lo que habla doña Olga es el espíritu del modelo León, que los policías municipales levanten directamente las denuncias ciudadanas y colaboren con el Ministerio Público en la investigación. Lo cual es fecha que todavía no arranca y que lo hará únicamente con un piloto de 25 policías en esa tarea.

*LA MUNICIPALISTA

Se declara ‘municipalista’ y ofrece que trabajarán de la mano con gobiernos locales en capacitación para mejorar su recaudación fiscal y el acceso a recursos federales. Ese es uno de los objetivos del foro en León, que además se enfoca en el tema de desarrollo económico, la innovación y la competitividad.

***MÁS POLICÍAS

Aunque el dato hasta ahora no da para ser optimistas en siquiera acercarse a la meta plasmada en el Programa de Gobierno 2018-2021 de contar con 2,700 policías (1,300 más), en la Secretaría de Seguridad Pública de León reafirman el compromiso de lograrlo, aunque no queda claro cómo lo harán.

*EL RECLUTAMIENTO

La SSP dice que trabaja en el diseño de nuevos esquemas de reclutamiento desde la Academia Metropolitana que permitan captar a más elementos con vocación y que cumplan los requisitos. Intensificar campañas de comunicación, actividades con instituciones educativas y visitas a colonias.

*NO DAN LOS NÚMEROS

De octubre 2018 a diciembre 2019 se habrán graduado 300 policías municipales, un buen esfuerzo, pero insuficiente para alcanzar la meta, incluso si le sumamos los 180 agentes de tránsito hoy en labores policiales, pues a esa cantidad hay que descontarle buena parte de bajas (despidos y renuncias). Al corte de agosto el balance es de 126 policías más que octubre, o 306 si le sumamos a los tránsitos.

*AVANCE REAL

El documento del I Informe de Gobierno reporta que se cuenta con “1,540 elementos operativos, lo que representa el 58% en el compromiso de contar con 2 mil 700 policías”. El avance es engañoso pues lo mide a partir de cero policías y no sobre la meta de 1,300 elementos más, pues 1,400 ya estaban. La realidad es que 126 sobre la meta de 1,300 es sólo un 10% de avance, y 306 sería un avance de 23.5%.

***FICHAJE MORENO

Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal que llegó por el PRD, luego se declaró independiente, es un ‘moreno más’ y fue arropado por figuras de ese partido en su 1er. Informe de Labores Legislativas. En Irapuato estuvieron el pastor de la bancada en San Lázaro, Mario Delgado; el diputado expriista Miguel Ángel Chico; el coordinador de Morena en el Congreso Local, Ernesto Prieto, entre otros.

*DEFENSOR DE NAASÓN

El ‘fichaje’ de Morena es diputado por el distrito 13 (cabecera Valle de Santiago), fue regidor en Villagrán y luego secretario particular del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy. También conocido por su defensa al líder -hoy preso- de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. “Yo vengo a sumar, no a restar, ni dividir, vengo a construir y aportar lo que me corresponda”, dijo en su Informe.

***ABUNDANCIA

Vaya con el alcalde capitalino Alejandro Navarro. No tiene dinero para recoger la basura en las comunidades pero se acaba de comprar un software de 870 mil pesos para supervisar auditorías.

*GRATUITO

La tecnología hay que usarla y se aplaude su uso. El problema en este caso es que el software es gratuito en la Auditoría Superior del Estado. Se lo dijeron de una y otra manera a Navarro pero el Alcalde no escuchó.