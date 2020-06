A manos llenas

Mamá Lolita me tomó la llamada, no sé ni por qué, su corazón otra vez estaba roto. Un inmenso agujero se abría y ahora lo hacía Silvestre con esa inesperada partida, parece que quiso copiarle a Agustín y no llevarse su abrazo, más si su bendición. Las palabras fueron pocas, no así la emoción de compartir tantas vivencias que desde su corazón María Dolores Arredondo Martínez me contó. Hace muchos ayeres, enamorada de Silvestre Palma en esas vueltas a la alameda quedo prendida fueron treinta y cuatro años de un bendecido matrimonio; donde Dios unía, animaba y fortalecía.

Dios generoso la lleno de siete varones: Jorge formal y dedicado; Silvestre Jr. -quien nació de siete meses pesando lo que un kilo y medio de tortillas- inquieto, travieso y muy abrazador. Gerardo buen consejero y de sólidos valores; Agustín, carismático y unificador -él organizaba unos preciosos viajes para mantener la unión de todos- Fue el primero que se fue sin avisar, a seguirle los pasos al cielo a su papá.

Llegaría al poco tiempo el buen Ignacio, atento, espiritual y detallista. Después un quince de julio día de Santa Teresa de Ávila nació Jesús un chiquito dulce, bien portado, cercano y muy cariñoso; hoy el hombro confiable en donde descansa todas sus tribulaciones; al paso llegó Juan Manuel quien fue de chiquito muy chillón, nada más quería andar en brazo; quizá sabía la delicia de estar abrazado por ella y fue lo que lo hizo ser una persona fuerte y de gran corazón. Un hermoso domingo bautizaron a la bella Lolita, la más pequeña, su fiel y dulce compañera. Así completaron la gran tribu Palma Arredondo, que con los años iría a incrementar con diez preciosas niñas y cinco pequeños nietos que fortalecen esta dinastía.

Dice Lolita que el principal ingrediente es el amor, ahí reside el secreto, pues es el motor que la llevó a tomar decisiones inteligentes e inculcarles junto con Silvestre y después sin él: responsabilidad, diálogo, respeto, disciplina, paciencia y sobre todo honestidad. A sus setenta y siete años sabe que la vida es así, quita y da; por eso resignada, entregada a la voluntad divina -en este encierro sin tregua- despide hoy a Silvestre, a sabiendas que con su papá y su hermano esta y que no hay distancia pues en su corazón caben todos por igual.

Ser madre puede ser la misión más generosa que un ser puede desarrollar y hay personas que nacen para dar, sin distingos y a pesar de que no hay perfección si hay inspiración, así como una incalculable herencia en donde se trasmite a propios y extraños el coraje que implica salir adelante y enseñar a volar, cocinado a fuego lento abrazos llenos de amor, repletos de esperanza. Es Lolita una maestra de la lucha y la superación, supo lo que era seguir adelante jalar el carro y luchar para que no faltará, ni nada les dañara. Formo adultos completos que la llenan de satisfacción y honran a Celaya, con su trabajo dedicado y honrado.

Desde aquí Lolita, sirvan estas letras para abrazarla en estos días aciagos, solitarios, tristes donde sé están iluminados por esa fe consistente, recoja hoy el Cristo de la Piedad sus lágrimas y la llene de esperanza.

Descanse en paz Silvestre; mi solidaridad con la familia Palma Arredondo.