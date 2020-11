AMLO Y GUANAJUATO

Guanajuato dejó de ser la entidad con menor aprobación para el presidente Andrés Manuel López Obrador en la encuesta mensual que publica Mitofsky. En octubre promedió un 40.3%, mejor que en Baja California Sur (40%) y Chihuahua (38.9%).

MEJORA APROBACIÓN

En junio de 2020 AMLO registró en Guanajuato su nivel de aprobación más bajo con solamente un 23.8%, a partir de entonces sostiene una progresiva mejora. Su nivel más alto en el único estado que no ganó lo registró en diciembre 2019 con 44.4%.

EL BLOQUE REBELDE

La aprobación nacional del Presidente está en un 57.4%. No es casualidad que en cinco de las entidades que conforman la Alianza Federalista tenga su menor aceptación: Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Baja California Sur.

MORENA Y SU NOVELA

El nuevo presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado, apareció junto al diputado local Ernesto Prieto Gallardo, y otro salmantino, Cuauhtémoc Becerra, enviando un mensaje a los morenistas del terruño anunciado de que pronto estará en todo Guanajuato con el objetivo de pintarlo de guinda en las elecciones del 2021.

¿ESPALDARAZO?

Para Prieto y los suyos fue una manera de enviar una señal de que tienen el respaldo del Jefe nacional para regresar a la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal.

LICENCIA, EN ESPERA

Ernesto tiene en la ‘congeladora’ su solicitud de licencia como diputado local esperando que se resuelva el embrollo legal para arrebatarle a Alma Alcaraz el mando formal del partido, pues no puede ser Presidente y legislador a la vez.

ALMA NO SE QUITA

En el otro bando Alma asegura que ella sigue trabajando en armar la estructura electoral y el encuentro de Mario y Ernesto no le mueve el tapete. Para ella se trata de una atención con un militante que le pide grabar un mensaje, pero no lo toma como un respaldo al regreso del salmantino a la dirigencia. La batalla continúa...

LA CONFIANZA

Alma comenta que está convocada a una reunión con los dirigentes estatales y ahí estará. Su confianza la tiene en las resoluciones de tribunales y del Consejo de Honor y Justicia de Morena nacional, que le han dado la razón. Pero también en la buena relación que tiene Delgado con Yeidckol Polevnsky, su compañera y amiga.

DOS BANDOS

El ex presidente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ya intentó el regreso de Ernesto, pero las disputas legales lo impidieron. La respuesta fue entonces enviar a Cuauhtémoc, del equipo de Prieto, como delegado del CEN. En papel Alma dirige, pero en el terreno hay dos bandos queriendo armar un partido.

QUEJA POR SILAO

En otro asunto Alcaraz anunció que presentará queja al IEEG por el video en el que delegados rurales de Silao le piden al PAN y al Gobernador el respaldo al alcalde Antonio Trejo para una reelección, “son actos anticipados de campaña”, acusó.

SI LA RED FALLA

Jorge Espadas, coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, presentó una iniciativa para que las empresas de Internet reembolsen a los clientes por las fallas de su servicios. Si no funciona no hay porqué pagarlo, así de simple.

PUES NO COBREN

El panista leonés argumentó que la pandemia dejó al descubierto los grandes problemas que tiene la tecnología en su aplicación y falta de conectividad. Se proponen reformas a las leyes federales del Consumidor y de Telecomunicaciones. Y lo respalda con los datos del incremento de quejas por los servicios de Internet.

FORO VÍCTIMAS

A convocatoria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que comanda la leonesa Pilar Ortega, se realizó el “Foro sobre el Fortalecimiento del Derecho de las Víctimas”, con la participación de legisladores, activistas y especialistas.

EL GOLPE

La legisladora panista informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas, en 2018 se reportaron 15 mil 525 casos, pero en 2019 aumentaron a 27 mil. No obstante cuestionó la reducción presupuestal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación.

RETOS EN CASA

En el foro participó el titular de la Comisión de Víctimas en Guanajuato, Jaime Rochín. Se trata de un órgano de reciente creación que tiene el reto inmediato de integrar el Registro Estatal de Víctimas y operar el Fondo Estatal de Ayuda.

