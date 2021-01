2020: doble tragedia

Peor que nunca

Guanajuato vivió en 2020 el año más violento del que se tenga registro, 4,490 víctimas de homicidio doloso, una barbaridad, una tragedia, una zona de guerra.

Ese fue el dato oficial que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un incremento del 27% respecto a los 3,540 del año 2019.

La tendencia y la única certeza es que cada año la violencia crece: 3,290 víctimas en el 2018; 1,423 en el 2017; 1,096 en el 2016; 957 en el 2015.

Hace cinco años, en enero 2016, terminaba el mes con 64 víctimas. Hoy nuestras autoridades celebran que este arranque de año estamos un 30% por debajo del mes más crítico en la historia que fue enero de 2020 con 462 víctimas.

León, por ejemplo, cerró el año con 839 víctimas, 56% más que el año anterior. La ciudad zapatera estuvo cerca de los muertos que tenía todo Guanajuato hace cinco años.

¿Cómo fue que la violencia nos tiene hoy de rodillas?

El horror ya no sacude a la clase política y empresarial en Guanajuato y en sus municipios. Contamos muertos y desaparecidos, como cifras, pero son vidas.

En el total de víctimas nadie nos alcanza, están lejos: Baja California (2,906), Estado de México (2,793), Chihuahua (2,686), Jalisco (2,621), y Michoacán (2,433), son seis entidades que concentran el 52% de las víctimas de todo el país.

En la tasa por cada 100 mil habitantes en víctimas de homicidio doloso, Guanajuato ocupa el tercero con un 72.1, pisando los talones a Baja California (79.9) y a Colima (79.5), por arriba de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos y Guerrero.

En el sexenio de Miguel Márquez, con el mismo dúo dinámico (Álvar Cabeza de Vaca, secretario, y Carlos Zamarripa procurador -hoy fiscal-), el Gobierno estatal repetía que no era para tanto porque en la tasa todavía Guanajuato no estaba en los focos rojos.

En 2015 el estado de Guanajuato tenía una tasa de homicidio doloso de 14.55, apenas arriba del promedio nacional de 13.28. Cerramos este año en el lugar 12, después de (en ese orden): Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Baja California, Colima, Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo.

La descomposición fue gradual y ante los ojos de todos.

‘Y vamos bien’

Contrario a los fríos números, las autoridades de Guanajuato se dicen optimistas.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez inició el año con un discurso valiente, asistiendo a eventos regionales para la entrega de equipamiento a las policías municipales y a las Fuerzas del Estado, a los que se convoca a alcaldes y personal de seguridad para llamarlos a no replegarse frente al crimen.

Presumen que luego de las 406 víctimas reportadas en septiembre hay una baja en octubre (383), noviembre (369) y diciembre fue el mes más bajo del año con 300. Aunque este inicio de año ya rompe la tendencia que hoy celebran.

Al secretario de Gobierno, el leonés Luis Ernesto Ayala Torres, le tienen reservada la candidatura del distrito local III para luego convertirse en el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado. Así que tiene los días contados.

Mientras tanto, Ayala dice “vamos muy bien” y, al igual que Diego, aseguran que, como nunca antes, hay coordinación y colaboración con las autoridades federales. Y todos los días están tempranito en la “Mesa Estatal de Construcción para la Paz”.

Los legisladores federales panistas reprochan al Gobierno de la República ‘hacerse pato’ frente a la delincuencia organizada, huachicol, narcotráfico, delitos federales. Y Morena les responde que los muertos aquí están, que no quieran lavarse las manos.

Es un diálogo de sordos.

El Gobierno federal anunció en diciembre una estrategia especial para los 15 municipios con más homicidios (incluidos León, Celaya, Irapuato, Salamanca), pero, al menos públicamente, no se ha dado a conocer ninguna acción adicional.

La nueva secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, se reunió el pasado con Diego Sinhue y hablaron de coordinar acciones. No se dijo más.

De lado de la participación ciudadana, esa que tanto éxito ha dado en otras regiones como Tamaulipas y La Laguna, aquí sólo funciona la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, la de León que encabeza el empresario René Solano Urban, y de la que, lamentablemente, hace mucho tiempo no se sabe nada.

La deuda histórica con las víctimas

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Guanajuato arranca leeeento, con limitado presupuesto de operación para apoyar su razón de ser: las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

La CEAIV vio la luz apenas en octubre pasado con el nombramiento por unanimidad en el Congreso Local de su titular, Sergio Jaime Rochin del Rincón. Desde entonces es él y un administrativo los que la integran... que en febrero vendrán más plazas.

En el presupuesto 2021 para su operación (salarios, renta de oficina, equipamiento, combustible, papelería, y demás gastos) se le aprobaron 17 millones de pesos.

Otro recurso es el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuya propuesta inicial del Ejecutivo era sólo de 10 millones y el Congreso hizo ajustes para sumarle otros 5 millones e iniciar su tarea con una bolsa de 15 millones.

El recurso operativo y el fondo de ayuda son insuficientes para cumplir con las obligaciones que marca la Ley de Víctimas del Estado vigente desde mayo 2020.

La Comisión es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de gestión. Debe contar con un Fondo Estatal, una Asesoría Jurídica y un Registro Estatal de Víctimas.

Es importante recordar que la CEAIV apoya a los familiares de personas desaparecidas, pero no sólo a ellos, sino a todas las víctimas de delitos violentos y violaciones a derechos humanos a quienes debe acompañar en todo el proceso, desde la asistencia legal (como defensor de oficio) hasta la reparación del daño.

