Adiós al Zapotillo

Sin agua para León

La decisión está tomada: no habrá una gota de agua de El Zapotillo para León.

Con un mensaje desde la presa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el político del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, madrugaron a Guanajuato y lo borraron.

El acuerdo ya lo cocinaban desde hace rato, por eso las reuniones de Alfaro con AMLO en Palacio Nacional y su agradecimiento ayer por el trabajo de la Conagua para buscar una salida que garantice no inundar a los pueblos (Temacapulín, Palmarejo y Acasico) y abastecer a Guadalajara y 14 municipios de Los Altos.

En Guanajuato y León ni enterados, al menos oficialmente, porque en los hechos desde hace rato que el proyecto estaba en terapia intensiva y sin oxígeno.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tiene meses rogando por una cita a López Obrador para hablar de El Zapotillo, infraestructura, la seguridad, el Fiscal, y nada. No le dicen que no, tampoco cuando. Y de visita al estado tampoco hay fecha.

Con el Gobernador de Jalisco hay diferencias políticas, pero una buena relación, dijo AMLO ayer desde el evento en la presa El Zapotillo, en Cañada de Obregón. En el caso de Guanajuato lo que parece que hay es tierra de por medio.

La conclusión de no inundar los pueblos y de dejar la presa en 80 metros de altura, tiene como consecuencia que el agua ya no alcanza para León, según dicen.

Hoy lo que está vigente es el Decreto del Ejecutivo Federal (Ernesto Zedillo) del 7 de abril de 1995 en el que se declara la reserva de aguas nacionales superficiales del Río Verde, para usos domésticos y público urbano, por un volumen anual máximo de 504 millones 576 mil metros cúbicos (76% para Jalisco y 24% León).

Para no inundar habrá menos agua dicen, pero no aclaran por qué no se va a repartir en la misma proporción que establece el Decreto y no el 100% para Jalisco. La presa está ahí pero el agua es propiedad nacional y es de un caudal que atraviesa los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco.

Casi tres décadas después, 6 mil millones de pesos invertidos, una presa terminada con cortina de casi 80 metros, y tres regiones sedientas (zona metropolitana de Guadalajara, León y 14 municipios de Los Altos), terminan en una traición de la Federación a los leoneses.





Promesa fallida

El 1 de octubre del 2018, como Presidente electo, López Obrador pisó León en su gira de agradecimiento y desde la Plaza Principal hizo el siguiente compromiso:

“Vamos a resolver el problema de la presa El Zapotillo para que haya agua para León (lo interrumpieron con aplausos). No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el Gobierno de Jalisco”, expresó.

Se dio atole con el dedo de que era posible una salida ganar-ganar para Guanajuato y Jalisco, y también para los pueblos afectados. Hoy nos dicen que no se puede.

Para que la noticia no duela tanto el Presidente suavizó el golpe: “Tendríamos que buscar opciones para León. Tendríamos que hablar con las autoridades de Guanajuato para ver cómo ayudamos porque ellos también necesitan agua”.

En los hechos a los directivos de Sapal ni siquiera los han recibido en la Conagua. El Gobernador de Guanajuato no tiene diálogo con el Presidente. Y no hay ningún otro proyecto de la magnitud de El Zapotillo que garantice el agua para León.

Nadie puede estar en contra de salvar a tres pueblos de ser inundados, el asunto es que, con la cortina de la presa de 80 metros ¿por qué no dar agua para León?





Libia en promoción

En las últimas dos semanas, Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, se ha dado el tiempo para participar en actos públicos ajenos a sus tareas.

El 4 de agosto, fue la invitada principal a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, realizada en los jardines de la Exhacienda de San Gabriel de Barrera, en Guanajuato capital.

Llamó la atención su presencia por dos razones: éste era un evento organizado por la Secretaría de Salud del Estado, dependencia que tiene a su cargo la promoción de dicha práctica en todos sus hospitales de Guanajuato.

Libia Denisse aceptó la invitación porque cuando fue Diputada local fue una impulsora de los lactarios en las dependencias públicas.

