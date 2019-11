A considerar

Decir que Palacio de Hierro llegará a León no es una novedad.

Su arribo a la ciudad es un hecho desde hace al menos un par de años, lo que sigue siendo una incógnita es a dónde y en qué año sucederá.

Ayer el portal modaes.com consignó que el Palacio de Hierro continúa con su plan quinquenal para México.

En su contenido habla de que la firma mexicana de tiendas departamentales ha puesto el foco en aperturas y ventas online para duplicar su tamaño en 2023, de acuerdo con Juan Escribano, consejero delegado del grupo.

El directivo menciona que su plan en el corto plazo es abrir las sucursales en Coyoacán y León. Actualmente la departamental tiene presencia en 13 zonas de México, con 17 tiendas.

Desde hace unos años la ciudad de León ha sido observada, analizada y contemplada por la gente de Palacio de Hierro. Sin embargo, les podemos asegurar que aún hoy no existe una firma oficial que nos permita decirle a qué plaza comercial llegará definitivamente.

Por un mucho tiempo hubo únicamente un grupo interesado, hoy la historia es diferente, existe uno más que desde el anuncio de su llegada a León, mantiene la idea de contar con Palacio de Hierro en su oferta comercial.

Hoy ninguno de los dos puede salir y anunciarlo oficialmente, pero su llegada podría suceder en 2022.

El estatus

La construcción de un nuevo Palacio de Hierro en México lleva tiempo, no es sencilla, piden una serie de requisitos a los desarrolladores. La relevancia de la marca hace totalmente entendible que no pueden arriesgar su imagen para un proyecto que pueda no cumplir las expectativas.

Solamente existe una persona que autoriza su llegada o no a una ciudad y es don Alberto Baillères, propietario de Grupo Bal.

Recientemente Palacio de Hierro llegó a Veracruz, pero lo hizo cinco años después de que el centro comercial Andamar funcionara. El proyecto de Coyoacán ya existe, pero al ser pequeño, se está trabajando en ampliar su espacio para ofrecer una mayor cantidad de firmas exclusivas, como suele hacerlo la gigante departamental.

En Plaza Mayor de León tienen un espacio destinado para la posible llegada de Palacio de Hierro. Igualmente hay una zona reservada en City Center, durante su segunda etapa de construcción que lleva a cabo MRP. Por ahora hay que esperar.

Enhorabuena

El empresario Salvador Oñate Ascencio se mantiene como uno de los 100 empresarios más importantes de México.

De acuerdo a la revista Expansión, en su más reciente publicación del listado que anualmente comparte, el fundador y presidente del Grupo Soni se ubica en la posición 81.

La editorial de negocios consigna que dicha institución financiera, creada tan sólo unos días antes de la crisis de 1994 en México, ha sido una de las primeras en concluir las pruebas de los Cobros Digitales (CoDi) dentro de los tiempos que ha establecido el Banco de México para este lanzamiento.

El año pasado, destacaron que BanBajío tuvo un crecimiento de la cartera empresarial de 15.7%.

“La institución financiera dirigida desde julio pasado por Edgardo del Rincón, ha decidido apostar por la tecnología y así diversificar su cartera de clientes”.

Posterior al empresario leonés, aparece Joaquín Brockman de Qualitas Seguros, Miguel Rincón de Bio Pappel y Roberto Servitje de Grupo Altex, en los lugares 82, 83 y 84, respectivamente.

El primer lugar de la lista lo tiene: Carlos Slim Helú, de Minera Frisco; seguido de Carlos Slim Domit, de América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns; Patrick Slim Domit de América Móvil y Grupo Carso; en cuarto lugar se encuentra José Antonio Fernández de FEMSA y luego Germán Larrea de Grupo México Cinemex.

La lista la cierran empresarios como Tomás González de CYDSA; Ángel Romanos de Crédito Real; Luis Vázquez de Grupo Diavaz y Juan Ignacio Casanueva de Interprotección, firma que funciona como un enlace entre las aseguradoras y sus clientes.

Al momento que tengamos información oficial compartiremos la noticia. Por ahora hay que esperar.