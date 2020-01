***AMLO Y GUANAJUATO

La última gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado fue el sábado 25 de mayo para entrega de apoyos en San Luis de la Paz y el domingo 26 a la refinería de Salamanca para anunciar dos mil millones para su rehabilitación.

***TRATO CORDIAL

Antes, el 8 de marzo, estuvo en la deportiva “Enrique Fernández”, en León, también para anunciar programas sociales. Todos los eventos de trato cordial con el gobernador Diego Sinhue. Se le invitó a la Reunión Anual de Industriales, no estuvo.

***EL CONSENTIDO

Otro gobernador panista, Javier Corral, presumió el fin de semana la séptima gira de AMLO en Chihuahua, lo recibió en su casa y le preparó el desayuno. No hay rompimiento con Diego, dirán, pero salta a la vista dos tratos que son muy distintos.

***EN CHIHUAHUA

El viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, tuvo lugar una Reunión Nacional de Seguridad con la presencia del Presidente de la República y del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Ahí se anunció la instalación del Centro Regional Norte para coordinar esfuerzos de inteligencia interinstitucionales.

*MÁS INTELIGENCIA

En instalaciones de la anterior Policía Federal se integrarán la Fiscalía General de la República, la Sedena, Centro Nacional de Inteligencia, la Marina, la Guardia Nacional, etc.

Entre más inteligencia tengamos menos fuerza necesitamos”

, resaltó el titular de la Sedena. Ahí estuvieron también Javier Corral y Alfonso Durazo.

*GUARDIA NACIONAL

En Guanajuato ha sido recurrente a últimas fechas las visitas del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, siempre en encuentros privados con el Gobernador o con su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. El resultado ha sido el anuncio de refuerzos de la GN para los municipios con mayor violencia.

*EL RESPALDO

En el terruño Diego ha resaltado la colaboración de Sedena y de la Marina en tareas de inteligencia y se cuestionan las limitantes para operar de la Guardia Nacional tanto en el número de elementos que ha podido desplegar como su efectividad.

*NO SE NOTA

Sólo ellos (las autoridades en sus tres niveles de gobierno) saben qué tanta inteligencia aplican para enfrentar a la poderosa delincuencia organizada. Por lo visto todos los días pues está claro que los resultados no se ven ni se sienten. Desde 2018 no soltamos el primer lugar en víctimas de homicidio. 2020 inicia peor.

*COMIDA CON AMLO

El martes los gobernadores de Acción Nacional, entre ellos Diego, comerán con AMLO, el tema del momento es la operación del Insabi que los trae vueltos locos. Ya que está ahí Corral y el Presidente sería bueno aprovechar para conocer ese proyecto del Centro Regional Norte y cómo aprovechar Guanajuato esa estrategia.

***ATRAPADOS

Los ciudadanos de Salamanca siguen atrapados en los dimes y diretes entre la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández y el gobernador Diego Sinhue. Es hora de que todos dejen la grilla político-partidista para después y logren acuerdos para fortalecer la seguridad en una de las regiones más calientes hoy en Guanajuato.

*EN DEFENSA

La jefa estatal de Morena, Alma Alcaraz, avivó el fuego en redes.

Usted tiene al estado en un baño de sangre y su única amenaza es contra una mujer...Ayúdela antes que sigan muriendo salmantinos. Ya basta de violencia contra @Betty”, tuiteó.

La senadora Malú Mícher acusó también un bloque político contra Salamanca.

***REBELIÓN CONTRA TERE

Prestadores de servicios de Guanajuato capital y algunos hoteleros de Silao, se reunieron en un hotel de Guanajuato para armar una rebelión contra la secretaria de Turismo Estatal, Tere Matamoros.

*A JUNTAR FIRMAS

Sin dar nombres, una fuente confiable nos informó que asistieron 19 restauranteros, 14 propietarios de bares, así como comerciantes de Guanajuato, capital, además de hoteleros de Silao. Todos asumieron la tarea de reunir firmas para solicitar al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que haga cambios en la Sectur.

*NO LA QUIEREN

Asistentes a la reunión coincidieron que en la Secretaría de Turismo del Estado no se ponen las pilas, no hay promoción, no hay resultados, por consecuencia en municipios como la Capital están sufriendo las de Caín. Claro que no todo es culpa de la Secretaria, pero el tema es que no confían en ella.