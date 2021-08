***A la escuelita

Los días 18, 19 y 20 tendrá lugar el Congreso de Autoridades Electas 2021, en Poliforum. El foro es organizado por la Secretaría de Gobierno para brindar conocimientos y herramientas a quienes gobernarán a partir del 10 de octubre.

*Autoridades electas

Inaugura el góber Diego Sinhue Rodríguez. El secretario de Finanzas, Héctor Salgado, hablará del “Manejo de la Hacienda Pública Municipal” y el ex Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, sobre la “Gobernanza con perspectiva global”.

*Hora de gobernar

El jueves y viernes habrá charlas por ejemplo con Libia García, secretaria de Gobierno y Luis Nava, alcalde de Querétaro. Además durante los tres días tendrán capacitación con especialistas y funcionarios temas básicos para un Ayuntamiento.

***Empresarios a senadoras

El Consejo Coordinador Empresarial de León y Coparmex zona metropolitana León convocaron a las senadoras de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, a una mesa de diálogo para cerrar filas y tener agua del Zapotillo.

*La invitación

Héctor Rodríguez Velázquez y Luis Gerardo González García, presidentes de Coparmex y el CCEL (que agrupa a organismos como Amexme, Apimex, Canacintra, Canaco, Canadevi, CICEG, Cicur y la CMIC), respectivamente, enviaron este lunes 16 una carta a las senadoras de Morena por el estado de Guanajuato.

*Marcha atrás

“Los leoneses confiamos en que nuestras representantes en el Senado de la República nos apoyen a revertir esta situación y que pueda resolverse de la mejor manera apelando a su sensibilidad y diálogo cordial”, cita la carta. Les dicen que el proyecto Zapotillo da para abastecer a Guadalajara, los Altos y también a León.

*Es unilateral

Los empresarios consideran una decisión unilateral del Gobierno federal la anunciada el sábado pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el agua de la presa Zapotillo será para Jalisco y no para León. La presa quedará en 80 metros de altura y no se inundarán los tres poblados aledaños.

*Cita en sapal

Las convoca a tener un diálogo en las instalaciones de Sapal para sensibilizarnos sobre la situación actual de León en relación al agua y analizar por qué El Zapotillo es la mejor opción para garantizar el abasto de agua para León por 25 años.

*Malú dice sí

Malú Mícher aceptó en una carta que hizo pública en sus redes sociales. “Es necesario ocuparnos y no sólo preocuparnos, por lo que con gusto acepto reunirnos... Comparto con el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de buscar una salida que convenga a todas y todos”, dijo.

*Invitar a Conagua

Pide que en la reunión esté presente Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua o algún representante, para conocer todos sus puntos de vista.

*Yo escucho

Y también aclaró: “Pero en mis manos no está la solución. Yo no soy quien tiene que resolver. Los que tienen que resolver son las autoridades centrales, yo simplemente me sentaré a escuchar la información que Conagua tenga que dar”.

*Antares sí, pero...

Antares Vázquez respondió que si el diálogo “es un asunto de politiquería, no tengo tiempo para eso. Si es un asunto serio, con todo gusto”. Dijo que le extraña que se haga gran escándalo cuando la obra tiene años, no se concretó y hoy sí reclaman.

***El exhorto

La senadora panista leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, anunció que presentará un exhorto para que haya una mesa de diálogo para encontrar una solución respetando los acuerdos y convenios suscritos. “Es una medida injusta, carece de razones jurídicas y técnicas, además de una decisión unilateral”.

*Otro reclamo

El penjamense Erandi Bermúdez, senador por el PAN, se sumó a los reclamos por los más de 25 años de planeación, estudios y millonarias inversiones de gobiernos.

*La vía legal

El panista sostuvo que habrá que dar la batalla: “Me parece un tema de revancha política, claro que sí lo veo así y lo digo con todas sus letras, pero tendremos que irnos a los cursos legales para garantizar que León acceda al agua del Zapotillo”.

***Informe ug

Hoy 18 de agosto a las 12:00 horas se lleva a cabo el Informe Anual de Actividades 2020-2021 de la UG, evento que encabeza el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, en un formato híbrido.

*Formato híbrido

En el Auditorio General ubicado en el Edificio Central, se darán cita integrantes del Consejo General Universitario (CGU), autoridades, y como invitado especial, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El Informe y la bienvenida de cursos se transmitirá en vivo en el sitio: www.ugto.mx.

*Año pandémico

El año que se informa la mayoría de las actividades de la Universidad se llevaron a cabo a distancia por la pandemia del COVID-19, así que será interesante conocer indicadores sobre la calidad educativa, matrícula, abandono escolar. Y, además, el mensaje en un nuevo ciclo escolar que hace una semana inició con desconcierto.

Luis Ernesto, ya es coordinador

El ex alcalde de León y ex secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, fue nombrado por el presidente del PAN Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, como el próximo coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.

El pasado lunes en reunión encabezada por el dirigente estatal participaron 19 de los 21 diputados electos del PAN, quienes votaron de manera unánime la propuesta.

Al finalizar el encuentro se integró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez a la reunión para felicitar al próximo Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Foto: PAN.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos