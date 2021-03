¡Saludos futuristas! Les entrego primero dos referencias: Una sobre el autor: “Yuval Noah Harari (1976) Es profesor de historia en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Se especializó en historia medieval e historia militar, pero tras doctorarse en Historia por la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macro históricos. Sus dos libros De animales a dioses (Debate, 2014) y Homo Deus (Debate, 2016) siguen siendo fenómenos editoriales internacionales con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y se han traducido a más de cuarenta y cinco idiomas”. La otra la escribió el editor: “De animales a dioses. Cuestionó nuestro pasado. Homo Deus. Imaginó nuestro futuro. 21 lecciones. Explora nuestro presente. ¿Cómo podemos afrontar los peligros del cambio climático, las guerras nucleares o las tecnologías disruptivas? ¿Conseguiremos resistir a las noticias falsas o a la amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones? Con la misma prosa inteligente, fresca y provocativa, Harari vuelve con su nuevo título, 21 lecciones para el siglo XXI. Donde examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente y ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida hoy en día. El hilo conductor de este estimulante libro se centra en el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo. ¿Somos capaces aún de entender el mundo que hemos creado?”. Aumento una tercera, está escrita en la introducción: “En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. En teoría, cualquiera puede intervenir en el debate acerca del mundo futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión clara. Con frecuencia ni si quiera nos damos cuenta de que se produce un debate, o de cuáles son las cuestiones claves. Somos miles de millones las personas que no podemos permitirnos el lujo de indagar en estos asuntos, porque tenemos cosas personales más importantes que hacer: Ir a trabajar, cuidar a los niños, ocuparnos de unos padres muy ancianos y otros quehaceres. Lamentablemente la historia no hace concesiones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo nuestros hijos ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias. Esto es muy injusto, pero ¿Quién dijo que la historia es justa? Como historiador, no puedo proporcionar a las personas comida ni ropa, pero sí intentar ofrecer cierta claridad y de este modo contribuir a nivelar el terreno del juego global. Si esto empodera, aunque solo sea a un puñado de personas para que se incorporen al debate sobre el futuro de nuestra especie, habré hecho mi trabajo. Mi primer libro DE ANIMALES A DIOSES, revisaba el pasado humano y analizaba cómo un simio insignificante acabó rigiendo el planeta Tierra. HOMO DEUS, mi segundo libro, exploraba el futuro de la vida a largo plazo. Contemplaba que los humanos podrían terminar convirtiéndose en Dioses y cuál podría ser el destino último de la inteligencia y de la conciencia. En este libro quiero centrarme en el aquí y el ahora. Para ello voy a abordar los asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? Y sobre todo ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Desde luego los 7 mil millones de personas tienen 7 mil millones de prioridades, y como habíamos dicho pensar en el panorama global sería un verdadero lujo. Una madre soltera que intenta criar a dos niños en un suburbio de Bombay se centra y solamente le importa la siguiente comida. Nuestra realidad actual está compuesta de muchas hebras y por eso mismo su estudio es muy complejo”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Prepárate para que saques provecho de la globalización y no seas su esclavo”.

Editorial: Debate

Precio: $399

Capturista: Mónica Caballero