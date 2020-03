*** PLAN ECONÓMICO

Arropado por los cinco consejos coordinadores empresariales que hay en Guanajuato, no estuvo la Concamin Bajío que comanda Ismael Plascencia, Diego Sinhue anunció medidas económicas para paliar el golpe de la contigencia sanitaria.

*** EL COCHINITO

Si es suficiente, es pronto para saberlo. No necesitó de echar mano de recursos de la deuda (etiquetados para obra pública) ni recortar ningún otro gasto, dispondrán del ‘cochinito’ que ya se tiene de la sobretasa del 0.3% del Impuesto Sobre Nómina.

*** LA PRIORIDAD

No está todo lo que el CCEL puso sobre la mesa en su propuesta del 20 de marzo, pero sí lo más importante, que era el reorientar el recurso del ISN previsto para proyectos de seguridad y de desarrollo social, y enfocarlo a proteger el empleo.

***BUENA SEÑAL

El anuncio conjunto de Diego y los consejos empresariales (León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende) demuestra la unidad en el acuerdo alcanzado. Las reglas de operación de los apoyos también lo definirán entre autoridades y la IP.

*ALERTA ECONÓMICA

Será importante diseñar un mecanismo de evaluación permanente para saber el alcance de las medidas tomadas ante el impacto económico que se enfrenta. Si se ocupan más recursos para salvar los empleos habrá que buscarlos de todos lados. Cada sector sufrirá de distinta manera (turístico, automotriz, cuero-calzado, todos).

*LO QUE SE TIENE

Lo que hay que precisar es que esos 800 millones es lo que se estima recaudar de la sobretasa del 0.3% del ISN para el 2019 y el 2020, es decir, lo que se tiene hoy son los 400 millones del año pasado y lo que va de este año (no precisaron cuánto). El resto ingresará a las arcas durante el año y debe ejercerse sobre la marcha.

*EN SUS MANOS

Las acciones de rescate están en manos de dos secretarios: Mauricio Usabiaga, de Desarrollo Económico; y Gerardo Morales, de Desarrollo Social. Un papel fundamental tendrá el leonés Carlos Ramón Romo, director de Fondos Guanajuato, área clave para dispersar créditos instantáneos y el reembolso de intereses.

***4TO. CONSTITUCIONAL

Aunque en el Senado se aprobó -con 91 votos y sólo uno en contra- la reforma al artículo 4 constitucional para garantizar el derecho a los programas sociales que impulsa la 4T, la discusión se alargó por dos visiones encontradas sobre el tema.

*MORENA CELEBRA

En un frente está la bancada de Morena que celebró que se eleve a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores y discapacitados, las becas para los estudiantes y un sistema de salud que garantice progresivamente la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

*DERECHOS DE PAPEL

Otra postura fue la del PAN en el Senado que fijó este martes en tribuna el vicecoordinador, el penjamense, Erandi Bermúdez, al señalar que bienvenidos los apoyos sociales, pero el riesgo es caer en el “populismo constitucional”. Días antes en la Cámara de Diputados la bancada panista dividió su voto a favor y en contra.

*¿Y EL RECURSO?

Lo difícil, advirtió Erandi, no es poner en la Constitución derechos, sino tener el presupuesto para cumplirlos, además de transparencia y rendición de cuentas. Y justo cuando la recaudación fiscal enfrenta problemas, estancada la inversión en infraestructura, el peso devaluado, el petróleo cayendo y para colmo, el Covid-19.

*REPARTIR POBREZA

Lo primero es enfocarnos en que la economía crezca para distribuir la riqueza, sino no habrá nada que repartir, si no hay riqueza repartiremos la pobreza”, expresó.

*DERECHO ANTE CRISIS

El panista propuso que en la reforma se incluyera el derecho para que, ante emergencias como la pandemia del Covid-19 que hoy se vive, se garantizara el apoyo público para los sectores más vulnerables en sus ingresos. Pero no pasó.

***TIBIEZA

En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, el Gobierno Municipal de Celaya parece que va uno o varios pasos atrás de lo que hacen otros gobiernos como el de León, Irapuato o San Miguel de Allende ,en cuanto a las medidas de prevención.

*JUSTIFICACIÓN

En la última entrevista que concedió la alcaldesa Elvira Paniagua su justificación es que otros municipios han tomado medidas más fuertes por su vocación turística, y el director de PC, Luis Ramón Ortiz señaló que aún no era necesario el cierre de establecimientos porque no hay transmisión comunitaria. No quieren broncas.