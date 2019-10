*** ALCALDE

Luego de que el alcalde de Yuriria, Salomón Carmona, fue noticia por su comportamiento durante la protesta de alcaldes en Palacio Nacional, ayer salió a defenderse.

*** DISCULPAS

“Se me chispoteó”, dijo en su defensa el Alcalde tras disculparse y firmar que no quería darles balazos a quienes se encontraban adentro de Palacio Nacional, sino que lo que quiso decir es “abrazos”.

*** POLÉMICO

Pero no es la primera vez que el Alcalde de Yuriria se ve envuelto en la polémica, es su estilo y también estar presente en todos los eventos que el Gobierno del Estado lo invita.

*** NO, NO Y NO

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha dejado claro en lo público y en lo privado que recurrirá a todas las instancias para no entregar a la Federación la infraestructura en salud que tiene el Estado.

* UNO POR OTRO

Con la aprobación de la Cámara de Diputados de eliminar el Seguro Popular para dar paso al Instituto Nacional de Salud y Bienestar que ocurrió esta semana, los estados deberán entregar a la Federación toda su infraestructura en salud.

* ALGUNOS

Para unos estados esta decisión federal será de gran ayuda pues tienen muchos problemas con su infraestructura pero al menos en este caso, en Guanajuato el escenario es diferente.

* GUANAJUATO NO

Por eso ayer, Rodríguez Vallejo volvió a decir que si nada más de trata de un cambio en el nombre del Seguro Popular esto no es un problema para Guanajuato, lo que sí causará un conflicto es entregar a la Federación las clínicas, hospitales, plantilla de trabajadores y materiales de trabajo.

*APORTACIÓN

El Gobernador asegura que ante los buenos resultados que en materia de salud se han hecho en la entidad gracias a las aportaciones de 5 mil millones de pesos que se hacen desde el Gobierno del Estado, entregar la infraestructura sería un error que pondría en riesgo la calidad en la atención a los guanajuatenses.

* DONDE TOPE

“Estamos explorando las rutas legales, ya están los abogados esperando si cabe lugar alguna controversia o un juicio de amparo por parte de los ciudadanos”, dijo el mandatarios estatal pero también afirmó que se agotarán todas la posibilidades de diálogo con la Federación.

*** PRÓXIMO CONGRESO

El presidente del Colegio de Abogados de León y del Estado, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, junto con los integrantes de su mesa directiva, ya están preparando lo que será el tercer Congreso Internacional de Derecho que será para abril o para mayo del 2020.

* INVITACIONES PRESIDENCIALES

Los abogados aseguran que tendrán como invitados de honor a ex presidentes de otros países, entre ellos al de Uruguay, José Alberto «Pepe» Mujica Cordano. Para ellos ya están en pláticas con la Cancillería.

*DERECHO

Trejo Ortiz quiere abrir el 2010 a tambor batiente y también están organizando un Foro de Derecho en el que esperan concretar la visita de funcionarios federales como los Secretarios de Estado, entre ellos el de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat y de Energía, Rocío Nahle.

*** CON FOX

El que ya tiene todo preparado para su próximo Foro internacional es el ex presidente Vicente Fox Quesada. Del 14 al 15 de noviembre se llevará a cabo el Citek 2019, Business Summit, ‘Soluciones para Latinoamérica’.

* TERMINATOR

En la lista de ponentes están el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez; Mariano Rajoy, sexto presidente del Gobierno de la democracia español y el ex gobernador de California en Estados Unidos y actor, Arnold Schwarzenegger.

*** CONTRACAMPAÑA

Al que no le generó ni tantita gracia el video que hace días publicó el actor Eugenio Derbez sobre el consumo de leche fue al director de Desarrollo Rural del Municipio de León, Rodolfo Ponce Ávila y hasta le mandó un mensaje.

* NO GRACIAS

El actor participa en la campaña ‘No gracias’, que promueve dejar de consumir leche debido a que se requieren mil litros de agua para producir un litro de leche, lo que le cayó como bomba al director de Desarrollo Rural, quien asegura que esto no es cierto y le envió a Derbez un mensaje por Twitter para debatir el tema.