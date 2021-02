Alumbrado verde en León

Queridas víctimas de esta columna por más de 20 años: uno de los enormes aciertos de los gobiernos, es invertir inteligentemente en proyectos que “se pagan”, que tienen rentabilidad no solo social, sino financiera. Y me refiero a uno que para gobiernos y personas es muy redituable: adquirir tecnología LED en el alumbrado público y que logra enormes ahorros en el pago a la CFE Comisión Federal de Electricidad hoy dueña del más pillo de los pillos: Bartlett.

Podría decir que la mayoría de la gente quisiéramos pagar poco o no pagar (como los tabasqueños que no pagan luz) pero aquí lo clave es tener la cultura que se traduce en decisión, de invertir en tecnologías LED y en energías renovables, pues está comprobado que estas inversiones se pagan rápido con el ahorro que logran. Una lámpara LED (tecnología de diodo emisor de luz, light emitting diode) reduce drásticamente los consumos. Debido a que la luz que emite un LED no es muy intensa, para alcanzar una luminosidad similar a las de lámparas incandescentes o fluorescentes compactas, las LED están compuestas por agrupaciones de varios LED, según la intensidad luminosa deseada.

Por eso, el municipio de León -animado por un joven talentoso y Director de Obra Pública, Carlos Cortés-, consideró hace 4 años una inversión millonaria en esta tecnología para sustituir a las lámparas viejitas y aunque no fue fácil (debido que en el mundo de las compras del gobierno siempre debemos supervisar que sean transparentes y rentables), con el paso de los años, el ahorro ha mostrado que fue una decisión atinada de la Dirección de Obra Pública municipal y que ha sido bien evaluada por los ciudadanos.

Haciendo ejercicios de rentabilidad financiera con mis alumnos de la Maestría en Contabilidad Gubernamental, medimos precisamente el ahorro que por concepto de DAP pagaba el municipio a la CFE y metiendo a estados financieros la proyección de la vida útil de las lámparas, considerando la compra, un costo financiero, los reemplazos y comparándolos contra el ahorro, comprobamos que es un proyecto que se pagó en los primeros dos años, es decir, el municipio dejó de pagar cantidades millonarias al tener lámparas más eficientes.

Actualmente las lámparas LED se pueden usar para cualquier aplicación comercial, desde el alumbrado decorativo y vial; poseen ciertas ventajas, incluido su considerable ahorro energético, arranque instantáneo, resistencia a los encendidos y apagados continuos y su mayor vida útil, y aunque su costo inicial es elevado, se pagan al igual que invertir en energías renovables.

Faltará que la próxima administración municipal incursione –inclusive para fines demostrativos-, en colocar lámparas híbridas que utilicen la energía del sol y del viento, para iluminar espacios clave en la ciudad donde tengan alta visibilidad y los ciudadanos nos interesemos por las energías renovables. Ustedes que dirán que deberíamos iniciar por nuestro Presidente AMLO, el mayor analfabeta de las energías renovables, pero a nosotros los leoneses nos caería bien conocerlas.

En el trienio de Bárbara Botello, ella apoyó a un grupo de ingenieros en energías renovables que formamos en la Universidad Meridiano para construir una planta híbrida (que aprovecha el sol y el viento) y que propusimos instalar en el “Puente del Amor” identificando los alumnos, además, otros espacios donde tendrían visibilidad también: la Feria, la Deportiva del Estado, Explora, la plaza principal, y que permitiría que miles de ciudadanos vieran que es posible y necesario aprovechar las energías solar y eólica.

Es mucho lo que podemos hacer para reducir el impacto de los inminentes mega apagones que tendremos en el País: producir nuestra propia electricidad en las casas con generadores de viento y solares; utilizando tecnología LED de bajo consumo adquiriendo focos eficientes y creando con nuestra gente querida la cultura del ahorro y bajo consumo. Los leoneses no somos tabasqueños y sabemos pagar responsablemente nuestra factura de luz, pero nos caería bien valorar el ahorro, como el que tenemos en León en nuestro ejemplar sistema de alumbrado público que utiliza LED.