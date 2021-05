***AMLO y los vales

Sin más temas que tratar, como si el presidente López Obrador tuviera prisa de entrarle al asunto electoral, la mañanera dio paso a preguntas y un reportero del portal Nación 14 apareció mostrando los “Vales Grandeza” que el candidato de Morena en León denunció que tienen un uso electorero en beneficio del PAN.

*Sentencia presidencial

El reportero le entregó los vales, AMLO los vio y soltó la sentencia: “Es fraude electoral y hay que denunciarlo, nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía electoral”. O sea que apenas la Fiscalía va a investigar pero el Presidente ya dio la sentencia.

*Lo celebra

El candidato Ricardo Sheffield no tardó en subir a sus redes sociales lo siguiente: “Celebro la decisión del señor presidente López Obrador de pedir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que investigue la compra de votos del PAN para la campaña de León. Hay que atender las necesidades, no abusar de ellas”.

*Vales adelante

Diego no se subió al ring. La Sedeshu se mantuvo en la explicación ya dada: los programas sociales no los detiene la veda, tienen reglas claras y presupuesto. El delito entonces sería si hay condicionamiento en la entrega a cambio de apoyo, pero eso es precisamente lo que tiene que investigar la Fiscalía en hechos, no en dichos.

*La respuesta

La respuesta llegó por parte de la senadora panista Alejandra Reynoso: “Con Guanajuato no se metan”, dijo en un video en redes. Y el jefe estatal, Román Cifuentes, quien acusó que ante la “debacle de sus candidatos demuestra su autoritarismo y con el montaje de su show diario, quiere intervenir en Guanajuato”.

***Campañas en riesgo

El jefe estatal de uno de los partidos de nueva creación, Fuerza por México, el leonés Lalo Ramírez, denunció este viernes que hay zonas donde de plano los candidatos no pueden hacer campaña por miedo a la inseguridad y violencia. No dijo comunidades o colonias pero sí que pasa en Celaya, Villagrán y los Apaseos.

*Dos por asalto

En el caso de sus candidatos reportó que han presentado dos denuncias por asaltos en Villagrán y Acámbaro, que por fortuna fueron solamente daños materiales. Pero insistió que hay zonas en donde la población dice “aquí ni la Policía quiere entrar”.

*Presiones políticas

Otro hecho que denunció fue que su candidata en Apaseo el Grande, Paloma Simental, recibe fuertes presiones del equipo del candidato a la reelección por el Partido Verde, Moisés Guerrero, pues no les parece que quien es Síndico haya decidido competir. Dice que ella ya solicitó protección y esperan la respuesta.

***Denuncia el PES

También el PES (Partido Encuentro Solidario), partido que recuperó su registro a nivel nacional, en voz de su líder estatal, Rosario Cañada, salió en conferencia de prensa realizada en León a denunciar que mediante WhatsApp y redes sociales electores de la zona sur son hostigados para apoyar a determinados candidatos.

*Hostigamiento

“Es un mensaje que no firma nadie, las personas tienen miedo a ser vistos, a poner propaganda de un partido que no esté mencionado en el mensaje”, denunció. Eso pasa en Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao, los Apaseos y Acámbaro, según dijo.

*Temor en el sur

Los mensajes pueden ser impulsados por otros partidos o por grupos delictivos. La líder del PES externó: “La gente no quiere calcomanías, no quiere lonas, no quiere pintas, hay muchas situaciones porque hay amenazas a través de medios virtuales, donde dicen si no gana cierta persona vendremos o no terminaremos cierta obra”.

*La alerta

Agregó que en Coroneo, Tarandacuao y Tarimoro, el PES no pudo armar planillas por la intimidación que sufrieron. Y que tampoco hay interés por cuidar las casillas. Es cierto también que muchas complicaciones de varios de los partidos pasan por su deficiente organización y trabajo, pero todo sobre la seguridad debe atenderse.

Madero llama a no confiarse

El senador chihuahuense Gustavo Madero Muñoz estuvo en León con candidatos del PAN y líderes empresariales para charlar sobre los “Retos y desafíos económicos de México en este año electoral”, en una convocatoria del diputado con licencia y candidato a la reelección del distrito local XXI, Miguel Ángel Salim Alle.

Ahí estuvieron la candidata a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos; los senadores Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso; el presidente estatal del PAN, Román Cifuentes; y todos los candidatos del PAN a diputados locales y federales.

El llamado fue a evitar que Morena mantenga mayoría en la Cámara de Diputados.

Asistieron alrededor de 25 empresarios panistas y sin filiación como: Guillermo Velasco, Abraham Rocha, Daniel Villaseñor, Eduardo Lomelí, David Novoa, Leticia Venegas, José Arturo Sánchez, Guillermo Romero, Katia Dimtmar, Ricardo Alaniz.

Foto: Equipo de Miguel Salim Alle.