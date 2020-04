***Y NOS DIERON LAS 10

Tras cinco días del zafarrancho en el Cereso de Valle de Santiago, el Gobierno del Estado, de cuya Secretaría de Seguridad Pública que comanda Álvar Cabeza de Vaca, depende el reclusorio, por fin da su versión.

*** TENSIÓN AL MÁXIMO

Trascendió que todavía este lunes por la noche hubo disparos desde afuera al Cereso. Son días de tensión en un penal donde están algunos de los presos más peligrosos en medio de la declarada guerra entre dos grupos criminales.

*** COCTEL EXPLOSIVO

Dicen que fue una riña (no motín), que se controló y dejó cinco heridos no graves. Ya la CNDH ha señalado la presencia de actividades ilícitas en el penal. A eso hay que sumar los varios asesinatos sin aclarar de custodios emboscados en carreteras.

***TIJERA A PARTIDOS

En San Lázaro Morena y el PAN presentaron por separado iniciativas para poder destinar dinero de las prerrogativas de los partidos políticos en emergencias, como hoy la pandemia del Covid-19. Los del partido del Presidente van por una tijera del 50% a todos los partidos, mientras el PAN porque cada partido determine el monto.

*DESTINO CLARO

El pastor panista, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, puntualiza que su propuesta pretende evitar lo que pasó en el sismo 2017, cuando los partidos renunciaron a parte de las prerrogativas para apoyar en la emergencia del sismo, pero, sin un mecanismo, se regresó a la bolsa federal sin tener certeza del destino.

*QUE NO SE REPITA

Y en particular el panista recordó que Morena creó un fideicomiso que fue sancionado con una multa de 197 millones de pesos por no comprobar gastos. El PAN plantea que todo ese recurso esté bajo la vigilancia y fiscalización del INE.

*GUANAJUATO, NO

En el terruño ese tema del recorte de recursos a partidos no es tema de nadie, ni de Morena. Para este 2020 del presupuesto estatal dispondrán de 156 milloncitos. El ganón es el PAN con $50.7 millones, le siguen Morena 28.6 mdp y PRI 24.1 mdp.

*VILLAGRÁN, ASESINATOS

Del asesinato hace una semana del director de Desarrollo Rural del Municipio de Villagrán, Luis Enrique Linares, no hay información hasta hoy por la Fiscalía. Llegó a ese cargo apenas en enero en reemplazo de Rubén Rodríguez, también ejecutado.

*CONDENA PRI

El Comité Estatal del PRI a cargo de la potosina Ruth Tiscareño y del leonés Alejandro Arias, exigieron a la Fiscalía el esclarecimiento.

*TESORERO DE ABASOLO

Pidieron que no se cubra con el manto de la impunidad como la mayoría de los asesinatos dolosos cometidos a diario en la entidad. Recuerdan que no es el único caso de un priísta ejecutado. No lo dicen, pero ahí está el caso del extesorero de Abasolo, Mauricio Guerrero, muerto en noviembre de 2019 y también sin aclarar.

*REAPARICIÓN

Tras 10 días sin dar declaraciones, la alcaldesa Elvira Paniagua dio una entrevista telefónica donde informó sobre las nuevas medidas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 como apoyos a comerciantes con la condonación de pagos.

*INCONGRUENCIAS

Anticipó que se cerraría el paso vehicular del Centro Histórico el próximo fin de semana por las noches, irónicamente justo cuando disminuye la afluencia de personas en esa zona ya que durante gran parte del día los celayenses siguen asistiendo al centro de la ciudad a hacer sus actividades con normalidad.

*SILENCIOS

Sin embargo, la Alcaldesa celayense no quería emitir declaración sobre la privación de la libertad de un elemento de Tránsito y prefirió no contestar la pregunta si la persona localizada sin vida la noche del lunes era el tránsito, justificando que el secretario Miguel Ángel Simental hablaría, pero tiene más de un mes sin hacerlo.

*¿A DÓNDE VA?

Irapuato refuerza las medidas pues ya muy cerca de la fase 3 de la pandemia ha decidido cerrar el libre acceso al Centro de la ciudad, donde sólo una persona por familia puede ingresar y tiene que demostrar que su actividad es de alta necesidad.

*POLÉMICAS

Otras medidas polémicas son la colocación de cuatro túneles sanitizantes en las zonas con mayor afluencia del Centro Histórico y el uso de cubrebocas para todos.