Los procesos de cambio suelen ser dolorosos, soltar, dejar; palabras cortas, frías, pareciera que se alejan, por eso usan el infinitivo para escapar en la inmensidad que presupone partir. Algunos viajes, permiten hacer equipaje y revisar concienzudamente qué llevar.

Comienza entonces, una larga e infernal negociación ¿deberé dejar eso que tanto me gusta, por lo necesario? ¿qué es insustituible y cuál es el indispensable? Nos aferramos a cosas inertes, en la necia justificación del “algún día” a sabiendas que quizá nunca llegue ese mañana o si llega, la memoria habrá olvidado en dónde está. Remiramos ese sobrado de excesos, de nuevos ya caducos. Litigamos el abuso, el derroche, con la redundancia que habla en demasía, pegados a los cachivaches, lamentando lo que se deja, incapaces de levantar la vista.

Una columna curva, busca una cueva que ya no existe. Llenos de imágenes mudas, sordas de pasado que ya no caben en presente; fotos, muecas inmóviles, aquellos rostros tan queridos, cartas, diarios, momentos gastados. La vieja música sorda ocupa espacio hoy, tan necesario para la partida; tercas se apiñan, reconociéndose en pronto abandono, como suele hacerlo la harina con la levadura, para descubrir que detrás de tanta pomposidad, está la nada.

Esto viene a cuento, pues me mudé de casa y el trajín me ha llevada a pegarme duramente con mis creencias, hábitos y manías. Tan fuertes han sido las golpizas, que dejé caer un cuarzo de esos entrañables, sobre mi esbelto pie.

El daño me paró en morado, sentí obstinada; pregunté aullando: qué haré, me pondré a vender gas con el señor del zócalo y desde mi asiento daré mañaneras o simplemente en silencio ¿fluiré con el caos, percibiendo la lluvia llevándose hojas, desprendiendo brotes o podré empecinarme en caminar sobre el suplicio? No lo sé, levanté la vista, sondeando cubierta, percibiendo la brisa que revienta en la cara.

Una débil y extraña voz, soltó que solo así podré escuchar, mis ojos se abrirán y podré vislumbrar nuevos horizontes; entonces ¡heme aquí ¡ en cubierta, aferrada a cientos de tiliches, vociferando instrucciones; azuzando el ataranto que retrasa lo inevitable e impone reconocer que el viaje ya comenzó, estoy en pleno movimiento.

Atrás, queda el señor que dice venderá gas de casa en casa, para ofrecer bienestar. Que lejos están mis preguntas, del quién le dijo, que los mexicanos necesitan vendimias pedorras; cuan distante, queda el desprecio al no reconocer objetivo ni utilidad en tan disparatadas acciones, tan absurdas como las mías.

Me detengo, observo, miro cientos de manos, muchas extrañas, desconocidas, otras tan familiares como las protectoras de Andrés, esas suaves de Laura; las dulces de Gaby, las largas y sabias de arqui Angélica, las racionales de Luz Graciela, las solidarias de Tere; las de Fidel; más otras que se acercan en generosidad para ofrecer brazo, pies, ojos para apoyarme en esta travesía que decidí.

La gratitud impera, mis labios se mueven, las comisuras se levantan. Frenética e imparable, no he sabido preguntar los nombres de quienes me llevaron la vacuna hasta mis asientos, conmiserándose del dolor que muestra el cuerpo o de aquel que extendió su brazo para ayudarme a cruzar la calle.

Hoy amable lector, desde la rampa digo adiós, al ayer de claroscuros, abro los brazos desarraigando secretos, aflojo los brazos que oprimen la razón, sin cobrarle a la vida caminos ni decisiones -como dice la canción- quiero, debo cambiar, viajando, hacia el inevitable destino.