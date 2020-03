Aguas negras en Sapal

Planta Jorge a diputados

A ver cómo justifica Jorge Ramírez Hernández, presidente de Sapal, el plantón a los diputados locales que habían esperado la reunión para hablar de las aguas negras, del retraso de obras y de la falta de transparencia del Sistema de Agua de León.

El encuentro de Jorge con nuestros diputados sería mañana a las 8:30, pero fue cancelado vía whattsapp así que Libia Dennise García, J. Lupe Vera, Rolando Alcantar, Cristina Márquez, Miguel Salim e Israel Cabrera, se quedan con ganas de pedirle cuentas de la planta de tratamiento de aguas negras.

La concesión de la planta vence en septiembre y más de una docena de veces se ha probado que sirve de muy poco. El problema es que el aviso para no renovar el contrato tenía que presentarse el año pasado y Jorge no hizo caso. Dejó pasar el tiempo hasta el agua le llegó al cuello.

Ahora resulta que el presidente Sapalino “negocia” una liquidación de más de 120 millones a la empresa. Parece que a nadie le preguntó si podía hacerlo “por la libre”.

Los diputados quieren pedirle cuentas… ¿por qué dejó pasar el plazo legal?, ¿por qué ofrece el dinero de Sapal como si fuera su negocio?, y ¿por qué todavía debemos pagarle a la concesionaria una indemnización después de 25 años que cada mes recibe casi 27 millones de pesos?.

Los otros dos temas que se guardan los diputados para el encuentro con Jorge Ramírez son relacionados con las obras interminables de Sapal. La ciudad está con montones de tierra por todas partes y no hay señales preventivas ni información sobre el costo de los trabajos.

Los leoneses no sabemos ni qué están haciendo, ni cuánto cuesta, ni cuándo terminan. Solo esquivamos los hoyos y el escombro. Lo peor, caemos al agujero.

Violencia sin freno, Fiscalía optimista

Con una danza de cifras acompañada de frases optimistas que contrastan con la actual violencia que vive Guanajuato todos los días, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, presentó el primer informe anual escrito de la dependencia.

Mañana lo hará ante sus invitados especiales en la sede de la FGE -Guanajuato capital-. Y el 20 de marzo se presentará a una mesa de trabajo abierta ante legisladores locales.

Hace un año, la Procuraduría General de Justicia (que Zamarripa encabeza desde febrero 2009) se transformó en la Fiscalía General del Estado con autonomía constitucional. Fue nombrado por un periodo de nueve años -hasta febrero de 2028-.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado marca en su artículo 7, que compete a la Fiscalía General: “Diseñar, implementar y evaluar el programa de procuración de justicia, el cual se integrará con base en el contexto y necesidades estatales y contendrá acciones y políticas para la investigación y persecución de los delitos conforme a su ámbito de competencia”.

Según los transitorios para crear la FGE todavía están en plazo de tenerlo.

Pero hoy ese programa no está publicado y nadie lo conoce. Así que si no hay metas e indicadores, no sabemos cómo es que van a evaluar el Informe nuestros legisladores, el Consejo Externo de la Fiscalía, o la ciudadanía en general.

Y cuando hablamos de procurar justicia lo primero que hay que considerar es que en Guanajuato la cifra negra (según INEGI 2018) es de 92.4%.

Así que lo poco que resuelven todas las fiscalías es sobre lo que casi nadie denuncia.

La FGE es reconocida entre sus pares y organizaciones evaluadoras por sus capacidades técnicas y de investigación. Cuenta con personal calificado y capacitado y presupuesto nunca suficiente, pero sí robusto y cada año fortalecido.

En presupuesto per cápita en procuración de justicia somos séptimo con $395.63. Los primeros son CDMX, Chihuahua, Nuevo León, Colima, Sonora y Baja California.

Nos dirán que a la Fiscalía compete procurar justicia, es decir, investigar y resolver los delitos para buscar su castigo, y hay que voltear a ver el trabajo de prevención de las otras autoridades involucradas en la seguridad pública de todos los niveles.

En los hechos, la seguridad y la justicia son inseparables. No se puede entender el incontrolable nivel de violencia sin un clima de impunidad.

Lo bueno, y lo no tanto

Cuando nos presumen de 3 mil 500 órdenes de aprehensión cumplidas y la desarticulación de 174 bandas, y la violencia no cesa, más asustados estamos.

El Informe retoma el “Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019”, que elabora “Impunidad Cero”, y que ubica a la FGE en sexto lugar con 58.19 puntos, sólo por debajo de Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Yucatán y Chihuahua.

También destacan que somos el tercer lugar con mayor probabilidad de esclarecimiento del delito y en el Índice de Confianza en el Ministerio Público.

Ningún estado está para presumir en la probabilidad de esclarecimiento del delito cuando destacan Baja California 3.4%, Querétaro 3.1% y Guanajuato con 2.8%.

Pero hay que ver la película completa, en cuanto a impunidad en homicidio doloso Guanajuato es lugar 14 con un 87.2%, es decir sólo uno de cada 10 es castigado.

Es más probable castigar un homicidio en: Jalisco, Puebla, Coahuila, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, CDMX, Hidalgo, Campeche, Durango, Querétaro y el primer lugar lo mantiene Yucatán con “impunidad cero”.

Lo que no dice el informe de la Fiscalía y que reporta ese mismo estudio es que Guanajuato reservó la información sobre su personal de procuración de justicia, así que no sabemos la relación entre número de ministerios públicos y número de habitantes, un dato clave pues en México ahí se investigan todos los delitos.

