Alto: Sentido contrario

El negocio de los políticos corruptos no está en las soluciones sino en los problemas, el día que se acaben, se termina el negocio. A mayores problemas mayores negocios, un ejemplo es el de la inseguridad. Se gastan carretadas de dinero en comprar armas y equipos, sin tocar la causa que origina la delincuencia y la violencia. La espiral criminal crece, y el gasto brutal en frenarla lo muestran como símbolo de inteligencia y gobernabilidad.

Menciono lo anterior porque la violencia criminal y ahora la institucional, aunada a la contingencia sanitaria y sus secuelas: falta de empleo, de ingreso, problemas de salud, cierre de comercios, violencia intrafamiliar, son una pesadilla. Desde luego, las soluciones no aparecen, pero el gasto sigue creciendo.

Ahora bien, los partidos políticos se supone que son el medio para encontrar soluciones a las distintas problemáticas sociales. La competencia electoral, en sentido estricto, no es por quien tenga la idea más romántica, sino por el proyecto, el plan y el programa más acabado, en principio para resolver de manera eficaz los problemas agudos, y en segundo lugar, para construir un sistema económico que genere bienestar para toda la sociedad. Pero todo parece que navegan en sentido contrario.

He mencionado las últimas encuestas que refieren la percepción de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, algunos de ellos, tienen niveles inaceptables, y su presencia social es una inmoralidad. Volveré a citar solo los ejemplos más representativos de la vida parasitaria que tenemos en Celaya: el PRI con 1.7%; el PRD con 0.7%; el PT con 1.0%, el Verde con 0.1% y finalmente Movimiento Ciudadano con el 0.3% ¿le estamos pidiendo naranjas al árbol de tamarindos? Con esos números pareciera que se trata de una elección de la reina más bella del ejido de San Miguel Octopan.

Hagamos un ejercicio de sumas y restas, el Partido Verde, tiene el 0.1% de aprobación ciudadana, eso quiere decir que de cada 200 ciudadanos solo 1 lo ve con buenos ojos. En el mejor de los casos tendría 5 votantes por cada mil. El universo de votantes de la última elección en Celaya fue de 180 mil, en esa lógica tendría 900 votantes.

El Partido Verde, este año recibirá recursos federales por 426 millones de pesos para actividades ordinarias y específicas, y en Guanajuato recibirá 17.7 millones de pesos. A lo largo de más de 20 años de existencia, participando electoralmente, a nivel nacional y local, tener una expectativa en Celaya de 900 votos, es una tragedia no solo económica, sino moral.

Veamos los otros partidos en Celaya. El PRI local, canta la misma canción, su expectativa electoral es de 1.7%, tendría tres mil votos, y su costo social estatal, en esta elección es de 24.1 millones de pesos, a nivel federal recibirá 896 millones de pesos; el PRD, tendría una posibilidad de 1250 votantes, y su presupuesto estatal es 11.5 millones de pesos, a nivel federal tendrá 445 millones de pesos; MC tiene una expectativa de 540 votantes, su prerrogativa estatal es de 11.3 millones de pesos, a nivel federal obtendrá 411 millones de pesos; finalmente el PT tiene una posibilidad de 1800 votantes, no tiene registro estatal, y por ello no tendrá financiamiento, pero a nivel federal tendrá 391 millones de pesos

Todos estos partidos políticos tienen años participando en las elecciones, han recibido miles de millones de pesos para tener y perfeccionar un proyecto ideal de administración y gobierno, y para fomentar la participación ciudadana no solo en el momento electoral, sino todos los días para elevar el nivel de compromiso cívico de sus posibles electores. ¿Qué ha fallado? ¿En dónde está esa brutal cantidad de dinero invertido en ellos?

Sí, los impuestos de los mexicanos tienen el destino más oscuro en manos de los líderes de esos Partidos políticos, se han convertido en una montaña en la espalda para trabajar por un mejor país. Son un lastre, más claro ni el agua.

Y la solución parece lejana pero no es así, cada voto cuenta para que sigan existiendo estos grupúsculos. No votar por ellos, así de simple, es la solución. Los datos de su desempeño están a la vista, no hay una lectura mal intencionada, no sirven a la democracia, por el contrario la corroen, la deslegitiman.

Un sistema electoral, legitimado por votos de carne y hueso, no por la compra, ni por votos de hambre, nos arrojaría tres o cuatro partidos políticos fundamentales. La vida política sería competitiva, y dejaría de ser un tráfico inmoral entre ellos. Estos partidos son los NINIS, existen para agudizar las tremendas desigualdades económicas y sociales. Formalicemos su desaparición, no tienen nada que ofrecer a la democracia, dejamos de votar por ellos.

Revolcadero.

Alianza Ciudadana Celayense cumple dos años de fomentar la participación ciudadana activa, denunciando, gestionando, proponiendo, marchando, enseñando, aprendiendo, resistiendo, apoyando y protestando de manera cívica. Celaya necesita gobierno.