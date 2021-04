Alí Babá y los 40 ladrones

¡Saludos asombrosos! Los editores de cuentos infantiles siempre están muy atentos para seleccionar cuentos que sean agradables a los lectores infantiles. El cuento que les voy a presentar es una adaptación sencilla de una historia clásica escrita hace más de mil años. El nombre de esa obra maravillosa es Las Mil y Una Noches, el personaje es Alí Babá y se refiere a los 40 Ladrones. Les cuento que: “Alí Babá se dirigía un día a buscar leña en el bosque cuando de pronto vio que se acercaban unos ladrones. Apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de un árbol. Desde allí observó a los ladrones que se detuvieron ante una enorme roca. - ¡Ábrete, Sésamo!, exclamó el jefe. Alí Babá vio cómo la roca se separaba de la montaña y los hombres entraban al interior de la cueva. Cuando salieron, el jefe gritó: - ¡Ciérrate, Sésamo! Y la roca se movió cerrando la entrada a la cueva. Los ladrones se fueron. En ese momento, Alí Babá salió de su escondite y dijo las palabras mágicas. Cuando la roca se abrió, apareció ante sus asombrados ojos una caverna repleta de tesoros. Al darse cuenta de que estaba ante una guarida de los bandidos, se apresuró a cargar de oro sus tres asnos y a huir después de exclamar - ¡Ciérrate, Sésamo! Alí Babá llegó a su casa y le contó a su mujer y a su hermano Cassim todo lo que había visto. Después de escucharlo, Cassim decidió ir al día siguiente a la caverna con diez mulas para cargar todo el oro que pudiera. Cuando Cassim se disponía a salir de la cueva no se acordó de las palabras mágicas y se quedó encerrado en la guarida de los ladrones. Por la noche, al ver que su hermano no regresaba, Alí Babá fue a buscarlo a la caverna y se quedó horrorizado al descubrir su cadáver. Lo llevó a su casa y con la ayuda de un vecino lo enterró discretamente. Cuando los ladrones que habían matado a Cassim descubrieron que su cuerpo había desaparecido, comprendieron que otra persona conocía su secreto. Uno de ellos fue a la ciudad e interrogó hábilmente al vecino de Alí Babá. Al descubrir la casa de Alí Babá el ladrón marcó su puerta con una cruz. El jefe de los bandidos se disfrazó de mercader y compró veinte mulas y cuarenta odres de cuero, tan grandes que podían ocultar a un hombre. Escondió en su interior a los ladrones y se marchó hacia la casa de Alí Babá donde pidió alojamiento durante la noche para sus mulas. Alí Babá aceptó acogerlas en su casa y los odres fueron descargados en su patio. Al llegar el amanecer los ladrones debían salir de su escondite y atar Alí Babá. Durante la noche la esclava tuvo curiosidad de que contenía los odres, levantó las tapaderas y descubrió a los bandidos dormidos. En ese momento comprendió el peligro que corría su amo. Sin perder tiempo, puso a hervir aceite, luego lo vertió dentro de cada odre matando así a los ladrones. Por la mañana muy temprano cuando el jefe se disponía a dar la señal para que mataran a Alí Babá encontró a todos sus compañeros muertos. Asustado huyó a toda velocidad. Alí Babá, agradecido por la fidelidad de su esclava le ofreció grandes riquezas, gracias a los tesoros de la cueva”. Se cuenta que Alí Babá vivió con su familia muchos años ayudando siempre a los más necesitados. Y como siempre en los cuentos se termina con la frasecilla: Colorín colorado este cuento no se ha acabado. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Los beneficios de la lectura en los niños, son de largo plazo. Sus beneficios son acumulativos. Funcionan como los ahorros”.

Editorial: Mega

Colección: Mis mejores cuentos: son 16