En su discurso en San Gabriel de Barrera, la Secretaria explicó cómo surgió esta iniciativa: porque cuando era asesora de la fracción del PAN en el Congreso y tuvo a su primer hijo, ella tenía que ir a sacarse leche al baño, que no es un lugar adecuado.

Ya como diputada, cuando tuvo su segunda hija, impulsó los lactarios en el edificio legislativo para que lo utilizaran todas las empleadas.

“Soy lactivista”, se definió en el remate de su mensaje, en el que destacó la importancia de la lactancia materna y anunció que seguirá apoyando esta práctica. Vale.





Mujeres de todos colores y sabores

La segunda aparición pública, que sorprendió mucho más todavía, ocurrió el sábado 7 de agosto, cuando Libia fue anfitriona de 28 mujeres de varios partidos políticos, para presentar un colectivo denominado 50+1, sus integrantes y su objetivo, que surgió en el ámbito nacional y que en teoría, tiene representaciones estatales.

En lo nacional lo encabeza la priista María Elena Orantes y en lo local, la exdiputada local, Erika Arroyo Bello es la responsable. El objetivo: lograr una representación plural en su integración.

Y sorprendió porque ahí se congregaron: panistas como la presidenta municipal de Salvatierra, Alejandrina Lanuza; la diputada federal Saraí Núñez Cerón; priístas como la exdiputada local, Arcelia González; la funcionaria de la SEG, Avelina Aguilar; la regidora electa de la capital, Patricia Preciado y Claudia Navarrete.

La diputada local del PVEM Vanessa Sánchez Cordero; Rubí Suárez Araujo, exregidora del PRD y excandidata a diputada local de MC en la capital. Liliana Preciado Zárate, regidora electa de la capital también por el partido naranja.

Funcionarias estatales como Indira Rodríguez, secretaria ejecutiva del IEEG y Anabel Pulido, directora del IMUG.

Ante tal concurrencia, la reunión de mujeres políticas parecía la creación de la plataforma de lanzamiento de Libia Denisse García como futura precandidata a la gubernatura del Estado para 2024.

Falta mucho para agitar el avispero pero en radiopasillo ya se está hablando desde hace un par de meses de que Libia quiere esa postulación.

Y el tercer evento al que acudió fue a la plantación de árboles en el terreno de la SMAOT, también en la capital. La Secretaría de Gobierno, se aclaró, se sumó a la reforestación de la dependencia de medio ambiente. Ahí sí estuvo presente la secretaria de Medio Ambiente, María Isabel Ortiz Mantilla.





Endeudarse para exhibir cadáveres

El ocurrente alcalde capitalino que ganó tranquilamente la reelección, Alejandro Navarro Saldaña, va por un segundo intento de endeudar a los guanajuatenses para construir un nuevo Museo de las Momias y una zona comercial alrededor.

Sin mayor discusión el Ayuntamiento que ya se va, aprobó la solicitud de deuda por 69.9 millones de pesos que ya está en la cancha del Congreso del Estado.

Ya una primera solicitud de endeudamiento por $66.5 millones fracasó en su intento. La aparición de la pandemia de COVID-19 echó por la borda la ilusión del Alcalde panista y, cuando de plano vio que su deseo no encontraría eco, retiró la petición.

La realidad es que la Comisión de Hacienda del Congreso, en ese tiempo encabezada por la hoy alcaldesa electa por el PAN, Alejandra Gutiérrez, nunca vio con buenos ojos ese endeudamiento ni su sustento técnico-legal y financiero.

Ahora esta Comisión la encabeza otro panista, el irapuatense Víctor Zanella, quien también fue electo para un segundo periodo y seguramente seguirá al frente. Su tarea está en revisar la solicitud con el mismo rigor técnico, sin colores de partido.

Ese análisis serio y a fondo es el que no hizo el Ayuntamiento de Guanajuato.

