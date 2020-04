Proactivos

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Bien por las compañías que están sumándose a ayudar desde su trinchera con la producción de artículos médicos que beneficiarán a los colaboradores de la salud, que sin duda hoy más que nunca se han convertido en grandes héroes.

Por ejemplo: Jaguar Land Rover cambiará sus operaciones de construcción de prototipos para comenzar la producción de visores protectores para los trabajadores clave, utilizando su experiencia en diseño CAD para responder al llamado del gobierno de equipos más vitales para combatir el coronavirus.

Se trata del único visor reutilizable de su clase aprobado por el Servicio Nacional de Salud, el diseño se ha desarrollado en consulta con un equipo de profesionales de la salud del NHS para la impresión rápida y eficiente de prototipos en el Centro de Creación.

A través de la colaboración con compañías como Pro2Pro en Telford, la ambición es producir 5,000 visores por semana para los fideicomisos del Servicio Nacional de Salud en todo el País, informó la propia firma de autos.

Aplausos

Pero no solamente las grandes marcas están sumándose, también los emprendedores, como es el caso de Entos Lingerie.

La empresa guanajuatense dedicada a elaborar ropa de lencería y que exporta a países como Estados Unidos, por decisión de Fernanda Mena, su propietaria ahora también están produciendo cubrebocas.

Que busca ser una alternativa más para el cuidado de las personas que tienen que salir de sus casas por trabajo, pero también permitirá que las ganancias ayuden a que los empleados sigan recibiendo un sueldo.

Actualmente la empresa no están produciendo lencería, todo su personal trabaja en la producción de los cubrebocas y atender la demanda que se les presenta.

Fernanda Mena, comentó -en información compartida por la Cofoce- que están teniendo todas las medidas higiénicas y sanitarias, en contacto con la Cofepris para cumplir con las indicaciones que se requieren para realizar este tipo de productos.

Unidos

Da gusto saber que cada vez son más los empresarios que de forma personal o en grupo están creando ideas que provocarán que menos gente esté preocupada porque podría no recibir un sueldo y por ende tener dificultades para llevar el alimento a su familia.

Estamos seguros de sus acciones permitirán que además otros empresarios repliquen sus ideas y sumen otras más para crear una cadena de apoyos para aquellos que en este momento no solamente están preocupados por no enfermarse, sino porque los recursos económicos no falten en el hogar.

Si usted tiene una idea, si usted ya está realizando alguna acción, queremos conocerte, queremos compartirla para que la gente conozca de ella, y seguramente varios de nuestros lectores querrán aportar no solamente efectivo, sino también ideas o su mano de obra para que la ayuda sea mayor.

Es un hecho que el Gobierno municipal y estatal han lanzado intentos para mitigar el impacto que está dejando y dejará la pandemia, es un hecho también que el Gobierno federal sigue ajeno a la situación, y que no ha descubierto que es su momento de tomar un liderazgo que quede en la historia de nuestro País.

Pero, mientras eso pasa cada uno de nosotros debemos también de pensar y actuar para desde nuestros lugares, con nuestras habilidades ofrecer algo que pueda ser benéfico para otras personas.

Las crisis por fortuna no son eternas, y estamos seguros que al momento que logremos salir adelante de este reto, será satisfactorio recordar las obras que cada uno de nosotros hicimos para ayudarnos como sociedad.