A RÍO REVUELTO… Los peces ¿se fríen?

Mientras unos corren por papel higiénico, otros planean cómo pasar y organizar vacaciones en casas de verano; ellos los de ahí, cuentan sus centavos y miran sus manos semi vacías, otros, los de allá sacan sus estampitas de protección, pero muchos más, esos muchos, de los que no se habla y si se habla es para sacar provecho, callados esperan. ¿Qué haremos con esos muchos más? ¿estamos dispuestos a repartir? ¿qué vas a compartir? ¿ya lo pensaste? ¿de qué me voy a desprender? ¿cómo le haré para que la pasemos TODOS dentro de TODO lo menos MAL?

Y, mientras estamos en esta reflexión que se avecina como una realidad de respuesta inmediata; los legisladores del partido de Morena, PT, PES y Verde el día 18 de marzo quitaron el candado a reelección de diputados federales y senadores ¿qué tal? ¿listos? Listísimos pues al final apuradillos por quedarse dentro de unos años sin hueso y sin ánimo de hacer campañas o cosas por el estilo que impliquen esfuerzo, trabajo y dedicación cómodamente se quedan en sus curules, aunque el partido que los haya propuesto pierda y por el mismo distrito.

No cabe duda de que el que sabe, aprovecha y el que no, anda en la lela, pues votaron en ausencia -más con quórum- de las fracciones PAN, PRI, PRD quienes no asistieron a la sesión ordinaria del miércoles, a sabiendas en agenda del tema (s) a tratar, los faltistas en absoluta conciencia decidieron prevenirse del virus no letal y sí faltar al compromiso que tiene con nosotros los ciudadanos de defender nuestros derechos y constitución. Al final les convenía en definitiva y a gol -dirían los fanáticos- NO asistir, pues esta enmienda los incluye y favorece ¿qué tal? Ahora se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras y los señalan como los hacedores del estercolero, cuando bien saben que NO ir les sumaba, ganaban y con su cara de yonofui y bien triste peroyaqué y nimodomequedo permiten que esta ley que no traerá beneficios a nuestro país y sí a sus bolsillos se promulgue y vote.

Que asco me dan estos políticos basura; pues no hay para donde hacerse da lo mismo un color que el otro; dónde están los periodistas valientes para cuestionar, los representantes ciudadanos, los agremiados de cámaras y representantes Empresariales para señalar y anular. Hace muchos años indignada y molesta -como lo estoy ahora- por una bellaquería -de mucho menor calibre- profería no sé cuántos conjuros, un amigo sabio me escuchaba, observante me dijo: Y, querida Velia ¿Quién es la tonta que lo permite? Por eso, como no quiero volver a pasar por cebollina, sirva este foro para redactar mi derecho de réplica, en contra de todos esos seudo representantes sociales quienes se votan como permanentes y exijo que se anule, al igual que al Ciudadano Sr. Lic. Diego S. Rodríguez exponga con claridad -a la brevedad- las acciones a tomar sobre la delincuencia que se vive y prolija en mi ciudad; así mismo, le exijo a la Sra. Ciudadana Mtra. Elvira Paniagua, active alarmas de seguridad y contingencia; ponga a trabajar los equipos de alumbrado para mantener bien señalada e iluminada la ciudad, es una pena que encima de la delincuencia las calles oscuras. Y, sobre sus equipos de delincuencia en bici -como son varios elementos de tránsito- sean sancionados por no hacer un buen uso de autoridad. Quedo pendiente, atenta a retroalimentación efectiva e inmediata. Agradecería que usted, mi siempre amable lector, se sume a esta justa réplica.