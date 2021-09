2024 adelantado

Lo sé, mi Rufo, contrario a la conveniencia de retardar lo más posible el proceso sucesorio que por definición merma el poder del presidente en turno, AMLO se puso a destapar candidatos (como fichas de dominó) en un juego ya imposible de detener.

R- Grrr, el problema, mi Santias, es que los dados siempre están cargados: la ventaja de contar con el poder del gobierno federal y contar con sus recursos y de alguna manera cobijado por la popularidad del Presidente que ronda el 60% de aprobación, al día de hoy se piensa que el favorito es el candidato de Morena, es decir, el favorito será el que YSQ, al viejo estilo priísta, señale con su dedito. Es así como los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y ahora el flamante Secretario de Gobernación, Adán López, suenan con fuerza.

S- Tienes razón, perro, pero en estos tiempos no necesariamente funciona el dedazo; si mal no recuerdo, Fox quiso imponer a Santiago Creel y el panismo sabio lo rechazó por las tranzas que, desde la SEGOB, hizo con el otorgamiento de permisos para Casinos, negocios dedicados a esquilmar tarugos y viciosos y contrarios a toda la ética moral del PAN de la gente decente.

R- Guau, en ese tenor, tampoco le funcionó a Felipe Calderón, quien a su vez quiso heredar La Silla del Águila a Ernesto Cordero, pero los azules prefirieron a Josefina Vázquez Mota.

S- Esas historias, como las farmacias del Dr. Simi, no son iguales son similares, porque el candidato de Felipe, Enrique Peña Nieto fue el ganón, ya que, opino, Felipe le jugó las contras a Chepina y traicionó al partido Acción Nacional. En otras palabras, Felipe puso en la silla a su segunda opción, con lo que le partió la “mother” a la Republica, pues su traición al PAN y a México dio vida al período de gobierno más corrupto de la historia.

R- Grrr, ¿qué no fue ese el de Antonio López de Santa Anna, mi Santias?

S- Tienes razón, mi Rufo, a ese cuate se le fue la mano vendiendo más de la mitad del territorio mexicano; lo que pasa es que por salud mental, protección del hígado y recomendación de mi médico, tiendo a borrar a los López, pero tienes razón. EPN, impulsado y apoyado por el traidor de Felipe Calderón, encabezó el segundo período de gobierno más corrupto de la historia… Aunque te diré que, con la información que surge de los juicios de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, ambos hoy encarcelados y responsables de la seguridad pública bajo el mando y RESPONSABILIDAD de Felipe; pudiera ser que la corrupción durante el Felipato le gane a la corrupción de EPN, pues no solo se robaron la lana, sino que convirtieron a México en un narco estado, con la depredación, mortandad y pérdida de soberanía consiguiente; tanto por la intervención de los gringos, a los que Felipe les abrió las fronteras para surtir ilegalmente de armas a los criminales con Fast&Furios, como por la pérdida de control territorial a manos del crimen organizado; un hecho que persiste.

R- Auuu, tanto hablar de Felipe ya me están dando ganas de vomitar, mi Santias, volvamos al asunto del 2024.

S- Vuelves a tener razón, perro, nos quedamos en que EPN, por ratero, tampoco pudo nombrar sucesor; lo que confirma que, en estos tiempos no siempre los presidentes en turno pueden imponer a sus delfines, cosa de ver a YSQ al que con el crimen de la L12, que involucra a Sheinbaum y a Ebrard, se le hizo bolas el engrudo y se le jodió su plan transexenal.

R- Yo no veo que tenga problema El Preciso para encontrar un heredero que dé continuidad a su 4aT, ahí tiene a Zaldivar, el Ministro Presidente de la SCJN, “el único juez honesto y de confianza” (AMLO dixit), al que un día le hecha flores el Presidente y el otro también… Ahora bien, si me preguntas, el verdadero tapado del presidente de Palacio es Alejandro Encinas; piénsalo mi Santias: Encinas ya demostró lealtad y obediencia, no representa a intereses o a un grupo como Ebrard, por lo que difícilmente traicionaría al Peje y además, no tiene un exmarido trinquetero como Claudia, ni carga con la responsabilidad de niños muertos del colegio Rebsamen; y en su momento heredó exitosamente la CdMx, por lo que esta “calado” como sandía, ya que demostró la complicidad requerida por YSQ en el secuestro al Paseo de la Reforma, además, probó que no es un vulgar ladrón y que es confiable para dar continuidad al Pejeproyecto… ¡Piénsalo, mi Santias!

S- ¿Y por la oposición, mi Rufo?

R- Grrr, ¿cuál oposición?… Auuu.

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

