***Activos Covid

En el monitoreo de casos COVID-19 por estados que realiza la UNAM, Guanajuato se ubica hoy en el lugar 13 con 560 casos activos, muy lejos de los 5 mil que alcanzó en enero. El virus perdió fuerza, pero no se ha ido. Hay casos y muertes.

*Confusión

Aunque la Secretaría de Salud del Estado mantiene el semáforo en amarillo con alerta, el reporte de Salud federal de que estamos en verde confunde a la población y hasta los ayuntamientos que de por sí, sin querer queriendo, relajaron medidas.

*Las vacunas

La autoridad federal asegura que esta semana en la mitad de los municipios los adultos mayores de 60 habrán ya recibido una segunda dosis. Es cierto que la vacuna toma un mejor ritmo, pero seguimos aún en una fase inicial. Falta mucho.

***A debatir

Entre el 6 y el 31 de mayo serán transmitidos hasta 68 debates (46 municipales y 22 distritales) a los que convoca el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Consejo del IEEG sesionará hoy para definir el calendario a través de un sorteo.

*En León, listos

En León por ejemplo son 10 los candidatos a la Alcaldía y todos han dicho que están puestos para debatir, incluyendo la puntera, la panista Alejandra Gutiérrez, y no se diga la oposición que de eso pide su limosna para intentar arañar más puntos.

*120 minutos

En total hay 11 partidos políticos participando en la contienda estatal y en algunos municipios donde hay independientes suman 13 los candidatos. Los debates durarán hasta 120 minutos. Con que haya dos candidatos interesados habrá debate.

*¿Aburridos?

Tradicionalmente la autoridad electoral mantiene formatos rígidos que se limitan a la exposición de propuestas de los candidatos con poco espacio para la interacción entre ellos y mucho menos con el público. No se prevé que ese esquema cambie.

*Preparados

Los horarios de transmisión serán a las 4:30 p.m, 6:30 p.m y 9:30 p.m. Ocho días antes de la fecha que les toca se hará un sorteo para definir las ubicaciones y turnos, ahí sabremos cuántos candidatos participarán y los debates confirmados.

*Debate empresarial

En el caso del debate convocado por Coparmex León, que preside Héctor Rodríguez, con la suma de otros organismos empresariales, ya está programado para el 18 de mayo a las 6:30 de la tarde y también están confirmados los diez.

*Formato más ameno

El formato será híbrido (presencial y virtual), habrá un panel de expertos, de ciudadanos y un espacio de debate entre los candidatos. Se transmitirá por redes sociales y por TV4. Los moderadores son Antonio Rocha y Alejandra Magaña.

***Contrato, GM Silao

La enrarecida votación de los sindicalizados para legitimar el contrato en General Motors Silao, donde debió intervenir la Secretaría del Trabajo por presuntas irregularidades en el proceso, fue también tema en la mañanera del pasado viernes.

*La suspensión

En GM Silao el contrato lo tiene el sindicato “Miguel Trujillo López”, adherido a la CTM, y que encabeza el senador del PRI por Coahuila, Tereso Medina. La votación fue suspendida por la autoridad e incluso interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Guanajuato por la destrucción de material para la votación.

*Democracia sindical

El presidente López Obrador dijo que se garantizará la democracia sindical. “En todos los sindicatos hay oposición, pero esos dirigentes de oposición tienen que ganarse la confianza de los trabajadores. No lo vamos a hacer también como era antes, de que: A ver, se va este líder y en el gobierno ponemos a éste, no”, dijo.

*El llamado

AMLO lamentó que en la nueva etapa de democracia sindical (que obliga el T-MEC) lo que aprecia es “una lucha del poder por el poder”, pero no escucha a dirigentes opositores hacer propuestas para convencer a los trabajadores del beneficio de un cambio porque eso representa mejoras en los salarios y prestaciones laborales.

*No se les olvide

En el mismo tema intervino la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y recordó que a partir de la reforma publicada el 1 de mayo de 2019 es una obligación en todos los procesos internos de sindicatos el voto personal, libre, directo y secreto.

*No les cae

En más sobre el caso GM Silao, dijo: “Bueno, hay resistencias de que todavía hay gente que no le cae, que no entiende, no le cae el veinte que se van a respetar los derechos de las y los trabajadores y ellos van a decidir si están de acuerdo o no”.

*Sin presiones

Mencionó que si están de acuerdo se tiene por legitimado el contrato, pero si no, deja de tener vigencia jurídica y se respetan todos los derechos de los trabajadores, pero ya sin sindicato y sin contrato colectivo, a través de los contratos individuales.

Román, la defensa del INE

En reunión con la militancia de San Luis de la Paz, el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, llamó a defender a la autoridad electoral de la 4T y Morena.

“A nivel federal quieren registrar candidatos acusados de violación, de delitos graves, y cuando no los autorizan, empiezan a señalar que el INE va a caer”, dijo.

Quieren regresar a cuando los gobiernos organizaban las elecciones, apuntó.

“Esto es gravísimo, necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando a nivel federal y de lo que buscan hacer en el estado acusando al Gobernador y al IEEG de cosas falsas”, remató. Después acompañó al candidato a diputado local que busca la reelección, Armando Rangel, a abrir campaña en Misión de Chichimecas.

Foto: PAN Guanajuato.