*** SENADO DISTRAÍDO

El pleno del Senado de la República regresó por fin a sesionar, pero no fue para aprobar temas urgentes por el impacto en salud y economía por la pandemia de Covid-19, sino solamente para aprobar la Ley de Amnistía, promesa presidencial.

*** WERA RECLAMA

A nombre del PAN subió a tribuna la senadora guanajuatense, Alejandra “La Wera” Reynoso y reclamó a Morena:

Llegaron a cumplir los caprichos del Presidente no para representar al pueblo”.

Promovía el hashtag #LiberenRecursosNoDelincuentes.

*** EL FALSO DEBATE

El tema no son las liberaciones, que ante una emergencia sanitaria el propio Presidente puede decretar, sino la espalda a discutir la agenda que hoy es prioridad.

***LA SÚPLICA

La oposición pedía incluir en el orden del día de la sesión del Senado la discusión de una Ley de Emergencia Económica que, entre otros puntos, incluya un apoyo de $3,207 al mes a los trabajadores afectados.

Atendamos lo urgente, lo emergente, lo importante”

, insistió Alejandra Reynoso con cubrebocas y careta desde la tribuna.

*NO, NO, NO

Mencionó que son muchas las voces de la sociedad sobre la urgencia de tomar medidas para paliar el daño económico, pero la respuesta ha sido un rotundo no.

*ERANDI, EN CONTRA

El senador penjamense Erandi Bermúdez, también votó en contra y fijó su postura:

Las necesidades ahorita son medidas económicas, empleo y un buen sistema de salud, no aprobar una ley para liberar a miles de reos en el peor momento”.

*AMNISTÍA, VA

Las senadoras morenistas de Guanajuato, Malú Mícher y Antares Vázquez, celebraron la amnistía como un logro de justicia social que no beneficiará a nadie que purge delitos graves que están contemplados en el artículo 19 constitucional.

*MALÚ DEFIENDE

Malú subió un video para explicar que la amnistía propone perdonar a mujeres por delitos menores contra la salud, por aborto, a indígenas que no se les haya garantizado una defensa adecuada, y otras encarcelados por un robo simple.

*LLEVA SU TIEMPO

Estaremos orgullosos de evitar una pandemia y de contribuir al derecho a tener derechos de las personas en reclusión que no han sido enjuiciadas con justicia”,

dice Malú en su mensaje. Pero también agrega que no será un proceso rápido.

*PROMESA DE AMLO

En realidad la aprobación no tiene que ver con la emergencia sanitaria sino con una promesa de campaña, la iniciativa la envió AMLO en septiembre y la Cámara de Diputados la votó en diciembre. Aplica sólo a juzgados por una autoridad federal. Se exhortará a los congresos locales a aprobar una ley similar. Esa será otra historia.

***LIBERACIONES

En el Consejo del Poder Judicial de Guanajuato se revisa hoy el tema de preliberaciones que, a diferencia de la Ley de Amnistía, sí se trata de una medida emergente para prevenir contagios en penales sobrepoblados de la entidad y que beneficie a quienes se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad.

***OTRA VEZ

Entre la sociedad cajetera dicen que, si había alguna duda de que Celaya no más no es del agrado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, queda más claro ahora que pospone el Parque Logístico de Celaya, obra esperada por muchos años.

*PREFERENCIAS

En cambio mantiene el distribuidor vial Cibeles en Irapuato y defiende su necesidad y urgencia, cuando pudo haber sido pospuesto como el distribuidor vial de Comanjilla, en León, y la Torre de Especialidades Médicas, en Irapuato. Qué bueno que pospongan obras para salvar empleos, ¿pero por qué hacer diferencias?

***CALL CENTER

La administración municipal de Irapuato presume las acciones que realiza el Inmira (Instituto de las Mujeres Irapuatenses) para trabajar a favor de una vida libre de violencia, a través del call center que habilitaron para la contingencia del Covid-19.

*LIMPIAR IMAGEN

Esta promoción parece ser un intento para limpiar el trabajo del instituto, que ha sido fuertemente criticado por varios miembros del Ayuntamiento, que no ven que el Inmira esté trabajando lo suficiente en favor de las mujeres de Irapuato.