En el tiempo para poder denunciar un delito estamos hasta el lugar 19 con 126.69 minutos. El promedio nacional son 141.72 minutos y el mejor es Durango con 80.18.

La efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión tampoco estamos para presumir, en el lugar 15 con el 56.6%, por debajo del promedio nacional 57.9%.

Otro estudio que trae en la punta de la lengua el propio Gobernador es el de “Hallazgos 2018 (publicado en 2019)”, de México Evalúa, que ubica a Guanajuato por segundo año consecutivo con el menor Índice de Impunidad con el 87.6%.

Y que por cuarta ocasión Guanajuato está dentro de los tres primeros lugares nacionales en el avance de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Pero de asuntos tan sensibles, como los desaparecidos, para lo que incluso se cuenta con una Fiscalía Especializada de Delitos de Desaparición Forzada, no informan nada concreto sobre el número y los resultados de las búsquedas.

Tampoco se precisa el trabajo de la nueva Unidad de Inteligencia e Inteligencia Patrimonial y Económica que tanto se cacareo para debilitar las finanzas del crimen.

Y en la lucha anticorrupción informan que se han obtenido 6 fallos condenatorios,en los que se logró un monto de reparación del daño de 38 millones. Y eso es todo.

Por ley de manera reciente se integró el Consejo Externo de Consulta de la FGE, que preside el oftalmólogo radicado en León, Luis Antonio Alanís Villarreal. Además lo forman: Alfonso Abel Sánchez, Héctor Eduardo Webb, Ignacio Téllez Manrique, Herminio Rangel Gutiérrez. Ellos deben ser los ojos ciudadanos. Mucha chamba.

De la reunión del 20 de marzo con los legisladores locales, poco que esperar.

El Legislativo tiene la facultad para llamar a comparecer al Fiscal y no lo han hecho una vez. El coordinador panista, Jesús Oviedo, prometió que no “darían un cheque en blanco” a la ratificación de Zamarripa, pero en los hechos olvidan su función de pedir cuentas.

Diego, el 2do. Informe

Diego Sinhue rinde este jueves 5 de marzo su II Informe de Gobierno.

La cita es a las 5 de la tarde en el Teatro Bicentenario, de León.

Aunque estará por cumplir un año y seis meses al frente de la Administración Estatal la ley dice que hay que rendir el informe anual el primer jueves de marzo.

Llega con la violencia sin freno. Al tomar el timón Diego prometió que se iría notando la baja de homicidios, pero no sólo no se pudo sino que el saldo se disparó, y también incrementaron otros delitos que preocupan, como los robos con violencia.

Enero fue el mes con más víctimas de homicidio doloso que se tenga registro: 462, el 16% del total nacional.

Como desde hace tiempo somos primer lugar en números absolutos, más del doble que el segundo, Estado de México 206. Y pasamos ya al tercero en la tasa por cada 100 mil habitantes después de Colima y Baja California.

El Gobernador también pasa apuros por la contracción económica nacional, la falta de recursos para proyectos de infraestructura (ya tiene la deuda), la problemática ambiental, la caída del turismo, combate a la pobreza, cobertura de educación superior, y más. En esos y otros temas le urge que su gabinete le ayude a transmitir más certezas que dudas.

Después de eso vendrá la habitual Glosa del Informe en el Congreso del Estado, cuyo formato ha sido cuestionado por obsoleto, pero que nada más no modifican.

Maletas listas

El Gobernador tiene en puerta varias giras al extranjero.

La primera en abril para asistir a la Feria de Hannover Messe, Alemania, evento que por segundo año consecutivo se replicará en León (Poliforum) en octubre 2020.

Por primera vez la Alianza Centro-Bajío que integran: Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, instalarán en la Feria de la Industria 4.0 un stand para promover la región en conjunto y no pelear cada uno por las inversiones.

Entienden que juntos son y pueden ser una potencia económica en Latinoamérica.

En esa semana Diego pisará también Austria para explorar nuevas inversiones para Guanajuato principalmente del sector automotriz pero también otras de tecnología.

En mayo tentativamente está programada una visita a Singapur de los cinco gobernadores de la Alianza que preside el de Guanajuato, como un país que Diego ha puesto como referente de planeación estratégica y crecimiento económico.

También en mayo se prevé que esté por primera vez en Japón para corresponder a su homólogo de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, una parada será en la sede de Mazda, cuya planta en Salamanca celebró el millón de unidades. Igual esperan que pueda estar en Toyota y Honda, que tienen plantas en la entidad.

El mayor socio comercial de Guanajuato es EUA, pero en inversiones es Japón.

La Secretaría de Desarrollo Económico que comanda el celayense Mauricio Usabiaga confía en que la aprobación del T-MEC reviva proyectos que están hoy en el limbo.

Pugna de panista a panista

El fraccionamiento eco residencial La Cucursola del diputado panista irapuatense Sergio Ascencio Barba sigue en el ojo del huracán. Ahora el interesado anuncia una demanda en contra de un panista.

Ascencio Barba obtuvo la diputación como abanderado del PAN pero no forma parte de la tribu blanquiazul así que no se tienta el corazón para demandar al Municipio de Guanajuato encabezado por Alejandro Navarro.

La denuncia será porque le negó el permiso de venta de lotes en el predio ubicado en la Sierra de Santa Rosa. La negativa se dio a finales de enero, y la justificación fue la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó al no contar con permisos federales para intervenir el predio.

El también empresario irapuatense niega todo señalamiento en su contra.

Defiende que no causó ecocidio en el terreno de 6.8 hectáreas donde edifica su exclusivo proyecto residencial y asegura tener aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como permisos municipales y estatales.