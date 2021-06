Si bien el vocablo rascar significa “refregar o frotar fuertemente la piel con algo agudo o áspero, y por lo regular con las uñas”, lo quiero utilizar en su acepción coloquial “conseguir o lograr algo”, haciendo referencia a un tema que ha permanecido vigente desde la llegada del gobierno federal emanado de Morena en materia de salud y administración pública: la falta de medicamentos y de vacunas, y que ante el reclamo por ejemplo de los padres de niños con cáncer que por enésima vez bloquearon el aeropuerto de la CDMX, la respuesta fue insensible como de costumbre: “A Rascarse como Puedan”, aunque así lo han estado haciendo. Se ha hecho público, al momento de escribir esta columna, que habra otra reunión más del gobierno federal con la promesa de que “Ahora Si” habrá medicamentos, que son mis mejores deseos.

Me llegó del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, A.C. y de la Asociación de Padres de Familia de Niños Enfermos, A.C. notificándo que ante la agudización del desabasto de Quimioterapias, Medicamentos y Procedimientos para sus niñas y niños que derivó en el tercera toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, e informaban que el “Desbasto no es un mito” agendando el gobierno federal el 16 de junio una reunión con Juan Antonio Ferrer, Director del INSABI y Alejandro Caderón Allipi, Coordinador de compras de medicamentos e insumos. No estuvieron, como ha sido ya costumbre ni el Secretario Alcocer ni el Subsecretario López-Gatell. Les dijeron, sin mostrar ningún contrato ni documento que mostrara lo adquirido, que llegarían los medicamanros esta semana y por último que habrá una plataforma digital para dar de alta a sus niños y asegurar el tratamiento.

Otros hechos son las denuncias en los medios de comunicación de la CANIFARMA que el INSABI tiene adeudos cercanos a los 3 mil millones de pesos por medicamentos entregados en 2019 y 2020; que la UNOPS, oficina que ahora hace las compras al gobierno federal, no ha cumplido siquiera con asignar el 50% de los medicamentos, insumos y materiales de curación para el primer semestre de 2021, asignando solo cerca de 18 mil millones para medicamentos de patente única y quizá 36 mil millones más en productos genéricos; que el IMSS, ISSSTE, INSABI y casi todas las entidades federativas se “están rascando como pueden” haciendo licitaciones de última hora para cubrir las ausencias graves de medicamentos en la estrategia federal de compra internacional; que las claves de asignadas hasta ahora son al final -por competentes- proveedores (más de 95% ) proveedores de la industria farmacéutica nacional, salvo PISA que sigue bloqueada -a la mala y fuera de la ley- por el gobierno federal y siguen muchos más…

Por cierto, en radiopasillo se sabe que los medicamentos para el cáncer llegarán de Corea a través de una empresa de Coahuila que quizá tiene o tramitará aviso de funcionamiento y que está por verse cuando lleguen si COFEPRIS vigilará la aplicación de la Norma Oficial Mexicana para que tengan la calidad requerida en su almacenamiento y distribución. En transparencia esperamos ya tenga en regla los papeles para su adquisición y no pase como con las vacunas, que primero le compraron a la empresa y después se formó la misma.

Como fiscalizadores estaremos atentos a que se compren los medicamentos, que su precio sea el de referencia y que no haya condicionantes para su entrega. Junio es el mes que debe integrarse la información para elaborar la solicitud compra de medicamentos que se asigna en septiembre (100 mil millones de pesos) y se surta a partir de enero del 2022. Esperemos sea capaz el gobierno federal de hacerlo bien en la ¡cuarta ocasión! o nos seguiremos rascando con nuestras uñas.