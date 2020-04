***ROJO ABRIL

El mes de abril va que vuela para un nuevo récord de violencia en el municipio de León. Con un promedio de tres víctimas de homicidio doloso diarios la tendencia podría romper la cifra histórica alcanzada apenas en febrero pasado, que fue de 82.

***VOLTEAR A OTRO LADO

Inmersos en las noticias por la pandemia del Covid-19, no habrá que perder de vista la tragedia que vive León, mucho peor que el triste 2019. Y en su aislamiento mediático ni el alcalde Héctor López ni el góber Diego Sinhue han ni dicho ni pío.

***DATOS DE LA TRAGEDIA

En el arranque de año en León es de 64 asesinatos en enero, 82 en febrero, 54 en marzo, y más de 30 en abril, un promedio sobre 2.25 diarios, tendencia que nos da para superar las 800 víctimas en un año, lejos de las 538 registradas el año pasado.

***SIN RESPUESTAS

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo, repite lo que todos saben, que hay una disputa por el mercado de las drogas. El secretario estatal, Álvar Cabeza de Vaca, y el fiscal Carlos Zamarripa, tampoco salen a dar la cara.

*¿Y LA MESA?

En la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, que comanda René Solano, tampoco hay una exigencia de rendición de cuentas y resultados. El empresario es uno de los que cuestionó fuerte a AMLO por la falta de respaldo a la iniciativa privada. Ahora le toca apretar a todas las autoridades responsables de la violencia desatada.

*OCL, RESERVADO

En el Observatorio Ciudadano de León la maestra Rocío Naveja llegó con la espada desenvainada y encaró a Diego y a Héctor, pero la emergencia sanitaria también les bajó la guardia, pronto tendrán que asomar la cara ante un inicio de mes de miedo.

***SAPAL Y CONTRALORÍA

La Contraloría Municipal y el SAPAL han convertido en una telenovela la continuidad de la obra del sistema de retención de aguas pluviales en bulevar Timoteo Lozano. Desde el miércoles 1 de abril que se ordenó cambiar la tubería para poder retomar la obra -según suspendida-, no se ha vuelto a saber nada.

*LA OBRA SIGUE

Desde un principio el presidente de SAPAL, Jorge Ramírez, dijo no, no y no, a la instrucción de la Contraloría insistiendo que para ellos la tubería sí cumple. Nunca mostraron la respuesta oficial que entregaron a la Contraloría, pero la obra siguió.

*EN REVISIÓN

Leopoldo Jiménez, contralor municipal, dijo que la respuesta de SAPAL fue que con la norma oficial mexicana 001/2011 de Conagua es suficiente para acreditar. Contraloría revisaría el dictamen y responderá si responderá si se solventa o no. Hasta hoy falta saber si con esa explicación se dan por servidos, y asunto olvidado.

*LA TELENOVELA

Si la Contraloría Municipal se echa para atrás a su petición de cambiar la tubería porque, según ella misma dijo, no cumplía lo requerido en la licitación de la norma ISO10467: 2018, quedará mal parada y aparecerá que actuó precipitadamente. Si se sostiene en lo dicho el exhibido será SAPAL como paramunicipal berrinchuda.

*GARANTÍA, PUNTO

Una buena salida sería saber qué dice la Conagua a todo este lío. Al final de lo que se trata es de garantizar que una obra millonaria y fundamental para evitar inundaciones en esa zona de la ciudad se realice con la mayor calidad posible.

***FORO FEMINICIDIO

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados, del cual forma parte la legisladora leonesa presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, está convocando al foro virtual nacional “Combate al Feminicidio. A ocho años de su incorporación en el sistema de justicia. Experiencias y desafíos”.

*EL 15 Y EL 22

Se llevará a cabo el 15 y 22 de abril a partir de las 10:00 horas a través de las redes sociales oficiales de la Cámara de Diputados: Facebook, Twitter y YouTube. Participarán fiscalías estatales, Poder Judicial, sociedad civil y especialistas.

*PREGUNTA

Los comentarios y preguntas de los ciudadanos que deseen intervenir se realizarán desde el sitio diputados.gob. mx/combatefeminicidio. El objetivo final es acordar una reforma legal que haga más efectiva la justicia en el delito penal del feminicidio.