“Entendemos que estamos en un momento de escasos recursos y cualquier recurso sería insuficiente. Pero, sí es importante que se reconsidere el presupuesto operativo, el caso más dramático tiene que ver con la asesoría jurídica, una obligación es la representación legal a víctimas”, compartió Jaime Rochín.

Pero en el presupuesto no se previó contratar a los abogados para la representación. Ya como mínimo esperan tener ocho, uno por cada región.

Empezar por el padrón

El Registro Estatal de Víctimas estaría a finales de febrero, asegura. Esa será la base para dimensionar la deuda histórica que tiene Guanajuato con sus seres queridos.

El proceso de arranque ha sido complicado, reconoce el titular. Y es que el organismo como tal aún no opera. Al ser descentralizado y de nueva creación apenas en la semana pudieron obtener el Registro Federal de Contribuyentes por parte del SAT, pues sin eso no pueden contratar, hacer trámites ni pago alguno.

A partir de febrero comenzarán con la contratación del equipo básico de trabajo, que serán 14 personas, además del Comisionado. Y tendrán oficina en Guanajuato capital, en Mineral de Cata (a un lado del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses).

Mientras que todo empieza a caminar con esta nueva Comisión, Jaime Rochín ha mantenido el acercamiento con los colectivos de víctimas para funcionar, por lo pronto, como vínculo de solicitudes de ayuda a través de la Secretaría de Gobierno.

Hay que recordar que hay un fondo de 10 millones que el gobernador Diego Sinhue dispuso en específico para las familias de personas desaparecidas en una reunión hace un año, y el cual todavía no se agota. Además del Fondo de Apoyo a Víctimas que todavía está en operación de la Fiscalía General del Estado.

Se ha reunido con algunos alcaldes y lo hará con los 46. Les recordará que la atención a víctimas no es una facultad exclusiva de la CEAIV, sino de un Sistema Estatal que preside la Secretaría de Gobierno y participan los ayuntamientos.

Además de que el viernes cierra la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo cuya primera publicación se declaró desierta por tanto candado de la ley.

Nadie dijo que fuera fácil y Rochín rema a contracorriente. A darle...

Feria de la ilusión

Con más de 7 mil muertos por COVID-19, mil casos y cien muertos por día en lo reciente, capacidad hospitalaria rebasada, escasez de oxígeno, y un plan de vacunación por demás incierto, y en el bonito León todavía piensan en su Feria.

El mismo día que el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, anunciaba que no había condiciones por segundo año consecutivo para realizar en abril y mayo la Feria Nacional de San Marcos, el alcalde de León, Héctor López Santillana, prendía veladoras para que, incluso antes de eso, aquí se pueda hacer.

“Por lo pronto en el plan está la posibilidad de que pudiera estarse realizando a finales de marzo y durante abril, pero se estará valorando siempre de acuerdo a las decisiones del Consejo de Salud”, dijo Héctor luego de la ceremonia cívica de celebración del 445 aniversario de León.

“Y no es por la fiesta, sino porque estamos conscientes que de la Feria de León muchos artesanos y productores leoneses, así como del estado, obtienen hasta cuatro o cinco meses de ingresos para sus familias”.

Fue el 17 de diciembre que el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, el empresario Juan Carlos Muñoz Márquez, salió a informar que el evento (inicialmente programado para del 15 de enero al 10 de febrero) se aplazaba.

Se aventuró a decir que, si las condiciones de la pandemia lo permitían, podría realizarse a finales de febrero o principios de marzo. Hasta ahí nos quedamos y hoy el Alcalde patea el bote a finales de marzo y principio de abril. Algo aún impensable.

No está el horno para bollos y la Feria salió el viernes 22 con promoción en redes sociales: “¿Ya te acostumbraste a la nueva normalidad? Este año aprendimos a disfrutar cada vez más de los pequeños detalles, como el poder disfrutar de un hermoso atardecer o tener una buena conversación con nuestros seres queridos. Nuestra Feria de León también viene con nuevos cambios ¿Estás listo?”, dicen.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar: que no a la Feria. No.

Aquí estamos

En Celaya los empresarios ya levantaron la mano para iniciar proyectos para la compra de vacunas contra la COVID-19, sin echar campanas al vuelo, pues como piensan muchos ciudadanos, hasta no ver no creer.

Los líderes de Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Canacintra, coinciden en que la incapacidad del Gobierno federal para aplicar un plan de vacunación abre la puerta a que la iniciativa privada se sume a la causa de inmunizar a los guanajuatenses.

Hay quienes ya prevén comprar las vacunas para sus agremiados y para beneficiar a la población, esperando no sólo mejorar la salud, sino también retomar el rumbo en la economía local.

Sin embargo, se muestran cautelosos, pues el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas anunció que gobiernos locales e iniciativa privada pueden adquirir las dosis disponibles en las diferentes farmacéuticas que las venden.

Irapuato, muy lento lento

El Municipio de Irapuato se ha visto lento en el proyecto de regalar oxígeno medicinal a las familias que desesperadamente buscan apoyar los tratamientos de quienes padecen coronavirus, quedándose atrás de otros como Celaya y León.

Desde la semana pasada, León inició la repartición de oxígeno medicinal a 100 familias por día, a quienes cumplen con los requisitos solicitados por las autoridades.

También Celaya ya va encaminado, pues anuncian que, a partir de este lunes, inicia la entrega de 50 recargas diarias para personas que padecen la enfermedad.

Pero en Irapuato, aunque el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez adelantó que serían 100 cargas gratuitas a diario, aún no se define la logística de este apoyo municipal.

El municipio ocupa el segundo lugar estatal en contagios y defunciones y la autoridad presume ser de los primeros en tomar medidas, pero ahora no fue así.