En una sesión sin mayor discusión, debate, argumentación, la mayoría votó por el sí a la millonaria deuda que les pide el Alcalde, solamente se atrevieron a votar en contra la síndica María Elena Castro y la regidora por Morena, Magaly Segoviano.

El pretendido nuevo Museo de las Momias tendría un costo aproximado de 108 millones, es decir, además de la deuda el Municipio debe aportar $37.8 millones.

La explicación es que hay periodos de gran afluencia y el actual no se da abasto.

Un grupo de comerciantes protestó afuera del Palacio Municipal mientras que el endeudamiento se aprobaba en una sesión virtual. El Gobierno Municipal dice que los actuales tendrán preferencia en la nueva zona comercial. Pero no les convence.





Museo o negocio

Entre los opositores está la ex directora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, regidora electa por Morena para el siguiente Ayuntamiento y quien desde hace mucho tiempo ha expuesto ampliamente sus argumentos para un tajante “no”.

De entrada expone que se parte de una premisa falsa: la gran afluencia de visitantes, y un dato de hasta 7 mil visitas diarias al museo. La realidad de los datos es que, revisando solamente el 2019 (año previo a la pandemia) sólo el 19 de marzo alcanzó 6,841 visitas y el resto de los días más visitados osciló entre 4,500 y 5,500.

Otro dato contundente es la tendencia en la caída de visitantes: -9% de 2018 frente al 2017, y un -15% en el 2019 comparado al 2018. La especialista hace una pregunta pertinente: ¿Para qué construir un museo más grande (con capacidad para 15,000 visitantes) si el actual recibe cada vez menos visitantes?

Para los días de largas filas, que sin duda los hay, hay alternativas para atender esa saturación antes de declararse incompetentes, pero ni siquiera lo intentan. Y les recomienda preguntar en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) que tiene información sobre recomendaciones concretas para gestionar la afluencia.

Nadie conoce tampoco los estudios de rentabilidad social ni el Plan de Turismo.

Además, y en eso sí tendrá que poner lupa el Congreso, ¿cómo van a pagar? ¿Pretenden hacer más costosa la entrada (que de por sí no es accesible)?

Un museo, que debe ser una institución sin fines de lucro, parece tener como principal objetivo incrementar la recaudación para salvar las finanzas municipales.

Otra implicación es la ética: exhibir cadáveres para obtener ganancias. Actualmente el museo se ubica junto al Panteón, donde las momias fueron descubiertas, por lo que es un museo de sitio, requisito para su patrimonialización, que podría perderse.

El nuevo Museo de las Momias ¿es una obra prioritaria para Guanajuato Capital? ¿Vale la pena endeudarse cuando el impacto económico de la pandemia aún no se supera? ¿El atractivo de Guanajuato no es muuuucho más que sus momias?, etc.

Hay muchas preguntas por responder, sin prisa. Ya tocará a la nueva Legislatura.





Celaya, otro puente eterno

Celaya enfrenta nuevamente la construcción de otro puente eterno y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vuelve a estar involucrada en el tema.

Ahora es el denominado Entronque Aeropuerto, que se encuentra en la carretera Panamericana a la altura del relleno sanitario de Tinajitas y que forma parte del Libramiento Ferroviario de Celaya.

Hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta los daños que pueda tener este puente para que se volviera a cerrar la circulación del carril central para darle mantenimiento desde hace un mes y medio.

El cuerpo A del también llamado Distribuidor Aeropuerto abrió la circulación vial el 8 de marzo de 2020 luego de dos largos años de construcción.

Desde la Delegación de la SCT en Guanajuato hay hermetismo en el tema y no hay claridad del daño que pudiera tener la estructura.

Esta semana, el diputado panista Jesús Oviedo puso el dedo en la llaga e hizo un llamado a la SCT a agilizar los trabajos y aseguró que la construcción tiene varias irregularidades.

Ahora, la SCT tendrá que ser transparente en las reparaciones que se están haciendo en el distribuidor aeropuerto que es una obra fundamental en el Libramiento Ferroviario de Celaya.

