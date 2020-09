***Agosto, espanto

Todavía falta el lunes para cerrar el mes de agosto que ya se convirtió, desde este domingo, en el más violento por el número de víctimas en la historia reciente de León, el estimado era de 86. La jornada dominical fue de espanto en homicidios.

***Realidad virtual

Ya veremos qué dice en su II Informe (que es el V) virtual el alcalde Héctor López de la trágica y triste realidad a la que nadie debemos acostumbrarnos ni resignarnos. Por lo que se lee del documento, la violencia homicida como si no existiera, jajaja.

***¿Y la mesa?

De la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León ya nadie se acuerda. Por cierto su presidente, el empresario René Solano, termina en este septiembre su periodo de dos años. ¿Quién levanta la mano? Urge tomar distancia del poder.

Cifras engañosas

El documento del II Informe del Ayuntamiento leonés trae algunas cifras alegres. Aquí le va una, en eje “León Seguro e Incluyente” se reporta que actualmente se cuenta con mil 893 elementos de Policía, lo que significa un 70 por ciento de avance en la meta trianual establecida de llegar a 2 mil 700 elementos en octubre de 2021.

Meta de policías

Usted se preguntará pues cómo es que llegaron a ese 70% de meta, estimaron el porcentaje como si hubieran arrancado el trienio con cero policías, qué engaño. Lo cierto es que iniciaron con 1,400 elementos, hay un avance, pero lejos de la meta.

Meta al 38%

Un Informe realista nos diría lo siguiente. De 1,400 a 1,893 hay una diferencia de 493 elementos que, respecto a una meta de 1,300 más, el avance es 38%. En un análisis frío el incremento de la fuerza policial no es despreciable, pero no se vale mentir con los números para registrar un avance de metas que no es real. Tache.

Informe sin plan

El Programa Municipal de Seguridad Ciudadano 2018-2021 nos dijeron que tenía tres objetivos: reducir los índices delictivos, incrementar la confianza de la gente en sus autoridades y mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad. El Informe que nos presentan es una lista de acciones que no informa cómo vamos con el plan.

Sí hay para pruebas

El director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), Alfredo Herrera Estrella, no se quiso quedar con las ganas de decir, nuevamente, que el Gobierno del Estado no los toma en cuenta en la pandemia del Covid-19.

Listos para apoyar

Desde hace meses buscan que el gobierno de Diego Sinhue los considere como un apoyo para aplicar pruebas, con el propósito de que se controle el contagio.

Sin respuesta

A seis meses del primer caso confirmado aún no hay respuesta, ni negativa ni positiva, lo que deja con muchas preguntas a los científicos que dedicaron su tiempo a desarrollar una prueba a bajo costo y con resultados en 72 horas.

No lo entienden

Para Herrera Estrella no es justo que el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, diga que no hay suficientes reactivos para aplicar la prueba, sobre todo cuando ya en varias ocasiones han ofrecido su apoyo.

Nadie es profeta...

Tampoco resulta coherente que teniendo en Irapuato un laboratorio que fabrica los reactivos, no lo consideren. Bueno, incluso en Mérida, Yucatán, los han tomado en cuenta, pues ya capacitaron a personal de esa ciudad para la aplicación de pruebas.

El resbalón

Vaya resbalón de la senadora de Morena, Malú Mícher, quien subió un tuit (y borró) criticando las consecuencias de malas decisiones del Estado por despreciar ayuda Federal. No leyó bien la nota que refería un dato distinto: el de que Guanajuato tiene la menor tasa de mortalidad en el país entre pacientes hospitalizados por Covid-19.

Estrena PRI Consejo Estatal

En una sesión virtual el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta al nuevo Consejo Político Estatal para el periodo 2020-2023. “Nunca más permitiremos chantajes ni presiones de nadie. Quien promueve la división, quien critica y no propone, quien está en contra de todo y a favor de nada, ni está a favor del PRI ni quiere que a Guanajuato le vaya bien”, expresó Alito. Participaron 305 de 330 de los consejeros, entre ellos ocho de once alcaldes, tres de cuatro diputados locales y los dirigentes de sectores y organizaciones. En tanto la sede del partido permanece tomada por integrantes de la corriente del ex candidato Gerardo Sánchez, quienes se autonombraron como dirigencia alterna.

Foto: Especial PRI.