AMLO en Washington: una política de Estado

Las relaciones entre México y los Estados Unidos de América, se han caracterizado por múltiples altibajos, dadas las asimetrías económicas que se polarizaron a fines del S XIX entre ambas naciones y por las invasiones e intervenciones continuas hacia América Latina desde Estados Unidos, agudizadas ahora por la presidencia de Donald Trump, quien ha sido el presidente que ha insultado más a las y los mexicanos migrantes.

Las reglas de la diplomacia son de un orden distinto al resto de las relaciones políticas y más en el primer gobierno de izquierda de nuestro país. Cabe en un mismo paquete el asilo al Presidente Evo Morales, perseguido injustamente por la derecha internacional, que el moderado discurso pronunciado el miércoles pasado en la Casa Blanca y la inclinación a vincularnos con América Latina, lejos de lo acordado en La Alianza del Pacífico.

El trabajo diplomático requiere de un buen cabildeo, oculto generalmente para el común de las y los mortales y cada nación intenta sacar lo mejor para sus intereses de acuerdo al proyecto de país que los guía. En esta ocasión es evidente el papel tan importante que ha desempeñado el canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubon.

En una primera evaluación, se podría decir que fue un total éxito la visita del Presidente mexicano. Ni entreguismo, ni pleito callejero, como muchos auguraban o deseaban.

De entre los muchos asuntos a destacar de la visita, me llaman la atención tres:

Fue una visita enmarcada en una inteligente política de Estado. Sí, de ese nivel, caracterizada por un visible comportamiento explícito de tolerancia discursiva y de un encuentro pactado para no tratar temas que pudiesen empañar la firma del TMEC, objetivo fundamental de la visita. Se trataba de defender lo que mejor conviniera a nuestro país al corto y mediano plazo y se hizo con dignidad y aplomo.

El sobrio y potente discurso del Presidente López Obrador, de fina composición, del cual me permito reproducir las siguientes frases: “la participación de los trabajadores en los procesos productivos, es igual de importante que el papel de las empresas, de poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros…”en la historia de nuestras relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos”… “Hay 38 millones de mexicanos y mexicanas, producto de la migración, que vinieron a ganarse la vida de manera honrada y que mucho han aportado al desarrollo de esta gran nación”…

Y por supuesto el tres veces “Viva México”. Bien dicho, sin entreguismos ni rendición.

De nueva cuenta, se demuestra el tejido político, finamente hilado por el Canciller Ebrard, quien conoce muy de cerca el pensamiento de López Obrador y tiene la experiencia necesaria para articularlo con un entorno internacional espinoso. Incluso, el diputado Muñoz Ledo, se expresó así: “El discurso y la visita fueron una proeza diplomática porque Trump no habló de lo que piensa sino de lo que debe decir, se tragó todas las ofensas que ha hecho contra el país y López Obrador dijo exactamente lo que piensa y creo que lo que pensamos todos los mexicanos”.

Los analistas que interpretaron esta visita como un espaldarazo a la campaña de Trump rumbo a la presidencia de su País, desdeñan el papel crítico de la población mexicana, pues nadie en su sano juicio pensaría que la sola presencia del Presidente mexicano, cambiará las preferencias electorales de las y los paisanos. Y no se olvide también, que la relación del Canciller Ebrard, con el Partido Demócrata tiene una larga historia y de seguro la diplomacia echó mano de ella para que la postura de México fuera comprendida políticamente.

En fin. Buena jornada para México, para la economía mexicana y para Andrés Manuel López Obrador, presidente de todas y todos los mexicanos.

PS:

Mi estimado Lic. Paulino Lorea, como verás, esta visita y las acciones de la 4T no tienen nada que ver con la promoción del comunismo en México. Agradezco la franqueza de tu preocupación pero te puedo afirmar que detrás de las acciones de justicia, democracia y de avance en la agenda de derechos humanos de Morena, no existe ningún proyecto oculto.