*** VIOLENCIA SIN FRENO

Los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran de enero a septiembre 2019 un total de 2,560 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, lo que representa 3.7% más que las 2,469 registradas en el mismo periodo de 2018.

*** GOLPE DE TIMÓN

La lectura es simple, los muertos en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez no se han disparado, pero tampoco bajan. A un año, debe obligar a la reflexión. La estrategia “Golpe de Timón” presume el debilitamiento de cárteles, pero la violencia no para.

*** MESES CRÍTICOS

Las víctimas de septiembre y ahora de octubre rompen todo el optimismo de la tendencia a la baja presumida antes. Los golpes mediáticos no son suficientes. Y para prueba la descomposición de lo que pasa en León, donde no hay respuestas.

***LA NUBE ROSA

En la comparecencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, el diputado federal leonés, Fernando Torres Graciano, retomó las propias palabras del hoy funcionario federal cuando era legislador y decía que el Gobierno estaba “en una nube rosa”.

*GUARDIA A MEDIAS

Le reprochó que la Guardia Nacional llegue a los estados sin recursos para operar y cuestionó que no actúan como primer respondiente si la Ley les da esa facultad. Después le preguntó quién filtró la operación del operativo de Culiacán, Sinaloa.

*DURO A DURAZO

Y remató su intervención en Tribuna al decir: “Un tropiezo no anula la estrategia pero sí lo anula a usted como Secretario de Seguridad; de hoy en adelante es un funcionario que cobra como Secretario pero no tiene la autoridad de Secretario”.

***RESPALDO EMPRESARIAL

Al llamado que hace unos días hiciera el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo -en su mensaje de inauguración de ANPIC- de que lo respalden en la batalla que habrá de dar el Gobierno del Estado para no entregar el Sistema de Salud a la Federación, ya en redes se sumó Jorge Ramírez Hernández, presidente de SAPAL y ex dirigente de Coparmex.

*NO A CENTRALIZAR SALUD

En tuiter escribió el siguiente mensaje: “En @gobiernogto el sistema de Salud funciona bien, hay medicinas; médicos capacitados, hospitales bien mantenidos y buen servicio. @lopezobrador no desmanteles lo que sí funciona #NoALaCentralizaciónDeLaSalud”. En Gobierno Estatal pa’pronto le dieron like.

***MUJER AL CPC

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya tiene a la integrante que cubra la vacante de Román Méndez Navarrete, el actual presidente que termina su encargo y su periodo. La seleccionada es Andrea Ludmila González Polak, propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

*RELEVO EN PRESIDENCIA

La abogada es catedrática del Tecnológico de Monterrey campus León y asumirá el encargo para cinco años este próximo viernes 15 de noviembre. La Presidencia le corresponde por un año a Fernando Revilla. Los otros tres ciudadanos que integran el CPC son: Katya Morales, Hilda Marisa Venegas y Julio César Rodríguez.

*NUEVA ETAPA

Ya veremos cómo se construye el nuevo CPC que en el último año evidenció la ruptura entre el proyecto y las posturas de su Presidente y los otros cuatro. La exigencia de la ciudadanía es que los cinco sumen en un mismo plan que los ponga siempre del lado de los ciudadanos pero sin romper con las autoridades con las que están sentadas en el Comité Coordinador del SEA para exigir resultados.

*CONTRALORÍAS FUERTES

El pasado 23 de octubre el Comité de Participación Ciudadana del SEA subió en su muro de Face un posicionamiento (aunque no una propuesta formal) dirigido al Congreso local en el que plantean la necesidad de una reforma a la Ley Orgánica Municipal que atienda la urgencia de contar con contralorías municipales fuertes.

*LA POSTURA

La postura retoma el trabajo de visitas a las contralorías que encabezó su Presidente y resume que: no cuentan con recursos económicos suficientes; no tienen autonomía presupuestaria; que el personal no tenga conflictos de interés; y que la remoción del Contralor no dependa del capricho del Alcalde(sa) en turno. También propone que sus titulares tengan una especialidad administrativa.

***TIENDAS Y SEGURIDAD

Autoridades estatales se reunieron ayer (en privado en el C5i, en Puerto Interior) con representantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (Con México) y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para reforzar acciones en materia de seguridad.