***RELEVO MORENA

Al final a Yeidckol Polevnsky no le quedó de otra que aceptar la decisión del Tribunal Electoral y aparecer al lado del nuevo presidente de Morena Nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, y regresar a ocupar el cargo de Secretaria General.

***MONEDA EN EL AIRE

En Guanajuato todavía le queda cuerda a la definición de la dirigencia estatal. Hoy todavía la Comisión de Honor y Justicia de Morena le dio la razón a Alma Alcaraz para sostenerse, pero Ernesto Prieto confía en que Alfonso le regresará a la silla.

***NUEVA SEDE

Con todos estos tejes y manejes ya veremos en qué termina la compra del salón Gran Victoria, en el Centro de León, que sería la sede de Morena Guanajuato. Se supone que a finales de febrero liquidarían y tomarían posesión. Vamos a ver...

***INE, CONFLICTO

La integración del académico morenista John Ackerman en el Comité de Evaluación de quienes aspiran a ser los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), puso en guardia a la oposición en la Cámara de Diputados.

*A IMPUGNAR

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, advirtió que impugarán la designación.

Es público y notorio que pertenece a un partido político y ha hecho declaraciones para desacreditar a el INE México”.

*EL RECLAMO

En la instalación del Comité Técnico de Evaluación para Elección de Consejeros (as) el leonés Jorge Espadas lamentó que Morena, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), proponga a un integrante de un órgano partidista.

***YO NO FUI

El exsubsecretario de Seguridad Pública en León, José Luis Manrique, manda decir que les comprueba con papelitos que el atraso de pagos extraordinarios y bonos a los policías no es cosa suya. Que él dejó firmado diez días antes del corte de la catorcena para que se pagaran el 27 de febrero, que, si no se hizo, no es su bronca.

*LA BOLITA

Habrá que revisar qué pasó con la instrucción de pago a Desarrollo Institucional de la Presidencia Municipal y preguntar al nuevo subsecretario, Mario Rodríguez Mariscal y al director de Planeación y Administración de SSP, José Carlos Hinojosa.

*A PRUEBA

Hay que recordar que de Planeación y Administración salió una funcionario experimentada (con trayectoria en la Tesorería Municipal) como Carmen Gómez. Los movimientos en esa área -aunque no lo dijo públicamente- fueron un factor para la repentina renuncia que presentó Manrique Hernández. No estaba cómodo.

*CHUY, FORTALECIDO

Dicen los que saben que con la llegada de Mario y ahora los nuevos enroques el que toma una influencia que había perdido en la era de Luis Enrique Ramírez como secretario, es Chuy López Gómez, el todopoderoso Secretario del Ayuntamiento.

***LANGEBIO, APUROS

El peregrinar del Laboratorio de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) parece no terminar, pues siguen sin contar con recurso suficiente para dar mantenimiento a sus equipos de trabajo, máquinas con costo millonario que apoyan investigaciones con impacto internacional, pero que podrían quedar obsoletas en poco tiempo.

*NO LES ALCANZA

En riesgo se encuentran cinco de los nueve equipos grandes del laboratorio, pues con $12.5 millones que se les dan anualmente para la operación no pueden costear todos los gastos que son elementales. El recurso disponible sólo alcanza para la nómina, apoyos menores para investigadores y mantenimiento de instalaciones.

***EL CANNABIS

Ahora que está en plena revisión del Senado la regulación de la cannabis el que tiene sus dudas es el panista penjamense, Erandi Bermúdez. En la discusión pidió abordar las implicaciones en la adicción que se puede causar entre los jóvenes.

Hoy los cinco gramos ya están permitidos, no están penalizados, eso ya está”.

***DIEGO Y SONDEOS

A unos días de presentar este jueves 5 de marzo Diego Sinhue Rodríguez su 2do. Informe de Gobierno, el teléfono de viviendas y negocios empezó a sonar con el encargo a una encuestadora de medir la opinión que se tiene sobre el Gobernador.

***NO CUNDA EL PÁNICO

Al saber del coronavirus la gente empezó a hacer compras de pánico, acabándose los cubrebocas y gel antibacterial. La Secretaría de Salud de Guanajauto exhortó a que el uso de los cubrebocas es para personas enfermas o especialistas de la salud, por lo que exhortan a que sólo mantengan la higiene y estar informados.