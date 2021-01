Definir lo que es el arte es como querer definir lo que es la vida. Ambos tienen distintos aspectos y toman variadas direcciones. El arte y la vida son inseparables y se necesitan mutuamente. Una pintura podría ser una serie de pigmentos sobre una superficie, una distribución de colores, una filosofía que representa una época, o la proyección de una personalidad. Podría decirse tal vez que una pintura es la naturaleza vista a través de un temperamento.

Todos estos pensamientos me asaltaron cuando mi amiga Vanusa compartió emocionada su participación en el festejo de los 50 años de su maestro pintor y grabador Alejandro López. Esta celebración ideada por el mismo Alejandro resultó de lo más original empezando por el título: “50 formas de ver a un pintor pelón”, en el que hace uso de un gran sentido del humor aludiendo a su cabeza calva. Con gran entusiasmo Alejandro invitó a 50 pintores logrando una diversa colección de perspectivas de su propio rostro que proyectaban lo que cada creativo invitado veía en él combinado con el propio estilo de cada autor.

Conforme me iba adentrando en la recopilación, me iban sorprendiendo los trabajos. Muchos eran cándidos e incluían figuras de pájaros, flores y peces, que Alejandro suele pintar de una forma muy suya y que da identidad a sus cuadros. Otros eran más sofisticados y profundos. Algunos coloridos que contrastaban con los sombreados y mezclas de grises. Pero notorio es, que todas las obras reflejaban ese cariño inmenso que le tienen al maestro, al amigo, al compañero. Porque Alejandro es así, fácil de querer. Un ser encantador y sensible que irradia armonía y cordialidad con su sola presencia. Tiene una personalidad de imán que atrae.

Curiosamente, lo que parecía ser un homenaje al cumpleañero, se convirtió en un homenaje al creativo que participó contribuyendo con su obra. En correspondencia el maestro hizo un retrato de cada participante expresando características de cada autor acompañando la imagen con algunos símbolos y escribiendo un pequeño texto. Alejandro no se limita a la pintura y al pincel, es también hábil con la pluma y logra expresar con palabras, descripciones llenas de afecto, admiración y reconocimiento que acompañan los retratos.

Entre las obras me dio gusto ver la participación de algunos conocidos como Fernanda, Rafael, Maricela, Pily, y sobre todo a mi querida amiga Vanusa quien me invitó al taller de Alejandro para poder contemplar ese conjunto artístico lleno de amor y color.

Aunque no sea experta en arte, la exposición es placentera a los ojos y permite establecer una conexión con el espíritu. Me sentí en un espacio lleno de sorpresas, ya que cada obra causaba una sensación especial. El arte trae belleza a nuestra vida.

En medio de este encierro por la pandemia, esta celebración de Alejandro López rompe la monotonía y se convierte en una expresión de generosa amistad brindándonos una colección que se torna en una alegre fiesta.

¡Felicidades, Maestro!

