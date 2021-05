Abrir los ojos

He tenido críticos por mi manifiesta desaprobación al gobierno de AMLO e invitar a la ciudadanía a participar activamente para evitar que siga teniendo mayoría en las Cámaras que le permitan seguir destruyendo instituciones, inhabilitando programas que funcionaban, dañando la economía que suscita más pobreza, y que no se exija transparencia en los recursos que se despilfarran. Mis críticos señalan a los partidos PRI y PAN como corruptos y al PRD como parásito. Como si esa fuera una respuesta que pudiera salvar a México de la ruina a la que nos lleva el presidente AMLO.

Para empezar este personaje nace en el viejo PRI y de ahí conserva ese autoritarismo que maneja, así como el tufo de reyezuelo que tenían los presidentes de ese partido; nadie que estuviera dentro se atrevía a desavenir las órdenes o deseos del presidente en turno, aunque éste estuviera equivocado. ¿Recuerdan? “¿Qué hora son? Las que usted quiera señor presidente”. De ese partido también toma las políticas clientelares de dar dádivas que le reditúan en votos. Pero este presidente sobrepasa las mañas y abusos del viejo PRI, y ahora siembra odio entre la ciudadanía dividiendo al país porque así le resulta más manipulable. Si de corrupción se trata, este mandatario resultó además de corrupto, cínico, porque predica vivir en austeridad lo cual es de dudarse. Su declaración de bienes causó controversia al no poseer directamente inmuebles ni autos, lo que suscitó la pregunta que permanece en el aire ¿de qué vivió mientras se dedicaba a recorrer el país? Pero tendríamos que ver cómo viven sus hijos y el origen de su fortuna ya que los chicos viajan por el mundo con lujo excesivo. ¿De dónde salió tanta riqueza? Pero de esto el pueblo sabio no se entera.

Si se dice que el PRD es un parásito, pues AMLO también estuvo en ese partido que ahora minimizan algunos. Y qué decir de los partidos PT, PES, RSP, Fuerza X México y Verde Ecologista que están de oportunistas de MORENA. No representan ninguna oposición y están a merced de los designios del presidente. Los partidarios de AMLO hablan de él como si hubiera sido un líder independiente que no arrastra vicios de ningún partido. Han creído en su falsa fuerza moral, en su hipócrita liderazgo espiritual, en su inexistente poder purificador y sanador. El disfrazado profeta de la esperanza llama a no repetir las viejas prácticas del acarreo y compra de voto, cuando abundan testimonios de que su partido lo está llevando a cabo abusando de la pobreza de la gente.

Más allá de criticar lo que PAN, PRI o PRD han sido, hay que ver lo que tenemos ahora y lo que tendremos si AMLO obtiene la mayoría en el congreso. La democracia está en juego, si no abrimos los ojos y reaccionamos ante este abuso de poder, no habrá oposición y reinará la voz de un solo hombre conduciéndonos al precipicio.

acentodemujer@hotmail.com