***VIOLENCIA DESATADA

En el peor arranque de violencia homicida en la historia reciente de León, a la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento que sesionó ayer se ‘le olvidó’ que están para exigir cuentas al secretario de Seguridad, Mario Bravo.

CABILDO DISTRAÍDO

Del 90% de leoneses que se sienten inseguros, reportó el INEGI, tampoco hablaron. La regidora por el PRI, Vanessa Montes de Oca, cuestionó la omisión y de plano el Secretario la invitó a revisar los portales oficiales.

LO VEMOS LA OTRA

Al final el síndico presidente de la Comisión de Seguridad, el panista Christian Cruz, instruyó a Bravo Arrona a presentar las cifras de delitos en una siguiente reunión.

***SE NOS OLVIDÓ

En la sesión virtual de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento hubo tiempo para todos los temas, menos para lo más importante: revisar la incidencia delictiva, el repunte de homicidios dolosos en todo el año, y el comportamiento de otros delitos como los robos en todas sus modalidades, violencia intrafamiliar, lesiones, y más.

*NIVEL DE AUTORIDAD

Casi al final de la sesión la tricolor Vanessa Montes de Oca cuestionó el por qué no se presentó la incidencia delictiva, y se hizo el silencio por segundos que hicieron largos. Entró al quite la regidora Verde, Fernanda Rentería, al recordar las jerarquías, que el Secretario no decide, está para cumplir instrucciones del Cabildo.

*QUE SIEMPRE SÍ

El regidor morenista Gabriel Durán también pidió retomar las presentaciones de los delitos. Christian Cruz concluyó la sesión pidiendo al Secretario lo haga en la siguiente y éste contestó

sí claro, con gusto”. Pero qué necesidad, diría Juanga.

***REGRESO AL PALACIO

A los diputados les llegó la fase 3 el mismo día que decidieron sesionar en pleno para aprobar reformas que hagan legales los acuerdos virtuales que están tomando ahora que por medida preventiva ante la pandemia evitan las sesiones presenciales.

*PRIETO VS. MORENA

Tuvieron que llegar todos más que protegidos con cubrebocas y mascarillas. La idea era que la reunión fuera exprés, pero se extendió porque el diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo, le picó la cresta a sus compañeros de Acción Nacional.

*DARDO A DIEGO

El morenista acusó de poca austeridad del Gobierno del Estado, pese al último anuncio del gobernador Diego Sinhue de redireccionar 600 millones de otras partidas del presupuesto para la protección del empleo, y de favoritismo sólo a ciertos sectores de la población: medianos y grandes empresarios concretamente.

*TLATOANI AMLO

En cambio presumió apoyos del Gobierno Federal a los más desfavorecidos, los que, según dijo, son cinco veces más de los que distribuye el Gobierno del Estado.

*REVIRE AZUL

Pa’ pronto los panistas Armando Rangel y Miguel Ángel Salim respondieron cuestionando la terquedad del Presidente de continuar obras como el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas, ahora que el petróleo no tiene ningún valor. Y lamentaron que el morenista polarice al repetir la frase ‘adversarios políticos’.

***SIN CAMBIOS

La fase 3 de la pandemia ya fue declarada, pero en Irapuato no se toman medidas extras a las ya fijadas, o al menos no se informaron ayer.

*DISTANCIA

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo haber tomado la decisión de dar información sólo por medios virtuales para no ponerse en riesgo.

*CERRADO

Aquí es donde se anticipa el bloqueo a medios de comunicación, en especial del recién llegado Sergio Contreras, que asegura que no limitará información, pero que emite comunicados sin información.

***DESFASADOS

Al Gobierno de Celaya la declaratoria de fase tres los tomó sin un plan ni nuevas medidas ante el incremento de casos en el estado. Esto no es nuevo ya que desde que comenzó la contingencia la alcaldesa Elvira Paniagua va un paso atrás en todo.