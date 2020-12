***Alianza, hoy lejos

La puerta está abierta para que, también en Guanajuato, PAN-PRI-PRD puedan establecer una alianza en distritos federales. Lo cierto es que, hasta hoy, no parece estar en el ánimo nacional y local que vayan juntos. La última palabra no está dicha.

***El antecedente

En 2018 el PAN ganó los 15 distritos federales en alianza con PRD y MC, dejando postular a MC en el distrito 01 de San Luis de la Paz, con Ariel Rodríguez; y al PRD en el 10 de Uriangato, con Lilia Villafuerte, hoy del Verde y una aliada más de la 4T.

***Alianza local, no

En las candidaturas a los 46 ayuntamientos y 22 distritos locales de mayoría ni pensar en tal alianza, ni el PRI ni el PAN lo quieren. Lo que sí quieren cada uno por su cuenta es sumar al PRD en algunas regiones, y en eso el tricolor lleva la ventaja.

***Verde motivados

Luego de aprobarse su iniciativa para endurecer las penas por el maltrato animal, y antes la reforma en la Ley de Educación para dotar de útiles escolares y uniformes a los estudiantes vulnerables, la fracción Verde en el Congreso Local está motivada.

*Mujeres y diversidad

La coordinadora, Vanessa Sánchez, señala que no dejarán de insistir en otras de sus iniciativas, como la creación de la Secretaría de la Mujer y el Instituto para la Diversidad Sexual, aunque por las condiciones presupuestales se ve complicado.

*Menos recurso

Elevar el Instituto para las Mujeres a Secretaría no está en la agenda del PAN-Gobierno, basta ver las reducciones presupuestales. En 2019 se le asignaron $115 millones; $82.6 millones para 2020; y la propuesta 2021 es de $58.3 millones.

*Sobre la mesa

En el caso de la Ley para la Diversidad Sexual en la que se incluye crear un Instituto para la atención integral de esta comunidad, tampoco es una prioridad azul. El Verde lo sabe, pero, poner sobre la mesa el tema mujeres y diversidad, obliga a una discusión que debe darse para fortalecer las políticas públicas que los beneficien.

*SMAOT, sacrificada

Lo que sí obliga a la reflexión inmediata es la drástica reducción presupuestal a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) que comanda la poblana Marisa Ortiz. Para el 2021 se proponen $141 millones; en 2020 le asignaron $321.5 mdp y en 2019, cuando se creó, le aprobaron $349.2 millones.

*PAOT, también

En aprietos está también la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que encabeza la salmantina Karina Padilla cuyo presupuesto propuesto para 2021 es de $44.9 millones, menor a los $55.2 mdp de 2020 y a los $49.3 mdp de 2019.

*Crisis ambiental

El Verde entiende las condiciones presupuestales, y por eso adelantó que apoyará la nueva deuda de $5,000 millones, pero para nada deben estar contentos de esos recortes cuando Guanajuato vive una crisis ambiental en muchos temas: suministro y calidad del agua, disposición de residuos urbanos, contaminación atmosférica, etc.

***Está puesto

Luis Ernesto Ruiz, empresario transportista que también aspira a ser candidato de Morena a la Alcaldía de León, ya apareció también en la red social Twitter. No está obsesionado con la candidatura, pero sí listo para dar una fraternal batalla. Atentos.

***Lorena, lista

En Irapuato las mujeres quieren dar de qué hablar en la contienda del 2021. Empezando por Lorena Alfaro García, la actual diputada local del PAN quien está más que apuntada para ser la candidata a la Alcaldía y no se advierte rival interna.

*Más mujeres

Otras mujeres que buscan participar son Guadalupe Solís, dirigente del PRD en Irapuato. También Irma Leticia González, ex priista y desde 2018 en Morena, quien no podrá repetir para buscar la Alcaldía, pero quiere ir por una diputación local. Y la regidora priista Karen Guerra también quiere ser candidata a diputada local.

*Sueños azules

Para candidaturas federales azules suenan el ex alcalde Sixto Zetina y ahora el ex director de Guanajoven, Jorge Romero, quien después de dejar el cargo busca pedalear por una candidatura que no se le ha concedido en procesos anteriores.

*Independientes

Y así llegamos a los que buscan ir por la vía independiente, siendo Víctor Manuel Saavedra, exjugador de fútbol con una nula carrera política, el primero en presentar su carta intención para buscar ser candidato a la Presidencia Municipal. Además de Ricardo Castro quien va por una revancha en la competencia por la Alcaldía.

Recuperan 20 mil empleos

Luego de perder casi 50 mil empleos por la pandemia, por cuarto mes consecutivo se registró una recuperación que alcanza los 20 mil puestos, informó la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado en un comunicado. Reportaron que, de acuerdo al Estudio sobre la Demografía en los Negocios 2020 Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional en cierre de negocios y por arriba en la generación de nuevas empresas. Por cada 20 cerradas 13 abrieron. Se ofreció apoyar en incorporar a las pequeñas empresas al mercado digital, buscar nuevas inversiones y mantener la confianza de los inversionistas en el estado.

