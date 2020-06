***Alto riesgo

En la vespertina del panorama diario del Covid-19 se presentó el semáforo de riesgo epidémico, hay cuatro rangos: máximo, alto, medio y bajo. El estado de Guanajuato está en naranja (alto), es decir, con margen de maniobra, pero tendencia de alerta.

DEMANDA HOSPITALARIA

El porcentaje de ocupación hospitalaria en Guanajuato es del 20%, todavía es un indicador en verde. Pero estamos en rojo en tendencia de casos hospitalizados y tendencia de casos de síndrome Covid-19. El resultado final nos pone en naranja.

MÁS CLARIDAD

Ante los pronósticos matemáticos ya rebasados la capacidad hospitalaria está en riesgo. Es indispensable transparentar diario la disponibilidad de camas por hospital.

En naranja

El cambio a semáforo naranja de reactivación en la Ciudad de México fue criticado por la bancada del PAN en el Senado, en voz de la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso, quien dijo que eso parece más una estrategia política que de salud.

A CAPRICHO

En conferencia de prensa la panista acusó de acomodar las fechas a contentillo del Presidente, y que así se hizo al no declarar emergencia hasta que se aprobó la reforma al 4 constitucional, y la fase tres hasta no aprobarse la Ley de Amnistía.

ROJO SIMULADO

Leyendo bien lo que CDMX comenzará a reanudar, como la apertura de tiendas departamentales, tianguis, mercados, comercios del Centro Histórico, y la producción de la industria manufacturera, son actividades que en Guanajuato, donde según estamos en semáforo rojo, ya retomó desde el pasado 1 de junio.

No confunda

Además “La Wera” desmintió al Presidente respecto a que votaron en contra sus programas sociales. Contrapunteó su declaración con un discurso de la panista en la Tribuna donde en sesión del 24 de marzo se expresa a favor de esos apoyos.

¿Y EL INGRESO BÁSICO?

Retoma que en esa sesión propusieron un Ingreso Básico Universal para los trabajadores formales e informales afectados por la pandemia y Morena lo rechazó.

La felicitación

En el bando contrario las senadoras de Morena por Guanajuato, Malú Mícher y Antares Vázquez, felicitaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por ser confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para integrar el panel de expertos para elaborar el Reglamento Sanitario Internacional, por cuatro años.

Morena y Comonfort

Otra de las grillas morenistas es la que hay en Comonfort donde los fundadores de ese partido en lo local de plano desconocen a su alcalde, José Carlos Nieto Juárez, con un comunicado donde dicen aceptar “su error social y político” por postularlo.

SIN ROMPIMIENTO

Para ‘ponerle hielo’ al asunto, la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, fijó una postura donde pretendió equilibrar la balanza. Hace un reconocimiento al trabajo de sus militantes en Comonfort pero no le cierra las puertas a su Presidente Municipal.

POR LA MINERA

Alma reconoce que hubo “un manejo muy desafortunado” del Municipio en el polémico asunto de la minera, y que finalmente el Ayuntamiento no aprobó concluyendo que no cuenta con el permiso de uso de suelo requerido para explorar.

EL DESLINDE

La Presidenta cree que el deslinde de la coordinación en Comonfort debió haber sido específicamente por ese tema y no del Gobierno, y hace un llamado al diálogo que, como están hoy los ánimos, difícilmente se dará como por arte de magia. Hoy tienen el timón de cinco municipios y no quieren perderlos aun antes de competir.

Hasta el tope

La regidora de Morena en el Ayuntamiento leonés, Gabriela Echeverría, cuestionó al Municipio por no exigir un mejor servicio de transporte público frente a la pandemia. En horas pico se mantiene el sobrecupo pero “las autoridades no hacen nada”, dijo.

DA