25 años de la UTL

Esta semana, la Universidad Tecnológica de León, la UTL, -como se le conoce en la ciudad-, celebra 25 años de haber sido creada. Universidad pública, hecha por el acuerdo entre la federación y el estado de Guanajuato, es actualmente, la segunda mayor del País por su matrícula y ha acumulado una historia de éxitos que le ha dado un buen nombre, para ser preferida por las familias de toda la región, que ven en ella, una oportunidad real de movilidad social para sus hijos a través de los estudios universitarios.

Tocó a Don Enrique Dorantes como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y a Carlos Medina como gobernador panista del estado, hacer la petición al gobierno federal priista para el acuerdo gubernamental que la creaba. No solo el crecimiento industrial lo requería, sino la sociedad, que no tenía opciones de educación superior pública. Las instituciones son obras colectivas donde cada uno aporta su trocito de historia. Llegué a la Rectoría por concurso de oposición en el segundo intento, pues en el primero fue una elección directa de las autoridades federales priistas.

La UTL tuvo con Fernando Zúñiga su primer Rector y el empuje inicial desde instalaciones prestadas, para darle nombre y casa; a mí me tocó recibirla para construir un sueño; a los siguientes rectores, tocaría mayor infraestructura académica, el crecimiento de matrícula y la dinámica de expansión foránea. El crecimiento de la matrícula de la UTL se debió a la omisión de la Universidad de Guanajuato, cuyas puertas cerró por décadas a miles de corazones jóvenes que debieron encontrar cobijo en la UTL. Sí, con el paradigma de que los leoneses deberían acudir a Guanajuato capital, la UG arrojó a los estudiantes a las universidades privadas, para colmar a la UTL.

Imaginé a una institución innovadora, flexible, de respuestas rápidas a la sociedad.

Soñaba implementar muchas de las ideas de los sistemas educativos jesuitas y salesianos donde había aprendido el arte de formar a jóvenes, pero hacerlo desde la práctica laica, del humanismo universal. Y así, la vida me puso al frente de la formación de miles de jóvenes en una institución pública, en uno de esos regalos que la vida le da a quienes amamos la educación.

Una anécdota importante, por ser una aventura que viví con toda la comunidad educativa, fue haber sido la primera universidad tecnológica en el País en ofrecer licenciaturas, situación que estaba prohibida, pues estas instituciones nacieron solamente para ofrecer estudios cortos de Técnico Superior Universitario y esto me significó amenazas de la SEP y retirarnos 6 meses el subsidio. Aún con el gobierno priista discriminándonos en presupuesto (Fox sería candidato presidencial del PAN), logramos el Decreto Gubernativo para ser la primera UT en el País en formar a ingenieros como continuidad del TSU.

Tuvimos frutos: el Premio Nacional de calidad, la certificación ISO9000, los logros en CENEVAL, la acreditación CIEES y COPAES. Diseñé un campus ecológico, que con sus plantas de tratamiento de aguas y su diseño bioclimático aprovechaba el agua de lluvia y no usara aires acondicionados con árboles como cortinas naturales y vientos cruzados para climatizar naturalmente. El gran arco de la entrada, el puente vehicular, las calles de acceso, la creación de su Patronato, las áreas deportivas y el edificio de incubadoras logré ver construidos.

Había participado en proyectos educativos con los más pobres y en la educación en colegios particulares de los jesuitas y de los salesianos que me tuvo entre estudiantes de clase media y alta; pero ser rector de una universidad pública, entre los estudiantes de menores recursos de la educación universitaria, era lo que había siempre soñado.

Mi estrategia fue generar economías, establecer bonos homogéneos a los trabajadores en un formato de trabajo joven y democrático. Reducirme el sueldo como Rector, utilizar un vehículo sencillo con logotipos y rechazar el día que me fui, una liquidación, fueron mi manera de agradecer lo que la vida me regaló en la UTL. Tuve el gusto de formar un espacio de formación crítica, donde llegaban lo mismo el Comité de Huelga de la UNAM, que Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña presidencial, que Muñoz Ledo en la formación del PRD, que las Abejas de Chiapas. El Gobernador de Guanajuato no pudo mantener su apoyo a mi gestión pues el Yunque, su jerarca máximo y el jefe regional, le decían que yo era un rector “comunista” y me impidieron continuara los 2 años que faltaban para mi gestión; por eso, un 31 de julio, el mismo día que entré 6 años antes, decidí retirarme. Hoy agradezco a Sofi Ayala, su actual Rectora, participarme de los festejos y a los miles de profesores, administrativos y exalumnos, por construir este gran nombre que hoy es la UTL.

DA