*** SIN RESPUESTAS

El viernes el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, presentó lo que ya sabemos: que las regiones de Celaya, Salamanca, Irapuato, León, están calientes. Lo que no dijo él, ni nadie, es qué van a hacer para enfrentar la crisis en el estado.

*** DEUDA UNIVERSITARIA

Lo mismo pasa en el Gobierno de Guanajuato, defendieron sus logros económicos y hasta educativos sin reconocer que hay una deuda pendiente con la cobertura en el nivel superior, hoy solamente uno de cada tres jóvenes tienen acceso a ese nivel.

*** SE VALE SOÑAR

El Índice de Progreso Social 2019 coloca a Guanajuato en la posición 20 de 32 entidades. Bien harían los políticos de todos los colores en revisar los indicadores con toda frialdad y, alejados de la grilla política, trabajar juntos. Sí, se vale soñar...

***TLATOANIS

Como se esperaba, los dichos del presidente López Obrador del fracaso neoliberal de Guanajuato y la respuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, ya provocaron reacciones de panistas y ‘morenos’ defendiendo a sus tlatoanis.

*WERA, CONTRAATACA

La senadora Alejandra ‘La Wera’ Reynoso cuestionó que AMLO descalifique considerando que su proyecto representa: fuga de inversión, descalabros en Pemex, desabasto de medicinas, pérdida de calificación crediticia, desempleo, etc.

*ANTARES RESPONDE

En el bando de enfrente la senadora por Morena, Antares Vázquez, fijó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: ¡La violencia se reduce en todo México! pero no en Guanajuato. La estrategia funciona en todas partes, excepto en Guanajuato. ¿Deveras es culpa del Presidente como dice el Gobernador de Guanajuato?”.

*EL PELOTEO

En el primer trimestre del 2020 Guanajuato registra 1,163 víctimas, 23% más que el mismo periodo de 2019. Esa tragedia no debe servir para expiar de culpa a ninguna autoridad, la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, dice la Constitución, pero seguimos en el peloteo de responsabilidades que nada soluciona.

*VIOLENCIA, NO PARA

Antares se equivoca en celebrar que la violencia se reduce en todo México, como según escribe en redes. Los datos oficiales reportan que de enero a marzo en México hubo 8,585 víctimas de homicidio doloso, eso significa un 10% más que las 7,802 en el mismo periodo del año 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

***FICHAJE NARANJA

El leonés Luis Andrés Álvarez Aranda, exfuncionario municipal y federal por el PRI, apareció en un foro virtual sobre seguridad organizado por Movimiento Ciudadano.

*LA BIENVENIDA

Rodrigo González, dirigente de MC Guanajuato, adelantó que a ‘El Güero’ lo verán muy seguido por el rumbo naranja, ya coordina el Consejo Consultivo Ciudadano. El joven abogado fue Secretario particular del exalcalde interino, Octavio Villasana, quien ya dejó las filas del tricolor, Luis Andrés no lo ha dicho todavía, pero se enfila.

***OPERATIVOS

El inicio de los operativos para el cierre de establecimientos no esenciales en Celaya volvió a demostrar la desorganización para aplicar medidas, ya que no hubo órdenes de cierres a través de documentos ni equidad con los giros de negocios.

*POLICÍAS

A pesar de que la propia alcaldesa Elvira Paniagua había descartado el viernes la presencia de la Policía Municipal en los operativos que encabezan las áreas de Protección Civil y Fiscalización, al parecer han querido intimidar con la presencia de los preventivos que incluso utilizan equipo antimotín, lo que no cayó nadita bien.

*SIN CLARIDAD

El Gobierno celayense no aprendió de los problemas en otros municipios a nivel nacional donde no hay claridad si algunos establecimientos son esenciales o no, por lo que algunos negocios cierran mientras se hace el operativo y reabren tiempo después, escudándose por no haber un documento que respalde la decisión.

***MOLESTIA FRESERA

En redes sociales siguen las quejas y reclamos por las multas que estableció el Gobierno Municipal de Irapuato para quienes no usen el cubrebocas, olvidando que la medida se tomó para salvaguardar la salud de la población en la fase 3.

*EN LAS REDES

Diferentes videos circularon en las redes, en los que se puede observar detenciones y patrullas con varios ciudadanos que no acataron las recomendaciones. Órale.