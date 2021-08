***AMLO vs. Guanajuato

Oootra vez el presidente López Obrador arremetió en contra del fiscal Carlos Zamarripa, pero además descalificó al Gobierno de Guanajuato por entero. Diego está en Europa y nadie del gabinete quiso salir a responder. ¿Para qué?, dicen.

*Visita y promesa

Atrás quedó el mensaje conciliador del 15 de julio del 2020 cuando, en la XII Zona Militar de Irapuato, junto a Diego Sinhue, AMLO ofreció estrecha coordinación. AM le preguntó ese día para cuándo habría resultados y la respuesta fue que “pronto”.

*El laberinto

La atroz violencia no da tregua en Guanajuato. En León no baja el promedio de dos víctimas por día. La Federación y el Estado se acusan mutuamente de abandono, y en medio quedan los ciudadanos que no quieren disputas estériles sino vivir en paz.

***Consejero, renuncia

Como le adelantamos en la columna dominical de La Olla hoy al Congreso del Estado llegaría la solicitud de renuncia del consejero del Poder Judicial, Jorge Daniel Jiménez Lona, para dictaminar en comisión y votarse en el Pleno. El abogado leonés se alista para ser el Secretario de Ayuntamiento en León.

*Dos vacantes

Al Consejo del Poder Judicial se sumaría una segunda vacante, la primera fue la de Pablo López Zuloaga quien terminó su periodo y regresó como Juez Penal en abril. En el caso de Jorge toca al Congreso el nombramiento, en el otro es una facultad del Poder Judicial que debe elegir de entre sus propios jueces, cosa nada sencilla.

*Y las que siguen

En diciembre próximo se sumará una tercera, la de Ángeles Camarena. En enero cambiará el Presidente del Poder Judicial y del Supremo Tribunal, Héctor Tinajero, ya no le alcanza su periodo como Magistrado para repetir al frente otros dos años.

*Los consejeros

El Consejo está integrado por cuatro miembros más el Presidente del Tribunal. Dos nombramientos recaen en el Poder Judicial, uno en el Ejecutivo y otro el Legislativo. En el caso del Presidente son los propios magistrados quienes toman la decisión. Ya se empiezan a agitar las aguas por la sucesión en este Poder. Le contaremos.

***La condena

En su calidad de Coordinadora Nacional de Alcaldes del PAN, la leonesa Alejandra Gutiérrez se solidarizó y reprobó la agresión de elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX contra los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Lía Limón; Santiago Taboada, de la Benito Juárez, y Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo.

*Contra Sheinbaum

“En México no podemos permitir estos abusos. Los mejores gobiernos son aquellos abiertos al diálogo y a sumar esfuerzos. No agreden sin razón”, escribió en redes.

***Gobierno, silencio

Nadie en el Gobierno del Estado se enganchó con las declaraciones del presidente López Obrador. Ni la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo; tampoco Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad. Mucho menos el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca o el fiscal Carlos Zamarripa.

*Román al quite

Como en otras ocasiones el que salió a declarar fue el jefe estatal y ahora también diputado federal del PAN, Román Cifuentes. Acusó a la Federación de lo mismo que la 4T reclama al Gobierno de Guanajuato, o sea de hacerse tontos frente al crimen.

*Que no le ruegue

Román le pidió a Diego que, por salud mental ya no pierda tiempo y se brinque la aduana del Presidente y trate directamente con su gabinete. “Es tan cobarde que ni una audiencia da al Gobernador. Es una incongruencia decir: no hay cooperación”.

***PAN, calladitos

Después de publicarse el miércoles pasado la convocatoria para elegir el 24 de octubre Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN para el periodo 2021-2024, todavía ningún gallo sale a decir ‘yo le entro’.

*Sin arriesgar

A más de uno le hace cosquillas la aspiración de competir, eso sí, están tanteando el terreno para no lanzarse a una aventura con poca probabilidad de éxito, sobre todo si son legisladores federales o locales electos o están en la función pública.

*Tiempo completo

En lo que parece haber coincidencia es que la nueva dirigencia estatal del PAN debe ser de tiempo completo. Por eso los diputados locales electos, Aldo Márquez y Rolando Alcántar, se descartaron, hay que concentrarse en la función legislativa.

*Entre freseros

Hay dos cartas freseras con ganas: el actual secretario general, Lalo López Mares; y el anterior en el mismo puesto y hoy subsecretario de Gobierno, Poncho Ruiz Chico.

***La biblioteca

La remodelada biblioteca del Congreso del Estado se inaugurará el 20 de septiembre, cuatro días antes de la toma de protesta de la nueva Legislatura. Quieren despedirse con una obra insignia, aunque antes ni por error la visitaron.

*¿Y la austeridad?

La nueva biblioteca costará 14 millones, pero ni su nuevo diseño ni los materiales de lujo con los que se está concluyendo garantiza más arraigo a la cultura legislativa, lo que tanto hace énfasis el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo. El interés ciudadano no está en los acabados sino en los resultados de sus diputados.

Alejandra y el respaldo de Marko En su oficina del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el presidente Marko Cortés recibió a la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para conversar sobre el trabajo de la Coordinación Nacional de Alcaldes del CEN. La leonesa se perfila para tomar en los siguientes días las riendas de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) del PAN, como la primera mujer en encabezar esta asociación. Foto: Twitter Marko Cortés.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos