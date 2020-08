La industria que convirtiera a la ciudad de Guanajuato en la capital del estado, visualiza que la inversión en exploración al concluir el año, sea la más baja en los últimos 14 años en México.

Fernando Alaníz Ortega, presidente de la Cámara Minera en México, presentó de forma virtual el Informe Anual de este año, explicó que esperan un declive del 25.6% de las inversiones dedicadas a la exploración, con 339 millones de dólares, un nivel del que para encontrar un antecedente similar hay que regresarnos a 2006.

En 2019 ya habían presentado dolencias, terminaron el año con un 10% menos en exploraciones, los líderes del sector consideran que entre las causas está el régimen fiscal que ahora funciona en México.

El año anterior, el PIB minero-metalúrgico representó el 8.1% del PIB industrial y 2.3% del PIB nacional.

En la videoconferencia se compartió que la minería mantuvo más de 379 mil empleos directos y 2.1 millones de puestos de trabajo a lo largo de toda su cadena de valor.

Siendo el ingreso en el campo laboral de la minería es 39 % superior al promedio nacional según datos del IMSS.

Karen Flores Arredondo, directora general de la CAMIMEX, destacó

que 39 empresas afiliadas a la Camimex, que operan en 19 estados del país y participan con más del 60% del valor de la producción nacional minero-metalúrgica, obtuvieron el Distintivo ESR 2019.

Cuentas claras..

Aprovechando que hablamos de oro y plata, por estos lares de Guanajuato, para ser específicos en Comonfort, existe un proyecto de exploración a cargo de Minera Adularia Exploración.

La inversión y generación de empleos son representativos de acuerdo a involucrados en el tema, pero hay va lo inquietante del asunto, por un lado la empresa dice que todo está en regla y el gobierno local dice lo contrario y para una posible inversión dicha situación no es nada sana.

Las autoridades del municipio solicitaron a la Conagua y Profepa revisar en qué condiciones se encuentran los suelos y el agua de la zona donde se realiza la exploración.

Luego el municipio aseguró el 3 de junio en una conferencia de prensa que hay contaminación y se rebasan niveles permitidos de distintas sustancias, incluso se señaló a la empresa de contaminar el agua en la región.

Los representantes de la empresa, dicen que los resultados presentados de las mediciones no están completos y confirman que Conagua respondió al municipio desde el 28 de mayo (previo a la conferencia de prensa) para comunicar que en el recorrido realizado en abril, se constató que no hay afectaciones por la actividad de exploración en el subsuelo, ni en materia de agua, en particular en la Presa de Neutla como se ha comentado.

¿Quién tendrá la razón? Esperemos que si la empresa cumple con los requisitos legales y ambientales para su instalación y generación de empleos se le permita, de lo contrario las autoridades demostrarán que su llegada simplemente no sucederá.

Recomendable

Antes de comenzar el siguiente tema: Lo invitamos a que el próximo domingo 30 de agosto en su Periódico AM, disfrute de un suplemento especial del sector inmobiliario en Guanajuato.

En México este sector sigue a la expectativa de las consecuencias económicas que traerá la pandemia.

Para los desarrolladores y constructoras, se estima que la afectación generada se refleje entre un 30 y 70% en baja de ventas en el mercado para la segunda mitad del año.

Las instituciones financieras están considerando mejorar las condiciones de sus créditos hipotecarios, pero, en muchos casos por el recorte salarial que la mayor parte de los mexicanos experimentaron, el poder adquisitivo se ha reducido y por ahora se ha complicado comprar una vivienda, explica Daniel Narváez, de Lamudi, quien será parte de los especialistas en la información que hemos generado para usted.

Hagamos cuentas, Narvaez nos dice que en gran parte del país el salario mínimo es de 123.22 pesos diarios, una persona que percibe hasta dos salarios mínimos al mes tienen un ingreso de 7 mil 639 pesos.

De acuerdo con los expertos de Lamudi, una persona debería destinar, idealmente, máximo el 30% de sus ingresos ya sea para pagar una renta o una hipoteca.