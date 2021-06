***A contar

Hoy, como es cada miércoles posterior a la jornada electoral, los consejos municipales y distritales electorales sesionarán para el cómputo de los votos. Ahí se definirán a los ganadores y a partir de eso entregar las constancias de mayoría.

***En la mira

La mira está en lo que pase en Silao, donde la ventaja del morenista Carlos García sobre el panista Alejandro Peña, es de solamente 280 votos. Y en el distrito local de Silao Melanie Murillo del PAN está 1,736 votos arriba de Ernesto Millán (Morena).

***Los distritos

En lo federal hay dos distritos con ventaja para Morena pero cerrados, el 10 de Uriangato donde Pedro Ortega gana a Alejandrina Lanuza por 1,338 votos. Y el 13 de Valle de Santiago Emmanuel Reyes supera por 1,536 votos a Rocío Ambriz.

***PAN, a impugnar

Aunque hay municipios donde el margen de la derrota parece contundente, dicen que el perdido va a todas y el PAN que comanda Román Cifuentes contempla impugnar en: Xichú, Tarandacuao, San Felipe, Silao, Romita, Abasolo y Salamanca. También en Cuerámaro, Tarimoro y pues no podía faltar en San Miguel de Allende.

*Morena, lo mismo

Ernesto Prieto, jefe estatal de Morena, acusa elección de Estado de los gobiernos del “PRIAN”, y hará la lucha por pelear el distrito XIII local de Silao. Y van a impugnar seguramente en Valle de Santiago, Acámbaro, Huanímaro, Villagrán.

***Se pinta de azul

Alejandra Gutiérrez Campos cerrará con un aproximado de 315 mil votos, lo que representa el 59.85% de la votación efectiva, suficiente para mantener la abrumadora mayoría que ya tiene el PAN en el Cabildo con 10 de los 15 integrantes.

*Morena, segundo

Morena y Ricardo Sheffield no esperaban ganar en León, pero sí competir de tú a tú al PAN, lo que al final no pasó. Lo que sí incrementó fue la votación de 81,519 que consiguió su candidato Ernesto Oviedo -aunque mejor dicho AMLO- en el 2018, a los 111,480 del conteo preliminar. Suficiente para ganar otro regidor, ya serán tres.

*Caída libre

El PRI y su candidato Juan Pablo López Marún compitieron con la esperanza de evitar un desplome del tricolor, pero no les fue nada bien, en el 2018 ya les fue muy mal con 64,751 votos y ahora fueron 34,399, siguen en tercero, pero sólo un regidor.

*Verde, borrados

Llama la atención el resultado del Partido Verde y su candidato Sergio Contreras, de 63,804 votos en el 2018 cayó hasta solamente 15,276, el 2.9% de la votación. Después de tres ayuntamientos seguidos con voz y voto, no estarán en la mesa.

*Golpe al orgullo

En el estado ganaron tres municipios (San Felipe, Yuriria y Huanímaro) y sostendrán sus dos pluris en el Congreso Local. Pero Sergio nunca esperó esa debacle Verde en su tercera candidatura por la Alcaldía. “Es una elección que se polarizó…Con el resultado no me siento satisfecho, pero seguiremos trabajando”, comentó a AM.

*De regreso

Sergio regresará a partir de este próximo lunes a la actividad formal como dirigente estatal del Partido Verde. Desde el lunes 7 le deseó éxito a Alejandra Gutiérrez, “tiene un reto difícil por delante pero con la unión de todos se puede lograr”, tuiteó.

*MC, aparece

Movimiento Ciudadano y su candidato Juan Pablo Delgado soñaron con más, de eso no hay duda, pero los más de 18 mil votos que representan el 3.5% les alcanzará para colocar por primera vez en su historia un regidor en el Cabildo.

*Gobernar para todos

Juan Pablo consideró que su candidatura fue un primer triunfo contra la desigualdad, pero la lucha no ha terminado. Deseó éxito a la administración de Alejandra y la invitó “a gobernar para todas las poblaciones, sin dejar a nadie atrás”.

*Ofrece sumar

Al reconocimiento del triunfo de Alejandra por Sheffield, Sergio, Nancy, Juan Pablo López y Juan Pablo Delgado, se sumaron también Paola Aceves (PRD) y Norma Nolasco (Fuerza por México). La panista les aseguró que su gobierno sumará ideas.

***Continuidad fresera

Lorena Alfaro, virtual ganadora a la Alcaldía de Irapuato le dará seguimiento a proyectos importantes, así lo confirmó el alcalde Ricardo Ortiz. Tan seguros estaban de que repetirían el triunfo que desde antes de la elección se reunieron a trabajar.

*En el proyecto

Alfaro García tendrá que preparar su plan de gobierno, pero no partirá de ceros, Ortiz Gutiérrez le entregará el suyo para ver si hay temas a los que se les tiene que dar continuidad y los evalúe. También tendrá que llegar a ajustar muchas tuercas.

*Piropos

Para Ricardo Ortiz: “Lorena es una mujer inteligente, ya trae horas de vuelo en la administración pública, seguramente que presentará un plan congruente con lo que se requiere”. Entre los proyectos que quedan pendientes y podrían estar en su plan están el Sistema Integral de Transporte de Irapuato y las salas de juicios cívicos.

Antares y el triunfo en Nayarit

En su calidad de delegada del Comité Nacional de Morena en Nayarit, la senadora leonesa por Morena, Antares Vázquez Alatorre, celebró el triunfo arrollador del candidato a la Gubernatura, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien fue su compañero en el Senado de la República de diciembre 2018 hasta diciembre 2020.

La morenista destacó que ganaron 11 de 15 gubernaturas y la mayoría en San Lázaro. Y que de 30 congresos estatales en juego Morena se quedó con 19 (63%).

“Estamos felices, felices, felices, como nuestro Presidente”, expresó.

Foto: Cortesía Antares Vázquez.