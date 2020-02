*** PRESIDENCIA

Esta tarde el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo estará en Palacio Nacional para estar presente en la comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el resto de los gobernadores panistas.

*** PLIEGO PETITORIO

Desde la semana pasada Rodríguez Vallejo adelantó que espera que ahora sí los gobernadores puedan plantear al AMLO las problemáticas que enfrenta cada entidad, aunque no hay grandes diferencias casi todas van por lo mismo, más presupuesto.

*** URGE

Otro pendiente común era el convenio de adhesión al Insabi, pero al menos en el caso de Guanajuato ya se resolvió, ahora la gestión se enfocará en recursos para obras que están pendientes, pero lo más urgente es la estrategia de seguridad y el apoyo federal.

***AGENDA

Además de la comida en Palacio Nacional, esta semana el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tendrá agenda compartida entre Guanajuato y la Ciudad de México.

*VA Y VIENE

Si no hay cambios de última hora el jueves por la mañana estará en la capital del país para la presentación de la edición 2020 del Festival Internacional Cervantino, pero por la tarde ya estará en Guanajuato para participar en la inauguración de la planta de Toyota en Apaseo el Grande.

*SEGUNDA VUELTA

El viernes su agenda será similar, pues por la mañana será la presentación del Rally en la Ciudad de México, evento al que acudirán también otros funcionarios como la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros Montes.

*CON AMLO

El mismo viernes por la tarde, el Góber tendrá que regresar a Guanajuato para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezará un evento en el municipio de Tierra Blanca. Se trata de un encuentro con los pueblos indígenas.

***NOMINADOS

Por quinto año consecutivo “Travel+Leisure”, considerada la revista internacional de viajes más importante del mundo, nominó a San Miguel de Allende para la 25 edición de los premios “World’s Best Awards”.

*LA MEJOR

El año pasado San Miguel de Allende recibió el distintivo World Bests Awards (Lo Mejor del Mundo), mientras que durante los años 2016, 2017 y 2018 fue reconocida como “La Mejor Ciudad del Mundo”.

*VOTOS

La Secretaría de Turismo, a cargo de Teresa Matamoros, y el Municipio de San Miguel de Allende, que preside Luis Alberto Villarreal García, iniciaron una campaña para que los visitantes le den su voto a esta ciudad guanajuatense catalogada también como Patrimonio de la Humanidad.

***GRAVE

Lo ocurrido la noche del domingo en la comunidad Segunda Fracción de Crespo, en Celaya, fue un hecho verdaderamente grave ya que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron atacados por sujetos a bordo de un vehículo; presuntamente policías municipales se pusieron de su lado y entorpecieron la persecución.

*HERMETISMO

Si bien el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Miguel Ángel Simental Rodríguez, confirmó la detención de dos policías municipales, afirmó que no tenía detalles de cómo ocurrieron los hechos ya que sólo los agentes sabrían qué pasó y le corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones.

*DESPISTADO

Lo cierto es que no es la primera vez que el Secretario de Seguridad Ciudadana prefiere voltear para otro lado y afirmar que él no sabe nada. Ya sea una estrategia para reservar información o en la realidad no se entere, es preocupante que no esté al tanto de los detalles de los hechos relevantes en seguridad.

*AL RESCATE

Cuando se informó en diciembre pasado que policías federales llegarían a poner orden en la Policía Municipal de Celaya nunca se imaginó que en tan poco tiempo más de 40 elementos con experiencia en la Policía Federal llegaran a la corporación celayense.

*NUEVOS ROSTROS

Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a los nuevos directores de Tránsito, Infopol y C4; sin embargo, la limpia parece más profunda y la corporación se empieza a copar de federales como guardaespaldas y en las áreas operativas y de inteligencia.

***LISTA NEGRA

Como cada lunes ayer fue el turno en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del paisano Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, para hablar del programa “Quién es Quién en los Precios de los Combustibles” y nuevamente balconeó a gasolineras de León, San Miguel de Allende y Romita.

*MENOS GANANCIA

Curiosamente también en Guanajuato se registró la estación con el volumen de ganancia más bajo a nivel nacional en la venta de Diesel, la cual se encuentra en Celaya. El reporte de la Profeco señala que por cada litro que vendió ganó sólo 22 centavos.