Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. La posibilidad de que México pasará del séptimo al quinto puesto en producción de vehículos ligeros proyectada para este año, podría suceder hasta 2023.

La meta era clara y posible de cumplirse en 2020; sin embargo la proyección no contaba con que se cruzara una pandemia que evitará que en el país se fabriquen 5 millones de vehículos ligeros en este año.

Para lograr este objetivo sería clave la zona del Bajío por la amplia presencia de compañías relacionadas con el automotriz-autopartes, sin embargo es justamente una de las zonas más dañadas en este momento, luego de una pausa de dos meses.

De acuerdo a un estudio presentado por HSBC Global Research: Snapshot of the auto sector, no todo serían malas noticias para México en esta industria y por el contrario esperan que sea uno de los sectores que probablemente normalice su producción antes que otras, debido a su estrecha relación con Estados Unidos y ventas en el extranjero.

Un panorama distinto al de Brasil y Argentina, países en los que el sector depende de la normalización en la venta exclusivamente de autos nacionales.

En abril de este año se reportaron descensos récord en producción (99%), ventas (65%) y exportación (90%) en comparación con las cifras del año pasado.

En mayo, la contracción del sector fue en producción, 94%; en ventas nacionales, 59%; y en exportaciones, 95%, en comparación con mayo de 2019, reporta el estudio.

Al concluir el mes en curso se prevé una mejora gradual, porque las operaciones relacionadas con automóviles se reanudaron a partir del primero de junio.

La proyección del estudio es que el sector manufacturero automotriz tendrá un camino más rápido hacia la normalización debido a los fuertes lazos comerciales y de producción con Estados Unidos.

El escenario está en línea con la perspectiva económica de HSBC, que prevé que el proceso de recuperación de las industrias nacionales puede resultar más lento en comparación con las actividades vinculadas a la demanda externa.

La entrada en vigor del T-MEC es clave en acortar el tiempo de recuperación del automotriz, al proporcionar certeza comercial.

Sin embargo, las ventas nacionales, que representan una proporción menor de la producción de automóviles, pueden tener una recuperación más lenta por los efectos negativos de la pandemia.

Crecen las opciones

Pasando a otro tema, Didi Food llegará a nueve ciudades más de México, entre ellas Guanajuato capital, León, Celaya e Irapuato.

Tijuana, Puebla, Mérida, Querétaro y Mexicali componen el listado de nuevos destinos en donde la compañía de origen chino ha comenzado a registrar restaurantes y socios repartidores.

La empresa que seleccionó a México el año pasado como el primer país en el que ofrecería su servicio fuera de su tierra natal, reportó que durante la pandemia han invertido más de 30 millones de pesos en apoyar a negocios locales.

Desde el comienzo del coronavirus en el país, las ventas totales por parte de los restaurantes se han duplicado en la aplicación debido a una mayor demanda y al incremento en el ticket promedio en cada pedidos.

Ahora son 17 las ciudades en donde la plataforma tienen presencia, el 30% de los usuarios de la aplicación y el 40% de los restaurantes asociados se incorporan por primera vez al sector de los alimentos por medio de Didi.

Enhorabuena

Mañana es el Día de las Mipymes en México, unidades de negocio fundamentales para el crecimiento económico y generación de empleos en el país y las que con la pandemia más han sufrido y en algunos casos lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas, terminando así negocios en los que los emprendedores invierten dinero, tiempo y ponen todas sus ilusiones por algún día verlas crecer.

De acuerdo a Inegi en el país del total de establecimientos 95.0% son tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas); 4.0% son pequeños (11 a 50 personas) y 0.8% medianos (51 a 250 personas). Las MiPyMes representan el 99.8% del total nacional.

El 68.4% del personal ocupado total labora en las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 52.2% de los ingresos.

La estadística es parte de los Resultados Oportunos de los Censos Económicos 2019 y tiene como referencia el año 2018.

Felicidades a todas aquellas personas que están y que próximamente estarán al frente de una Mipyme.