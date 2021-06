***Abusos policiacos

Tarde pero seguro se acreditaron las violaciones a los derechos de las mujeres detenidas el 10 de julio por agentes estatales en una protesta en Guanajuato. Marchaban por encontrar a sus desaparecidos y se toparon con la represión.

***En las protestas

Otro caso fue el de la manifestación feminista en León en agosto 2020 que también acreditó violaciones a derechos por elementos policiacos municipales. La recomendación incluyó que todas las policías municipales adopten protocolos.

***Y en las detenciones

Ahora la Policía de León está en la mira por la detención de personas por no portar cubrebocas. La directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, dirigió ayer una carta al alcalde Héctor López y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

***Carta abierta

En la carta de Amnistía México piden en concreto dos cosas: abstenerse de recurrir a la privación de la libertad como medida de protección a la ciudad y que en su lugar se comparta a la ciudadanía conocimiento con evidencia científica para protegerse.

*Preocupación

Luego de las detenciones del fin de semana, entre ellas la del hermano de la presidenta de Amnistía México, Marcela Villalobos, externaron su “más grande preocupación por la respuesta estatal ante la contingencia sanitaria”. Y solicitaron medidas que no sean violatorias de derechos, sean las idóneas y proporcionales.

***No les parece

En el caso de la recomendación por la protesta de hace un año en la Capital, Roberto Saucedo, abogado de las agraviadas, la consideró “incompleta y laxa”.

*Sin garantías

Lamenta que los procedimientos disciplinarios no incluyan a los altos mandos. Y que incluso entre los que participaron el concluir sus procedimientos administrativos no implica que habrá una sanción, pues al final pueden decir que no hay responsables.

***Alejandra en el rotario

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, asistió ayer como invitada a la comida- reunión del Club Rotario de León A.C que preside Raúl Treviño. Reconoció su trabajo a favor de la comunidad y los convocó a sumarse a nuevos proyectos.

*La seguridad

En seguridad reiteró que hay mucho por hacer en prevención, coordinación, mejora de la Academia de Policía, pero muy en particular en mejorar la investigación de los delitos en coordinación con el Estado y la Federación, y las respectivas fiscalías.

*Crimen, entrarle

Más del 80% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado, y, aunque es una competencia Federal “el Municipio tiene que colaborar, no sacarle la vuelta y hacer lo que le toca para ponerle los elementos a las demás autoridades, pero también hacer que las autoridades federales actúen en consecuencia”, opinó.

*Adicciones

La panista abordó el problema de las adicciones como un generador de violencia. Descartó la construcción de centros de tratamiento a nivel municipal por el alto costo para edificarlos y operarlos, además de la poca experiencia del Municipio en eso.

*Alternativa

Lo que sí es posible, dijo, es becar -según la necesidad de cada solicitante- para que los adictos reciban la atención en las instituciones que ya atienden este tema. E hizo un llamado a la IP a actuar con ética y responsabilidad con sus trabajadores.

*La planeación

Carlos Abugaber, presidente del Poliforum León, la invitó a sumarse y capitalizar el gran proyecto del Distrito León MX, a vincular el Implan-Obra Pública y Desarrollo Urbano y a concretar su propuesta de generar un Consejo Rector Ciudadano. Alejandra le dijo que ya está arrastrando el lápiz para hacer que el Implan pese.

*Red social

Alejandra les habló de la iniciativa de generar una red de ayuda entre las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de muchas causas y que desde el Gobierno Municipal se multipliquen los esfuerzos. Dijo que trabajan en crear una plataforma que vincule necesidades sociales con ‘padrinos’ que apoyen.

***Paridad

Luego de perder la elección municipal, José Germán Vázquez Alba y Carlos Alberto Trejo Díaz, excandidatos a la Alcaldía de Celaya por el PT y PVEM, interpusieron dos juicios por considerar que con la designación de regidurías se vulneraba el principio de paridad de género previsto en la legislación electoral estatal.

*Lugar

Los candidatos alcanzaron por la votación obtenida el domingo 6 de junio una regiduría y, de acuerdo con sus planillas, les correspondieron los lugares a Rosalinda Díaz López por el PT y Blanca Elena González Zavala por el Verde.

*Desigualdad

Los excandidatos argumentaron que dado que el Ayuntamiento quedó integrado por 10 mujeres y cinco hombres, el Tribunal Electoral debía quitar a dos mujeres y sustituirlas por dos hombres y así quedar en ocho mujeres y siete hombres.

*Rechazo

Al final el Tribunal Electoral confirmó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Celaya, por considerar que no se vulneró ninguna ley, ni principio. Es decir que el deseo de Vázquez Aba y de Trejo Díaz de bajar a sus primeras regidoras para quedar ellos, no será posible.

Vacunan a Alejandra

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, acudió ayer por la tarde al punto de Plaza Venecia para aplicarse la primera dosis de vacuna anti COVID-19.

Antes, en reunión con rotarios, señaló que durante la campaña recibió varias quejas sobre las pocas fichas de atención en los centros de salud y la dificultad de muchas personas para acceder a los servicios de salud “es algo que tenemos que atender”.

El exalcalde Octavio Villasana le pidió ser gestora para que León cuente con más hospitales comunitarios como el que ya hay en Las Joyas, en zonas como Lomas de Medina y otras estratégicas, pues el nuevo Hospital General es lejano para muchos.

Foto: Cortesía.