*** PRODUCE

Válgame, ¿quién es el dueño, socio u lo que corresponda, del negocio llamado Produce?

*** DETALLES

¿Ojo!, Produce no es un buró de médicos ni de asesores financieros; tampoco ofrece terapias de pareja. Se trata de un negocito que va para arriba gracias a que un funcionario del Gobierno estatal recomendó u ordenó a todas las oficinas que sólo ahí pueden rentar sillas, lonas, mamparas, proyectores, tablones, etcétera, etcétera.

*** ADIVINANZA

A ver si algún “vivo” adivina el nombre del funcionario-socio de Produce quien sin recato le acerca contratos al despacho que crece y crece.

*** EN PAZ

En son de paz, el gober Diego Sinhue recibió al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Ninguno de los dos criticó el sistema de salud de uno y otro.

***SHEFFIELD RESPONDE

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, subió un video a su cuenta de Facebook para responder a una serie de ataques recibidos en redes sociales, que atribuye a las críticas que emitió contra el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, a pregunta de reporteros en un eventos en León e Irapuato, el 27 de febrero cuando presentó su informe escrito.

*NO ES EL 2024

El leonés se dirige al Gobernador y le dice que es el 2020 no el 2024. “No estamos en elecciones, no se pongan a gastar el dinero público en campañas sucias, puros fakenews, tonterías, calumnias para difamar a un servidor porque he salido a criticar a Zamarripa, la pobre labor de Diego Sinhue y la corrupción de Miguel Márquez”.

*TONTERÍAS

El ex candidato a la Gubernatura por Morena, y sin duda aspirante a serlo en 2024, les pide que se pongan a trabajar por la seguridad. “Ya déjense de tonterías”, dice.

*CAMPAÑA NEGRA

El martes y jueves pusieron a circular pautas en Facebook en distintas páginas con varios videos que en un día acumularon más de 100 mil reproducciones. Órale...

*LOS DARDOS

En uno lo acusan de ser un “ambicioso vulgar” que el PAN no lo quiso por corrupto; en otro de pleito con Ernesto Prieto, director general de la Lotería, por la candidatura del 2024; y uno más por no vigilar sobreprecios en gel y cubrebocas.

***PAN, PREOCUPADO

En la comida privada que el jueves sostuvo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, con legisladores, alcaldes, integrantes del Comité Estatal y comités municipales, dijo sentirse “muy preocupado porque Morena está al acecho de Guanajuato y es evidente que quiere desestabilizar al estado con recortes”.

*SALIR A LA CALLE

La petición puntual fue la de dar la cara a la gente: “Necesitamos ser más cercanos con la sociedad, porque recordemos que hoy nos vamos a enfrentar a ‘Los Siervos de la Nación’, que son un ejército con muchas promesas y recursos federales”.

*Y CORREGIR

Instruyó a los gobiernos municipales panistas a que comiencen a medir su desempeño. “Para que los sepan ustedes, el partido, y veamos cómo vamos a tiempo y que podamos corregir y potenciar lo bueno que llevamos con oportunidad”.

*EL LLAMADO

El jefe estatal, Román Cifuentes, les pidió ser panistas de tiempo completo para comprometerse en lo que será una de las batallas más complicadas, la del 2021. El PAN busca retener lo que gobierna y recuperar municipios como Salamanca.

***METROPOLITANO

Como uno de los requisitos para poder aspirar a una rebanada del pastel del Fondo Metropolitano cuya bolsa federal a concurso es de tres mil 300 millones de pesos, el Gobernador instaló ayer el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Guanajuato, que es integrado por autoridades estatales, federales y municipales.

*POR RECURSOS

Guanajuato tiene siete zonas metropolitanas que han recibido desde 2008 más de tres mil 700 millones de pesos, la más beneficiada es la León-Silao-Pueblos del Rincón. Con la 4T ya no hay un presupuesto etiquetado por zona, deben pelear ese recurso.

***MUJERES ÁRBITRO

La Liga MX anunció que en la jornada 9 habrá una mujer árbitro en cada partido. La senadora leonesa de Morena, Malú Mícher, celebró el avance: “Aún cuando ninguna será árbitro principal, sí representa un paso más por la igualdad en este deporte”.