***SAPAL, MEDIDAS

Ya dijimos que bien por SAPAL y sus medidas para apoyar con descuentos a usuarios domésticos, comerciales e industriales. Lo mejor es que la condonación del 100% es para quienes tienen los consumos más bajos, el 80% de menor ingreso.

***LLAMADO HOTELERO

Pero tampoco puede perderse de vista que entre los consumidores que se quedan fuera del subsidio hay sectores a los que la crisis está golpeando muy feo, como el hotelero. Por eso parece muy justo el llamado de su presidente, Juan Pablo Rocha.

***UNA MANITA

Los descuentos falta sean aprobados por el Ayuntamiento, así que el Consejo de SAPAL que comanda Jorge Ramírez tiene tiempo de adicionar beneficios que favorezcan a más sectores, cuidando siempre el equilibrio financiero del organismo.

*** ALTERNATIVAS

Otra propuesta para ampliar los beneficios en los cobros de agua potable es la que plantea el Parlamento Ciudadano que coordina el arquitecto Jaime Gallardo. La idea es que quienes superan el consumo de 30 metros cúbicos mensuales también se les exente el pago por dos meses y que lo puedan liquidar en los siguientes doce.

* EL OFICIO

En un oficio fechado el 27 de marzo que dirige al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, con copia para el alcalde Héctor López, aplaude la sensibilidad de SAPAL pero expone que

* EL RECLAMO

Abraham Rocha, presidente del Consejo Estatal de Turismo (hermano de Juan Pablo, líder hotelero en León), tuiteó:

*** NO ENTIENDEN

El líder del CCEL insiste en su reclamo al Gobierno Federal por no implementar estímulos fiscales ante la crisis económica.

Si no hay empresas, no hay trabajo, ni ventas, ni impuestos. Es tan sencillo. ¿Cómo no entienden? Urgen apoyos”, tuiteó.