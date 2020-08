***2020, al olvido

Ya lo dijo a los diputados el secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga, si bien nos va en 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad se contraerá en un -6.8%, mejor que la proyección nacional de un -10%.

***Hora de aterrizaje

El celayense dio su diagnóstico de la enfermedad que aqueja al paciente (la economía de Guanajuato), pero la oposición pide darse prisa con el tratamiento. Muchos de los proyectos aún están en el aire y lo que urge es aterrizar, pero ya...

***Para muestra...

Un ejemplo es el Parque Logístico en Celaya. Usabiaga puso como ejemplo el de San Luis Potosí que arrancó hace cuatro años: “Ellos manejan 475 mil contenedores y nosotros no tenemos el proyecto ejecutivo, necesitamos movernos con velocidad”.

***Morena y Secretario

En lo general Mauricio Usabiaga tuvo una comparecencia virtual tranquila ante los legisladores locales, los más duros fueron los morenistas que no quedaron contentos con sus respuestas sobre el impacto de la inseguridad en la economía. Mauricio les aclaró que no es que no quiera responder, pero no tiene esos datos.

*El ofendido

El leonés Raúl Márquez de plano se dijo “ofendido” porque preguntó la repercusión de la inseguridad y la violencia, en particular por el delito de extorsión, en el cierre de los negocios en Celaya desde antes de la pandemia, y le respondieron sobre el cierre de 700 negocios en el estado que reporta el IMSS en los últimos meses.

*Buen y mal punto

El salmantino Ernesto Prieto preguntó el cómo afecta a la atracción de inversiones el clima de seguridad, tema pertinente, aunque luego ‘se salió de foco’ con lo que llamó “fiestas Covid” del banquete de gobernadores y una boda en el Centro Fox.

*Macro y Micro

Mauricio le presumió los logros macroeconómicos de Guanajuato en 25 años (exportaciones, inversiones, PIB per cápita) y aceptó los apuros en lo micro. En la charla aseguró que está el plan para que los ciudadanos ahorren e inviertan en acciones que mejoren sus ingresos. Ya lo escuchamos antes, es hora de arrancar.

*El reproche

A pregunta del diputado de MC, Jaime Hernández, duro con la 4T y complaciente cuando se trata de los asuntos del Gobierno Estatal, el Secretario aprovechó: “Me da tristeza comentarlo pero no hemos recibido apoyo significativo de la Federación”.

***Pacto fiscal

En mayo los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista anunciaron que presentarían una controversia constitucional para inconformarse con el Pacto Fiscal que consideran injusto en la distribución de los ingresos que obtiene la Federación. En ese momento Diego Sinhue Rodríguez todavía no estaba sumado a este bloque.

*Por el diálogo

Diego no ha planteado en ninguno de sus mensajes esa salida legal. La postura, como se anunció en el ‘Pacto de la Alhóndiga’ del 24 de julio, es convocar a todos para lograr una Convención Nacional Hacendaria que cambie las reglas del juego.

*Controversia, no

El vicecoordinador del PAN en el Senado, el penjamense Erandi Bermudez, respaldó la postura conciliadora de Diego Sinhue: “Es un tema de diálogo político, aun cuando haya una controversia constitucional las partes (los 3 niveles de Gobierno y el Legislativo) deben estar de acuerdo para revisar la fórmula”, dijo.

*Centralismo

La fórmula aplicada desde hace 40 años mantiene el 80% de los ingresos para la Federación, y apenas reparte el otro 16% a los estados y 4% a los municipios. Por mucho tiempo transitó así porque la Cámara de Diputados etiquetaba recursos extraordinarios para programas y obras, pero hoy esa llave también está cerrada.

***Denuncias

Unos 40 familiares de personas desaparecidas de los colectivos “Sembrando Comunidad” y “A Tu Encuentro” han recurrido a Derechos Humanos para buscar presionar a la Fiscalía del Estado a que haga su trabajo, que es el de investigar.

*Criminalizadas

Por si eso no fuera suficiente, aún esperan que retiren los cargos contra sus compañeras que fueron detenidas el 10 de julio, y que, aunque fue una exigencia para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, pasan los días y no hay una respuesta.

Va planilla única en Consejo del PRI

Para elegir al nuevo Consejo Político Estatal del PRI para el periodo 2020-2023 se registró una sola planilla (la roja). La presentaron la exdiputada Erika Arroyo; acompañada de David Mercado (Secretario de Organización del PRI Estatal y cercano a Gerardo Sánchez); la regidora de Irapuato Karen Guerra (del grupo de Yulma Rocha), y la salmantina Coral Valencia (del Movimiento Territorial). A más tardar el 25 de agosto debe declararse su validez y entraría en funciones. En tema aparte la dirigencia nacional del PRI mandó decir a los ‘rebeldes’ que armaron su Comité alterno que su respaldó está con la interina Ruth Tiscareño. Foto: PRI Guanajuato.