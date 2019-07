***SIMPÁTICO

Durante su visita exprés a San Miguel de Allende para reunirse con los secretarios de finanzas de las 32 entidades, el nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, recordó con humor el revuelo que causó su rostro el día de su nombramiento.

***ROMPE HIELO

Su expresión de “preocupación” fue motivo de memes y miles de comentarios en redes sociales, pero el funcionario, que cayó muy bien en el trato en corto, supo ayer sacar partida de eso.

***CHASCARRILLO

“Si no les importa voy a tratar de ser un poco informal hoy en mi intervención dado que fui extraordinariamente formal el día que me dieron la toma de posesión, con eso ya me gané el derecho a ser informal durante los próximo seis años”, dijo al comenzar su discurso. Esperamos que todo ese tiempo lo pase en la Secretaría de Hacienda.

***MANDO

Por fin se supo el nombre de quién tendrá a su cargo el mando de la Guardia Nacional en León. Se trata del inspector Roberto León Vázquez, quien ya anda en la ciudad supervisando a los 100 elementos que asignaron a esta zona.

*COORDINADOS

El jueves, el inspector Roberto León Vázquez se reunió con el secretario de Seguridad en León, Mario Moreno Bravo, y acordaron coordinación y comunicación permanente para realizar operativos de prevención y proximidad.

*BASE

Por ahora, los elementos de la Guardia Nacional hicieron su base temporal en una nave industrial ubicada en la zona de San Juan Bosco, la misma que había sido rentada por el Municipio para la Policía Militar que por cierto nadie sabe con exactitud qué hicieron durante su estancia en León.

***BUENA IDEA

El Ayuntamiento de San Miguel de Allende tuvo a bien aprobar por unanimidad que un edificio público lleve el nombre de Javier Usabiaga Arroyo, empresario exitoso y político celayense quien falleció en septiembre del 2018.

*MALA IDEA

Lo malo es que el edificio que llevará el nombre de tan reconocido panista será nada más y nada menos que el rastro municipal, al menos por fortuna lo ediles del ese municipio que encabeza el alcalde Luis Alberto Villarreal pueden presumir de que éste ha sido un proyecto exitoso.

*TRAYECTORIA

Eso sí, hay que recordar que don Javier Usabiaga tuvo mucha relación con el sector agroindustrial del estado y el país, pues destacó como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) durante el sexenio de Vicente Fox, y luego secretario de Desarollo Agroalimentario y Rural del Estado.

***CONGRUENCIA

Ya pasada la tempestad que causó la llegada de Juan Carlos Muñoz Márquez a la presidencia del Patronato de la Feria, la regidora Ana María Carpio aclaró porqué decidió renunciar a este patronato, aunque era obvio.

*EN CONTRA

Previo a que se hicieran los cambios en el Patronato de la Feria, Ana María Carpio se había pronunciado en contra de que el también diputado con licencia formara parte de este consejo por lo que al concretarse la llegada de Juan Carlos Muñoz a la presidencia de este organismo, Ana ‘Coco’ Carpio señaló que decidió por congruencia renunciar.

*RELEVO

La regidora Carpio consideró que no vería bien que después de expresar su negativa a la participación de Juan Carlos se quedara ella en el Patronato, por eso prefirió pedir un cambio y ceder su silla a otro panista.

*YO, YO

En su lugar quedó el síndico Christian Cruz Villegas, quien también aclara que se consultó en el cabildo azul a los interesados a participar en este Patronato y fue él quien levantó la mano.

***VELOCES

Quedó claro que al alcalde de León, Héctor López Santillana, le urgía pasar el trago amargo que le significa el aumento al transporte público, apenas 24 horas después de que el asunto fue votado en el Ayuntamiento se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

*AFORTUNADOS

Sorprendió la publicación tan rápida, pues deben ser contadas las veces en que un acuerdo o decreto gubernamental se incluye en ese medio oficial al siguiente día.

*AL MAL PASO

Se esperaba que el acuerdo se publicara el lunes 15 y su entrada en vigor fuera a partir del martes pero no ocurrió así, los panistas ya no querían darle más vueltas al asunto y con ayuda de la Secretaría de Gobierno agilizaron este trámite, con lo que quedan cubiertos todos los pasos legales para que hoy los leoneses paguen más por el servicio del transporte público.