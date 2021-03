***Alejandra, la campaña

Alejandra Gutiérrez Campos eligió para coordinar su campaña por la Presidencia Municipal de León a Armando Rivera Castillejos, ex Alcalde de la capital queretana. Fue su compañero en la bancada azul en la Cámara de Diputados en 2015-2018.

***Coordinador queretano

Apuesta por un militante panista con experiencia en cargos de partido y en la función pública, y una mirada externa alejada de los grupos del PAN en León. Es Licenciado en Economía y Maestría en Administración de Empresas por el ITESM.

***Morena, llegó la hora

La panista asegura que no se confía y pisará el acelerador. En Morena hoy habrá encerrona de tribus para terminar de planchar la candidatura de Ricardo Sheffield y del resto de las candidaturas porque tienen hasta el próximo viernes para el registro.

***Senadoras, denuncia

En conferencia de prensa virtual las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso anunciaron que denunciarán ante las autoridades correspondientes el uso electoral de la vacuna anti-COVID-19. Y como prueba está un tuit de Morena, que pronto borró, presumiendo aplicación gratuita de la vacuna.

*Pensión con jiribilla

Reynoso Sánchez agregó que también hay un uso electoral del programa de pensiones para adultos mayores que a unos meses de la elección el Presidente sale a anunciar que reducirá la edad del beneficio (a 65 años) cuando así era en el sexenio anterior pero al llegar la 4T lo cambiaron a 68 años, y ahora lo regresan.

*Delito federal

Ambas senadoras recordaron que el uso electoral de programas sociales es un delito federal que amerita prisión preventiva según el artículo 19 constitucional.

***Glosa, lo mismo

Sin sorpresas el primer día de la Glosa del Informe de Gobierno en el que tocó turno a los responsables de los ejes de “Economía” y de “Desarrollo Ordenado y Sostenible”. Hoy toca “Gobierno Humano y eficaz” y “Seguridad y Paz Social”; para cerrar el 24 con los ejes de “Educación de calidad” y “Desarrollo Humano y Social”.

*Libia, estreno

Libia García, luego de cinco años y medio como legisladora local, aparecerá hoy del otro lado, apenas a unos días de asumir como Secretaria de Gobierno. Se estrenó también ayer con una primera manifestación de familiares de una joven desaparecida. El tema de las víctimas será el primero que marque su agenda.

*Formato rígido

Los funcionarios se dieron vuelo con los discursos a muchas de las preguntas a modo para el lucimiento con un Congreso que luce ya con varios suplentes. El formato no permite que algún legislador pueda replicar las respuestas esquivas.

*Los ausentes

Entre los ausentes a su chamba legislativa estuvieron: Isidoro Bazaldúa (PRD), Ernesto Prieto y Carmen Vaca (Morena). Los expanistas y ahora morenos Luis Magdaleno y Jessica Cabal asistieron a la primera pero ya no a la segunda. Que no se les olvide que cobra (y muy bien) y no se vale distraerse en temas de partido.

***PRI, los de casa

En la planilla del PRI en León no hay sorpresas. Se confirma la regiduría para la actual dirigente municipal, Araceli Escobar; en la dos el candidato a la alcaldía, Juan Pablo López Marún; en la tres Viridiana Sáenz, dirigente estatal del PRI.MX; el cuatro Denny Méndez, expresidente del partido. Es la estructura hoy del tricolor.

***PRD, listos

El PRD en Guanajuato se niega a morir. Luego del terrible 2018 cuya alianza electoral con el PAN le dio apenas poco más del 4% de la votación estatal y apenas ganó dos gobiernos municipales (Moroleón y Juventino Rosas), ahora sueñan con alcanzar más de 10 puntos, confiesa su diputado y secretario, Isidoro Bazaldúa.

*Alianza con el PRI

Esta vez van en alianza parcial pero con el PRI en 24 ayuntamientos, y en los otros 22 solitos. También en 12 de los 22 distritos electorales locales. Ambos partidos tienen menguadas sus fuerzas y juntos esperan ser más competitivos. Veremos.

*Jóvenes por León

En León la apuesta es por una alineación de candidatos jóvenes encabezados por Paola Aceves, quien con 25 años de edad será la candidata a la alcaldía más joven. Es abogada y fue asesora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local. Va por el voto joven y, pase lo que pase, se quedará a picar piedra en política, dice.

*A las diputaciones

Para la diputación por el distrito XXI va otra joven abogada, Mary Gallo; por el VI Laura Hermosillo, quien fuera candidata a la alcaldía por el PT en el 2015; por el V Manuel Terrones; en el distrito III aún no definen. En el VII y IV van sumados al PRI.

Para Chico es ganar... o ganar

El expriista legislador por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, será otra vez candidato por el distrito 15 federal, en Irapuato, por el que compitió en 2018 (perdió con el PAN), aunque le guardaron la plurinominal. Hoy sólo va a competir, sin pluri.

Se enfrentará a la aguerrida candidata panista, Itzel Balderas Hernández.

El político es además Delegado del Comité Nacional de Morena en Querétaro.

Foto: Twitter Miguel Ángel Chico.